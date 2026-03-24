【3月26日（木）開催】共催セミナー『″〇〇のプロ″に 成功ノウハウ聞いてみた！』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、６社共催のオンラインセミナー『"〇〇のプロ"に 成功ノウハウ聞いてみた！』を2026年3月26日（木）13時から開催いたします。

株式会社LeaguE/株式会社AKEY CONSULTING/株式会社AX/メンタルヘルスラボ株式会社/株式会社識学/株式会社マイナビ の６社が、EC立ち上げ・上質な人脈づくり・AI導入＆AI人材育成・福祉＆店舗ビジネス・組織づくり＆仕組化・プロ人材活用 のプロとして徹底解説します。



視聴予約はこちら(https://league-jp.com/seminar/20260326-2/)

セミナー概要

本セミナーは、

経営者・事業責任者・マーケティング責任者・新規事業担当者を対象に、

実務の最前線で活躍するプロフェッショナルが登壇し、

『事業成長のボトルネックを解消』する実践ノウハウを共有するセミナーです。

・EC立ち上げ

・上質な人脈づくり

・AI導入＆AI人材育成

・福祉＆店舗ビジネス

・組織づくり＆仕組化

・プロ人材活用

複数領域を横断しながら、

具体的な施策、チェックリスト、再現可能な実装手順までを提供し、

「明日から使える」知見を持ち帰れる内容となっております。

こんな方におすすめ

- 立ち上げ期を越え、事業の拡大・スケールを本気で考え始めた経営者・事業責任者- 売上は出てきたが、再現性や組織化に課題を感じている- 優秀な人材の採用・育成・定着に悩んでいる- 属人化から脱し、強い組織づくりを進めたい- プロ人材・外部パートナーをどう活用すべきか知りたい- EC・店舗ビジネスを本格的に成長させたい- 理論や一般論ではなく、第一線で結果を出してきたプロの実践知を学びたい

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://league-jp.com/seminar/20260326-2/)

登壇内容

■第１部（13:00~13:20）

株式会社LeaguE

取締役副社長

勝部雄太（かつべ ゆうた）

ゼロからできる新規事業の最適解！ ～人気の海外ブランドの代理店として通販を始めるには～

海外で売れている日本未上陸のブランドの独占販売権を獲得し販売する“海外ブランド総代理ビジネス”。仕入れ資金不要かつ在庫リスクなしのスモールスタートで販売初月から1000万円超の売上を作る方法に注目が集まっています。海外のヒット商品の日本における独占販売権の獲得方法から、クラファンを活用したリスクを大幅に抑えて販売し、新規の物販事業を軌道に乗せるまでの戦略を事例を交えながら解説します。

■第2部（13:20～13:40）

株式会社AKEY CONSULTING

代表取締役

秋山吏功（あきやま りく）

経営者商談を月間500件創出/1年で1万人以上の経営者ネットワーク構築1000社以上の顧客開拓をした方法

「月間500件の経営者商談創出」

「1年で1万人以上の経営者ネットワーク構築」

「1,000社以上の顧客開拓」

を実現してきた具体的な仕組み・再現プロセスを、実例ベースで解説します。

単なる人脈づくりや交流会ノウハウではなく、

“商談につながる経営者ネットワーク”をどう設計し、どう回し続けているのかにフォーカスします。

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■第３部（13:40~14:00）

株式会社AX

代表取締役

石綿文太（いしわた ぶんた）

なぜAI導入で成果が出ないのか？AIプロ人材のスキルセットを解説

AI導入がうまくいかない原因を整理し、成果を出すために必要なAIプロ人材のスキルセットを、失敗事例と成功パターンから分かりやすく解説するセミナーです。

■第４部（14:00~14:20）

メンタルヘルスラボ株式会社

代表取締役

古徳 一暁（ことく かずあき）

店舗ビジネスの新しい資金調達～福祉業界No.1成長率の実績をもとに解説～

本セミナーでは、エクイティファイナンスに代わる資金調達手法としての「投資型フランチャイズ」に焦点を当て、その仕組みと実態を解説します。株式希薄化を伴わずに資金を集める考え方や、数億～数十億円規模の調達が可能な理由、収益分配モデルの構造、導入時に注意すべきリスクや契約上のポイントを実例を交えて紹介。店舗ビジネスにおける新しい成長戦略を学べる内容です。

■第５部（14:20~14:40）

株式会社識学

コンサルタント

阿部直紀（あべ なおき）

『組織の壁』の正体 成長する組織を作る仕組みづくり

事業成長のボトルネックとなる「組織の壁」の正体を識学の視点で解説。

感情を排し、責任と権限を明確にする仕組みづくりにより 、自走し続ける、再現性の高い組織運営について発信します。

■第６部（14:40~15:00）

株式会社マイナビ

プロ人材事業部 マネージャー

山田 敢士（やまだ かんじ）

なぜ優秀な施策ほど止まるのか？～成果を出す企業の「プロ人材活用」設計～

正しい施策を選んでいるはずなのに、なぜ事業は前に進まないのか。

優先度が高いはずの施策にもかかわらず、途中で止まってしまう企業には共通する構造があります。本セミナーでは、数多くの企業支援から見えてきた「成果が出る企業の人と役割の設計」に焦点を当て、プロ人材をどう活用すれば施策を“実装”まで進められるのかを具体的に解説します。明日からの意思決定に使える実践的な視点をお持ち帰りください。



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年3月26日（火）13:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

視聴予約はこちら(https://league-jp.com/seminar/20260326-2/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

セミナーの詳細はこちら(https://league-jp.com/seminar/20260326-2/)から確認してください。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com