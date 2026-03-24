BOSCO特別協賛による期間限定ドラえもんメニューが誕生！『100％ドラえもん＆フレンズ うきうきキッチン with BOSCOオリーブオイル』が期間限定でオープン決定

株式会社テレビ朝日

100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会 (テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)は、2026年3月27日（金）より、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント、『100％ドラえもん&フレンズ in 東京』を東京ドリームパーク（所在地：東京都江東区）にて開催します。開幕に伴い、BOSCOが特別協賛となり、DREAM TERRACEにて『100％ドラえもん＆フレンズ うきうきキッチン with BOSCOオリーブオイル』を開催いたします。さらに、BOSCOとの共同開発によるオリジナルメニューを販売することが決定いたしました。本商品は2026年3月27日（金）から5月10日（日）までの期間限定で、館内6Fにてお買い求めいただけます。なお、『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』のチケットをお持ちでない方もご購入いただけます。

今回のオリジナルメニューは、「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」を使用し、お客様の目の前で仕上げのオイルをひとかけして完成させるという体験型スタイルがコンセプトです。オリーブオイルをかけることで、素材の香りとコクが一層引き立ち、子どもから大人まで楽しめる奥行きのある味わいへと変化します。

イベントに登場する100体以上のドラえもんの多様な表情や、春の開業にふさわしい季節感を大切にした、見て・食べて・楽しめる特別なラインナップを是非ともお楽しみください。

『100％ドラえもん＆フレンズ うきうきキッチン with BOSCOオリーブオイル』開催概要

店名 ：100％ドラえもん＆フレンズ うきうきキッチン with BOSCOオリーブオイル

開催日 ：2026年3月27日（金）～5月10日（日）

販売場所：東京ドリームパーク 6F 屋外テラス「DREAM TERRACE」

主催 ：100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会 (テレビ朝日、藤子プロ、小学館、

ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

運営 ：株式会社トランジット

「100%ドラえもん」のたまごサンドボックス

～BOSCOエキストラバージンオリーブオイルをかけて～

価格：1,000円（税込）

ひみつ道具「100％友達あつめすず」をつけたドラえもんの顔が

プリントされたパン（全2種・ランダム）のたまごサンドと、本格的なスープをセットにしたランチボックス。

コーンスープかミネストローネの2種類からお好みのスープを選ぶことができ、仕上げに「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」をひとかけすることで、香りと味を引き立てる。

※パン２種はランダムでのご提供になります。

「桜ドラえもん」のちらし寿司

～BOSCOエキストラバージンオリーブオイルをかけて～

価格：1,100円（税込）

『100%ドラえもん&フレンズ in 東京』オリジナルの“桜ドラえもん”と連動し、

東京会場限定メニューとして開発された特別なちらし寿司。華やかな桜色の酢飯に、エビや穴子などの具材をたっぷり重ね、ドラえもんの表情を再現している。

お客様の前で「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」をかけることで、よりフレッシュさが引き立つ一品に。

「柴犬ドラえもん」の塩ソフトクリーム

～BOSCOエキストラバージンオリーブオイルをかけて～

価格：600円（税込）

日本会場オリジナルドラえもんである“柴犬ドラえもん”の最中がお座りし、カラフルなおいりがトッピングされたソフトクリームが登場。

バニラソフトクリームに「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」をかけることで、一段と美味しくなる。バニラの香りとオリーブオイルの香りで、デザートでありながら大人も楽しめるリッチな味わいである。

ドラえもんカラーに染まった「DREAM TERRACE」で特別な食体験！

会場となる6F屋外「DREAM TERRACE」には、本イベントのためだけに用意された特別な販売ブース（ヒュッテ）が登場します。ブース外壁やメニュー表、レストラン内サイネージは、ドラえもんをイメージしたカラーや世界観で可愛らしくデコレーションされており 、開放的な空間で、展示の余韻を楽しみながらお食事いただけます 。

「BOSCO」特別協賛について

本イベントの開幕を祝し、BOSCOによる特別協賛が決定いたしました 。

『100%ドラえもん＆フレンズ in 東京』のワクワクする世界観に、BOSCOを掛け合わせ、見て楽しく、食べてもおいしい、期間限定の味わいをご堪能ください。

【「BOSCOエキストラバージオリーブオイル」について】

「BOSCOエキストラバージオリーブオイル」は、早摘みグリーンオリーブと本場職人の技にこだわり、地中海の太陽と大地が育んだ新鮮なオリーブの実をそのまま搾った、一番搾りのオリーブオイルです。新鮮なオリーブの実から得られたフルーティで豊潤な味わいが特長です。パスタの仕上げ・魚介料理やドレッシングなど、「生」でそのまま豊かな風味をお楽しみいただけます。

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』概要

イベント名： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

会 期： 2026年3月27日（金）～9月30日（水）

会 場： 東京ドリームパーク EX STUDIO7 ほか

東京都江東区有明３-３-８

開館時間：10:00～18:00（17:00最終入場）

アクセス： ゆりかもめ 「東京ビッグサイト駅」徒歩約５分、りんかい線 「国際展示場駅」 徒歩約９分 「東京テレポート駅」 徒歩約11分

主催： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会

(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

特別協力 ： AllRightsReserved(ARR)

公式サイト： doraemon100japan.com

公式SNS ： ＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）

※掲載写真は海外展で撮影されたイメージです。

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ドラえもんについて

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。翌1980年には、劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。2013年には累計観客動員数 1 億人を突破し、日本の映画シリーズとして歴代 1 位の記録を更新しつづけている。シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が大ヒット上映中！まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

テレビ朝日系列【毎週土曜 ごご5時放送中】

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。