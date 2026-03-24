全方位から美を追求して自分史上最高のキレイをサポートする、インナースキンエフドットISRプロテイン＜宇治抹茶＆玉露ラテ風味＞をAmazonなどで2026年3月24日(火)に新発売

株式会社桃谷順天館

創業140年、「人と地球の美しい未来を創る」をパーパスに掲げる株式会社桃谷順天館（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：桃谷誠一郎）は、全方位から美を追求して自分史上最高のキレイをサポートする、インナースキン エフドットISRプロテイン〈宇治抹茶＆玉露ラテ風味〉をAmazonなどで2026年3月24日（火）に新発売いたします。腸内環境を整えながら、必要な栄養素を効率的に補給できる、女性に嬉しいプロテインです。

自分史上最高のキレイを叶えるビューティ＆ダイエットプロテイン

当社は、長年にわたる美と健康の研究から、「年齢を重ねても肌が綺麗な人」の秘密が「腸内フローラ」にあることを導き出しました。忙しい現代女性が不足しがちなタンパク質や栄養を効率よく摂取し、 美しく健やかな毎日を送っていただくために、本商品を開発しました。

独自開発のフローラコントローラISR(R)※1とシールド乳酸菌(R)※2が体内から健康をサポートし、WHEYとSOYのWプロテインでタンパク質をしっかりと補給できます。さらに、ダイエットを助けるブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン12mgに加え、11種のビタミンと7種のミネラル、ヒアルロン酸やコラーゲンも配合。全方位から美と健康を追求した「オールインワン美容食」のプロテインです。

グルテン・着色料・防腐剤などの「6つのフリー処方」を採用。お茶本来の濃く深く、心穏やかに落ち着く風味で、朝食や運動後にも美味しくお飲みいただけます。

※1特許取得原料(特許番号7449060号) ※2シールド乳酸菌は株式会社森永乳業の商品です

【製品概要】

インナースキン エフドットISRプロテイン〈宇治抹茶＆玉露ラテ風味〉

WHEYとSOYのWプロテインを配合し、1食で約21gのタンパク質補給と満腹感を同時に叶えます。独自開発原料「フローラコントローラISR(R)」※1や「シールド乳酸菌(R)」※2を配合し、身体の内側から美活力※3をサポート。さらにブラックジンジャー由来成分12mgや、女性に不足しがちなビタミン・ミネラルを豊富に含み、ダイエットを支えます。甘さを抑えた宇治抹茶＆玉露ラテ風味を追求し、6つのフリー処方で毎日の美しさを守ります。

※3 美しくなろうという前向きな気持ち

製品名：インナースキン エフドットISRプロテイン〈宇治抹茶＆玉露ラテ風味〉

容量： 450g（約15回分）

価格：4,320円（税込）

一般発売日：2026年3月24日（火）

URL:https://amzn.asia/d/097N7Wi5

【製品特長】

基本の飲み方

POINT 1：内側から身体を整える成分をたっぷり配合

POINT 2：カラダに必須のビタミンやミネラルなどをしっかり摂取

POINT 3：こだわり6つのフリー