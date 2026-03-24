SNS総フォロワー数160万人※超え！ファミチキ好きVtuber dtto.、とおこ、天鬼ぷるるを擁するプロeスポーツチーム「REJECT」との初コラボレーションが実現！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、2026年3月24日（火）からファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」において、プロeスポーツチーム「REJECT」とコラボレーションし、同チーム所属の「dtto.」「とおこ」「天鬼ぷるる」の書き下ろしデザインを描いたオリジナルグッズを販売いたします。また、同日より店頭のマルチコピー機でファミマプリント限定のブロマイドやシールを販売いたします。

※dtto.、天鬼ぷるる、とおこ、3名のX・YouTube・Twitchのフォロワー合計数

※一部、マルチコピー機の設置のない店舗がございます。

■大のファミチキ好きVtuber dtto.を擁するREJECTとの初コラボが実現！

このたびのコラボレーションは、「REJECT」に所属する、dtto.さんが自身のSNSなどでファミチキ好きを公言されていることから実現いたしました。本キャンペーンのために人気イラストレーターカイツブリさんが書き下ろした「初の3人集合イラスト」と「学生風制服風イラスト」を使用したTシャツやアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らないアイテムをラインアップしております。

また、3月24日(火)よりファミリーマート店内の大画面デジタルサイネージ「FamilyMartVision」で3人のオリジナル動画を放映いたします。天鬼ぷるるのオリジナル楽曲「スタンミになりたい」を今回のコラボ特別ver.へ再収録しましたので、ぜひ店頭でお楽しみ下さい。

▼FamilyMartVision設置店舗はこちら

https://gate-one.co.jp/map/

※放映内容・放映期間・放映時間は予告なく変更される場合がございます。

※地域によって放映していない場合がございます。

※FamilyMartVision設置店舗に限ります。

dtto.さんのコメント

ファミチキが大好きなので、今回ファミリーマートさんとコラボできてとてもうれしいです！グッズやさまざまな企画も実施しているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください！

ファミマオンライン担当者のコメント

ファミリーマートの代表商品であるファミチキを大好きと公言しているdtto.さんが、ファミマオンラインで販売したファミチキのグッズを愛用されていることを知り、お声がけさせていただきました！かわいい商品ができてうれしいです。

【商品詳細】

【商品名】REJECT X ファミリーマート Tシャツ（Black）

【価格】6,818円（税込7,500円）

【予約期間】2026年3月24日（火）10:00～4月6日（月）23:59

【受取期間】2026年7月17日（金）～7月30日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】人気イラストレーター カイツブリさんによる、REJECT 人気Vtuber3名の限定イラストTシャツです。

【サイズ】ワンサイズ

【商品名】REJECT X ファミリーマート Tシャツ（White）

【価格】6,818円（税込7,500円）

【予約期間】2026年3月24日（火）10:00～4月6日（月）23:59

【受取期間】2026年7月17日（金）～7月30日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】人気イラストレーター カイツブリさんによる、REJECT 人気Vtuber3名の限定イラストTシャツです。

【サイズ】ワンサイズ

【商品名】dtto. X ファミリーマート 学生服風アクリルグッズセット

【価格】2,909円（税込3,200円）

【予約期間】2026年3月24日（火）10:00～4月6日（月）23:59

【受取期間】2026年7月17日（金）～7月30日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】REJECT 人気Vtuber「dtto.」の学生服イラストによる、限定アクリルキーホルダーとアクリルスタンドセットです。

【サイズ】

アクリルスタンド：W78×H145mm(本体)、W70×H70mm(台座)

アクリルキーホルダー：W86×H54mm

【商品名】天鬼ぷるる X ファミリーマート 学生服風アクリルグッズセット

【価格】2,909円（税込3,200円）

【予約期間】2026年3月24日（火）10:00～4月6日（月）23:59

【受取期間】2026年7月17日（金）～7月30日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】REJECT 人気Vtuber「天鬼ぷるる」の学生服イラストによる、限定アクリルキーホルダーとアクリルスタンドセットです。

【サイズ】

アクリルスタンド：W78×H145mm(本体)、W70×H70mm(台座)

アクリルキーホルダー：W86×H54mm

【商品名】とおこ X ファミリーマート 学生服風アクリルグッズセット

【価格】2,909円（税込3,200円）

【予約期間】

2026年3月24日（火）10:00～4月6日（月）23:59

【受取期間】2026年7月17日（金）～7月30日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】REJECT 人気Vtuber「とおこ」の学生服イラストによる、限定アクリルキーホルダーとアクリルスタンドセットです。

【サイズ】

アクリルスタンド：W78×H145mm(本体)、W70×H70mm(台座)

アクリルキーホルダー：W86×H54mm

【商品名】dtto. X ファミリーマート チェキ風カード&缶バッジセット

【価格】2,091円（税込2,300円）

【予約期間】2026年3月24日（火）10:00～4月6日（月）23:59

【受取期間】2026年7月17日（金）～7月30日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】REJECT 人気Vtuber「dtto.」のコラボ限定イラストが、チェキ風カードと缶バッジになったセットです。

【サイズ】

チェキ風カード：本体：W54×H85mm

缶バッジ：直径 57mm

【商品名】天鬼ぷるる X ファミリーマート チェキ風カード&缶バッジセット

【価格】2,091円（税込2,300円）

【予約期間】2026年3月24日（火）10:00～4月6日（月）23:59

【受取期間】2026年7月17日（金）～7月30日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】REJECT 人気Vtuber「天鬼ぷるる」のコラボ限定イラストが、チェキ風カードと缶バッジになったセットです。

【サイズ】

チェキ風カード：本体：W54×H85mm

缶バッジ：直径 57mm

【商品名】とおこ X ファミリーマート チェキ風カード&缶バッジセット

【価格】2,091円（税込2,300円）

【予約期間】2026年3月24日（火）10:00～4月6日（月）23:59

【受取期間】2026年7月17日（金）～7月30日（木）

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】REJECT 人気Vtuber「とおこ」のコラボ限定イラストが、チェキ風カードと缶バッジになったセットです。

【サイズ】

チェキ風カード：本体：W54×H85mm

缶バッジ：直径 57mm

※画像はイメージです。

※一部地域ではお受け取りのできない店舗がございます。

※注文方法詳細はこちらよりご確認ください。(https://famima-online.family.co.jp/guidance)

■REJECTコラボ商品のご購入者さま特典として「ファミチキ（骨なし）」100円引きクーポンをプレゼント！

ファミマオンラインでREJECTｘファミリーマートコラボ商品を購入すると、購入1点につきファミチキ100円引きファミペイクーポンを1枚プレゼント。

付与予定日：2026年4月21日（火）

ご利用期間 ：2026年4月21日（火）～5月4日（月）

【注意事項】

※本クーポンはファミマのアプリ「ファミペイ」に付与されます。

※購入後注文キャンセルした場合は付与されません。

※付与予定日までにファミペイ会員を退会していた場合は、クーポンは付与されません。

※ファミマプリント購入についてはクーポンの対象外とさせていただきます。

※詳細は商品詳細ページをご確認ください。

■ファミマプリントでも描き下ろしイラストのブロマイドやシールを販売！

学生服イラストだけでなく、三人の集合写真やカイツブリ先生によるイラストのブロマイド・シールが手に入るのはファミマプリントだけ！

【ファミマプリント商品詳細】

【商品名】カイツブリ先生 集合イラスト

【サイズ】L判・2L判

【用紙種類】ブロマイド / シール

【価格】ブロマイド L判：300円 2L判：500円

シール L判：400円 2L判：600円（税込）

【販売期間】2026年3月24日(火)10:00～7月31日(金)23:59

【販売地域】全国

【販売方法】選択

【内容】人気イラストレーター カイツブリさんによる、REJECT 人気Vtuber3名の限定ブロマイド＆ステッカーです。

【商品名】学生服風 集合イラスト

【サイズ】L判・2L判

【用紙種類】ブロマイド / シール

【価格】ブロマイド L判：300円 2L判：500円

シール L判：400円 2L判：600円

【販売期間】2026年3月24日(火)10:00～7月31日(金)23:59

【販売地域】全国

【販売方法】選択

【内容】REJECT 人気Vtuber3名の学生風限定ブロマイド＆ステッカーです。

【商品名】dtto. ランダムブロマイド＆ステッカー

【サイズ】L判・2L判

【用紙種類】ブロマイド / シール紙

【価格】ブロマイド L判：300円 2L判：500円

シール紙 L判：400円 2L判：600円

【販売期間】2026年3月24日(火)10:00～7月31日(金)23:59

【販売地域】全国

【販売方法】ランダム

【内容】

REJECT 人気Vtuber「dtto.」の学生服イラストによる、限定ランダムブロマイド＆ステッカーです。激レアとして本人サイン風箔押しデザインがランダムで排出されます。

【商品名】天鬼ぷるる ランダムブロマイド＆ステッカー

【サイズ】L判・2L判

【用紙種類】ブロマイド / シール紙

【価格】ブロマイド L判：300円 2L判：500円

シール紙 L判：400円 2L判：600円

【販売期間】2026年3月24日(火)10:00～7月31日(金)23:59

【販売地域】全国

【販売方法】ランダム

【内容】

REJECT 人気Vtuber「天鬼ぷるる」の学生服イラストによる、限定ランダムブロマイド＆ステッカーです。激レアとして本人サイン風箔押しデザインがランダムで排出されます。

【商品名】とおこ ランダムブロマイド＆ステッカー

【サイズ】L判・2L判

【用紙種類】ブロマイド / シール紙

【価格】ブロマイド L判：300円 2L判：500円

シール紙 L判：400円 2L判：600円

【販売期間】2026年3月24日(火)10:00～7月31日(金)23:59

【販売地域】全国

【販売方法】ランダム

【内容】REJECT 人気Vtuber「とおこ」の学生服イラストによる、

限定ランダムブロマイド＆ステッカーです。激レアとして本人サイン風箔押しデザインがランダムで排出されます。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

※ファミマプリントの価格は税込です。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■REJECTとは

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

公式サイト：https://reject.co.jp/

■dtto.・天鬼ぷるる・とおことは

日本のeスポーツチーム「REJECT」に所属するVTuberです。

dtto.

タイ出身トリリンガルVTuber。透明感のある声とアグレッシブなゲームプレイのギャップが魅力です。

毒舌も交えた軽快なトークや多国語を活かしたグローバルなコラボ配信も多く、幅広いファン層から愛されています。

天鬼ぷるる

高いテンションと独特なマシンガントーク、そして滑舌や声の個性が特徴的です。

明るく前向きなキャラクターで、「ぷっさん」の愛称で多くのファンから親しまれています。

URS-No.1005 (とおこ)

遠い宇宙から地球侵略を目指してやってきた「ポンコツ侵略系」ヒューマノイドVTuberです。

ゲーム中のミスやトラブルも愛嬌に変えるユーモアや、のんびりとした癒し系の配信スタイルが魅力です。

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html