【SHIRO】SKINCARE ルバーブハマナス

株式会社シロビタミンCたっぷりの“ハマナス果実”をまるごと肌で味わう。

太陽がきらめく季節に向けて、天然のビタミンCが豊富に含まれる“ハマナス果実*1”を贅沢に配合し、「ルバーブハマナス」シリーズがパワーアップして登場します。クレンジングウォーターとオイルインセラムがリニューアルするほか、2種のフェイスミストが加わり、全4種の新たなラインナップが揃いました。

製品の見直しをスタートしたのは2024年。北海道興部町（おこっぺちょう）産のハマナスの花びらが、思うように収穫できないと生産者の上出さんから聞いたことがきっかけです。夏の酷暑の影響で花が枯れてしまったり、長雨や雨量の多さから、摘むのにベストな時期を逃したりする日が続いたそうです。一方で、ハマナスの果実であれば収穫できるというお話も伺いました。そこで私たちは改めて、ハマナスという素材とまっすぐ向き合ってみたのです。

「酸っぱくて、おいしい！」。ハマナス果実を初めて食べてみたときに、企画と開発のみんなが声を揃えました。

花、茎、葉っぱや実。素材が生産者さんの元から開発室へ届くと、私たちはまずその香りを自分たちで確かめ、口にしてみます。食べておいしい素材は、肌も喜ぶ素材だと知っているからです。花はほのかに甘く優雅な香りを放ち、果実はきゅっと酸っぱく、私たちはそのおいしさに感動しました。そして、この素材の魅力を最大限引き出した製品をつくりたいと思いました。

ハマナス果実には栄養がたっぷり詰まっており、中でも特にビタミンCとポリフェノールが豊富で、クリア*2な肌に導くほか、エイジングケア*3の効果も期待できるとされています。そしてルバーブ*4は、そのエキスに含まれるリンゴ酸の働きにより、古い角質を柔らかくする効果があるといわれています。

この2つの素材を贅沢に配合することで、より素材のちからを感じられる「ルバーブハマナス」シリーズをお届けできると考え、何度も試作を重ねました。そうして誕生したのが、4つのアイテムです。ルバーブ*4とハマナス*1の天然色素により、つくりたてはきれいなピンク色*5なのが特長。みずみずしい使用感とともに、華やかな見た目もお楽しみいただけます。

自然の都合に寄り添い、今ある素材に目を向けること。そして、その素材のパワーを余すことなく活かし、愛されている製品をより良いものへと進化させること――新しい「ルバーブハマナス」シリーズは、ひたむきに素材と向き合うSHIROのものづくりから誕生したアイテムです。自然の恵みをいただく栄養たっぷりのスキンケアを、まるごと肌で味わってみてください。

SCHEDULE

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32936/table/334_1_6e2c2e770f280f423905a055f06236cb.jpg?v=202603241151 ]

PRODUCT LINEUP

ルバーブハマナスクレンジングウォーター 150mL / 4,950 円（税込）

メイクを落としながら余分な角質や毛穴の汚れをオフし、キメの整ったクリア*2な肌へと導く拭きとりタイプのクレンジングウォーター。ルバーブ*4のエキスにハマナス果実*1のエキスが加わり、少しとろみのあるテクスチャーになったことで、使用後の潤いが長く続きます。ノンオイル処方で素肌にもご使用いただけるので、メイク前の角質ケアにもお使いください。レモンの精油*6などを配合しているため、使うたび、爽やかな香りをお楽しみいただけます。

［HOW TO］コットンに適量を含ませ、メイクとなじませて、やさしく拭きとってください。

POINT

・成分が沈殿することがあります。よく振り混ぜてからお使いください。

・1日3プッシュずつのご使用で、約1か月半お使いいただけます。

ルバーブハマナスオイルインセラム 30mL / 8,470 円（税込）

ハマナスの花*7と果実*1のエキスに、ルバーブ*4のエキスとマルラオイル*8、そして鮮やかなオレンジ色のローズヒップオイル*9を組み合わせた2層式のオイル美容液。くすみ*10やごわつきなど、さまざまな肌トラブルに多角的にアプローチして、潤いに満ちた健やかな肌へと整えます。すっと肌になじむ使用感なので、オイル美容が初めての方にもおすすめです。レモンの精油*6も配合しているので、爽やかな香りに包まれるスキンケアタイムをお楽しみいただけます。

［HOW TO］2層を混ぜるようにして白濁するまでよく振り、適量を顔全体にやさしくなじませてください。

POINT

・朝晩3～6滴ずつのご使用で、約1か月半お使いいただけます。

ルバーブハマナスフェイスミスト 120mL / 4,950 円（税込）

ローズの蒸留水*11をベースに、ルバーブ*4とハマナス果実*1のエキスを配合したみずみずしい使用感のフェイスミスト。肌にすっとなじんで潤いを届け、荒れを防ぎながら健やかでクリア*2な印象へと導きます。スプレーするたび、レモンの精油*6とローズ*11が爽やかに香ります。顔はもちろん身体や髪、頭皮にもお使いいただけるので、毎日のケアの中で全身にたっぷりとご使用ください。

［HOW TO］肌から20cmほど離し、適量をスプレーした後、手のひらでやさしくなじませてください。

POINT

・成分が沈殿することがあります。よく振り混ぜてから使用してください。

・朝晩5プッシュずつのご使用で、約2か月半お使いいただけます。

・化粧水としてはもちろん、メイク後のフィニッシングミストとしてもご使用いただけるので、日中のテカリやベタつき防止にもおすすめです。

ルバーブハマナスオイルインウォーター 120mL / 6,820 円（税込）

ローズの蒸留水*11をベースに、ルバーブ*4とハマナス果実*1のエキス、そして乾燥などから肌を守るローズヒップオイル*9を配合。細やかなミストが水分と油分をバランス良く肌に届け、荒れを防いで健やかに整えます。フェイスミストに比べて香りをより楽しめるので、日中のリフレッシュタイムにもぴったり。顔はもちろん身体や髪、頭皮など全身にお使いください。

［HOW TO］2層が混ざるように本体をよく振ります。肌から20cmほど離し、適量をスプレーした後、手のひらでやさしくなじませてください。

POINT

・朝晩5プッシュずつのご使用で、約2か月半お使いいただけます。

・化粧水としてはもちろん、メイク後のフィニッシングミストとしてもご使用いただけるので、日中のテカリやベタつき防止にもおすすめです。

*1 ハマナス果実エキス/保湿成分 *2 潤いによる透明感のある肌 *3 年齢に応じたケア *4 ショクヨウダイオウ茎エキス/保湿成分、角質クリア（整肌）成分 *5 時間の経過とともに茶色へと変化します。 *6 レモン果皮油（フロクマリンフリー）/芳香成分 *7 ハマナス花エキス/保湿成分 *8 スクレロカリアビレア種子油/保湿成分 *9 カニナバラ種子油/保湿成分 *10 乾燥による *11 ダマスクバラ花水/保湿・芳香成分

INGREDIENTS

ルバーブ / 嶋崎農場（北海道・芽室町）

ルバーブはシベリア南部原産のタデ科の野菜で、爽やかな酸味が特長。ビタミンやミネラルなどの栄養素を豊富に含み、ジャムなどでも親しまれています。また、主な成分であるリンゴ酸やクエン酸には、肌の古い角質を柔らかくする効果があると期待されています。SHIROのスキンケアには、北海道芽室町で愛情たっぷりに育てられた、嶋崎農場さんの赤いルバーブを使用しています。

ハマナス / かみでファーム（北海道・興部町）

北海道興部町にあるかみでファームさんが、農薬を使わず無化学肥料で育てたハマナスを使用。ハマナスはバラ科の植物で、その花弁や果実には、ビタミンCやポリフェノールが豊富に含まれるとされています。新しくなった「ルバーブハマナス」シリーズには、果実エキス*1をたっぷり配合することで、これまでよりもみずみずしく肌なじみの良い使用感に仕上げました。

INFORMATION

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32936/table/334_2_e63a3e197eafc8332c243449cc5c10ce.jpg?v=202603241151 ]

SHIROについて

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。厳しい自然が育んだ素材を国内外から見つけ出し、そのちからを最大限に引き出すスキンケア、メイクアップ、フレグランスアイテムを提案。日本全国に直営店舗を展開するほか、ロンドンや台湾、韓国に実店舗を構え、米国では自社EC、中国では越境ECでの販売を行う。製品に使う素材同様、厳選した食材を届ける食のセレクト[SHIRO LIFE]、素材のおいしさを料理で伝えるカフェ[SHIRO CAFE]、SHIRO が提案する美しさを最大限体感できるサロン[SHIRO BEAUTY]などの業態も展開。

2021年6月から、SHIROの創業地である北海道砂川市にて、工場の移転新設と市全体の活性化を目指すまちづくり「みんなのすながわプロジェクト」を推進。2023年4月に新工場と付帯施設を含む「みんなの工場」をオープン。

2024年4月、従来の方法とは異なる、森林環境に配慮した“森の都合に合わせた設計建築”を進め、一棟貸しの宿泊施設「MAISON SHIRO（メゾンシロ）」を北海道長沼町にオープン。ブランド誕生から15周年を迎えた2024年には、ものづくりとお店づくりの2つにおいて、すべての資源の価値を見つめ直す「SHIRO 15年目の宣言」を表明し、地球の未来のために廃棄物ゼロを目指すことに取り組む。また、「SHIRO リユースプロジェクト」が始動。社会の新しい標準を創出するため、使用済みガラス容器と衣類を回収する。

2025年4月、韓国・聖水でフィールドワークを行い、歴史的背景をリスペクトしながら、既存の資源に少しのクリエイティブを加えたお店づくりを実現。

2025年11月21日、北海道砂川市「みんなの工場」の敷地内にイノベーティブレストラン「MORISHIRO」をオープン。北海道の森にある貴重な食材を余すことなく料理するレストラン。11月7日からTableCheckにて予約をスタートしている。

会社概要

企業名： 株式会社シロ

所在地： 〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-7 青山パラシオタワー 8F

設立： 1989年10月23日

代表取締役： 福永 敬弘 （ふくなが たかひろ）

事業内容： 自社ブランド「SHIRO」の企画、開発、製造、販売、店舗運営（「SHIRO / 化粧品、雑貨」「SHIRO LIFE / 食物販」「SHIRO CAFE / 飲食」「SHIRO BEAUTY / サロン」）、SHIRO オフィシャルサイト / オンラインストアの運営、通販事業運営、直営ホテルの運営（「MAISON SHIRO」「砂川パークホテル」）、レストランの運営（「MORISHIRO」）、北欧インテリア雑貨の輸入、販売代理（「biotope」）、

公式オンラインストア：https://shiro-shiro.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/shiro_japan?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==