学校・家庭・地域はどう変わる？「部活動の地域展開」と「スポーツ療育」を現場から可視化～リーフラス、事業紹介動画2本を公開～

リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、当社のソーシャルビジネスの中核を担う「部活動支援事業」と「放課後等デイサービス事業」の現場実態と導入効果を収録した「事業紹介動画」2本を公開いたしました。「教員の長時間労働」や「発達支援」といった社会課題に対し、当社の事業がどのような解決策（ソリューション）として機能しているのか。関係者のインタビューや実際の活動風景を通じて、持続可能な運用の仕組みを可視化しました。

リーフラス株式会社

■公開の背景：制度の複雑さを「映像」で解き明かす

国が進める「部活動改革」や「放課後等デイサービス」の運営には、専門的なノウハウや複雑な制度設計が求められます。言葉や資料だけではイメージしにくい「部活動地域展開後の学校現場」や「スポーツ療育の具体的な効果」を可視化するため、実際の運営現場に密着したドキュメンタリータッチの事業動画を制作しました。

■事業動画１.：部活動支援事業 編

テーマ：「2026年改革実行期間に向けた、持続可能なインフラ構築」

（日本語）：https://youtu.be/tfBx63xDVes

（英語） ：https://youtu.be/14oO4IdMyVo

本動画では、文部科学省が定める2026年度（令和8年度）からの「改革実行期間」を見据え、当社がどのように学校現場を変革しているかを描いています。

動画の一部

●「受益者負担型」の実践事例（千代田中学校高等学校）： 2025年4月から保護者が費用を負担するモデルを導入した現場を取材。「会議や生徒の将来を考える時間が取れるようになった」という教員の安堵の声や、新たな部活動の形を収録しています。

●「学校部活動統括責任者」の配置： 単なる指導員派遣ではなく、学校・保護者・地域との調整役となる責任者を配置し、地域ごとの最適解を導き出す“インフラ”としての機能を紹介しています。

■事業動画２.：放課後等デイサービス『LEIF（リーフ）』編

テーマ：「サッカーで育む“社会性”と“自立”のメカニズム」

（日本語）：https://youtu.be/JLN4Qjc0EX0

（英語） ：https://youtu.be/pzxk2vbp6lQ

本動画では、当社が運営する放課後等デイサービス『LEIF』の特徴である「スポーツ療育」の現場を公開しています。

●スポーツ×療育の独自性： 一般的なデイサービスと異なり、サッカーを教材にすることで、楽しみながら「集団生活のルール」や「協力」を学ぶ様子を可視化。

●自己肯定感の向上： 自分の気持ちを表に出せなかった子が、ゴールを決めて仲間とハイタッチをする瞬間や、年上の子が年下の子の面倒を見るようになる変化の過程（ピアサポート）を捉えています。

●保護者の証言： 「体を動かして療育ができる点に魅力を感じた」「自己肯定感が育った」という保護者のリアルな声を収録しています。

■今後の展開

当社はこの動画を、自治体・教育委員会への提案活動や、利用を検討される保護者への説明資料として活用し、サービスの透明性と信頼性の向上に努めてまいります。 「スポーツを変え、デザインする。」という理念のもと、今後も現場のリアルな情報を発信し、日本の教育・福祉環境のアップデートに貢献してまいります。

■リーフラス株式会社について

リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、社会課題をスポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。

子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約70,000名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽力してまいります。

【会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）：LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関する詳細や取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。

■一般のお客様・企業様向け窓口

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