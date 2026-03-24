3月25日～新生活＆歓送迎会W応援フェア開催！ハイボールフェア×壱角家アプリスタンプ4倍デーを同時開催！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社：東京都新宿区 代表取締役社長：川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、日頃ご愛顧いただいているお客様へ感謝をお伝えし、新生活を迎える皆様へ壱角家をより多くの皆様に楽しんでいただけるよう「新生活応援フェア＆壱角家アプリ スタンプ4倍デー」を開催します。期間中はハイボールを62.5%OFFの180円(税込)で提供し、お酒と共に家系ラーメンと家系めしをぜひお楽しみください。

■「新生活応援フェア」について

壱角家店内でご飲食いただくお客様を対象に、3月25日(水)～4月13日(月)限定で通常480円(税込)でご提供しているハイボールを180円(税込)で楽しめるキャンペーンを開催します。

※お車を運転されるお客様ならびに、20歳未満へのお酒の販売はいたしません。

※以下店舗は対象外となります。

ららぽーと横浜店、ステラタウン大宮宮原店、イトーヨーカドー幕張店、京急鶴見店、松戸店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、神宮球場店

■「壱角家アプリ スタンプ4倍デー」について

「壱角家アプリ」は、横浜家系ラーメン 壱角家など７ブランド（壱角家・品川家・横浜道・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家）共通で使用できる壱角家オリジナルアプリです。2026年3月1日現在、アプリ登録者数は52万人を突破いたしました。スタンプ4倍デーでは、通常、ご来店の際に貯められるスタンプは1個であることに対し、4つスタンプを付与いたします。

【壱角家アプリ スタンプ4倍デーの概要】

・開催日 ：2026年3月25日(水)～4月10日(金)

※横浜道・品川家・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家においても同時開催。

・内容 ：麺類もしくは丼類650円(税込)以上の商品をご購入でスタンプを4個付与。

・対象店舗 ：壱角家・横浜道・品川家・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家全店舗。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,378百万円 ※ 2025年2月末現在

従業員数 正社員：286名、アルバイト：3,326名

※ 2025年2月末現在

店舗数 212店舗 (内 FC37店舗) ※ 2026年3月23日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/