肌からも、印象をつくる。メンズブランド「ETORAS（エトラス）」からFacecare Lineが誕生

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、メンズ向けブランド「ETORAS（エトラス）」から、新たにFacecare Lineを2026年4月8日(水)に発売いたします。

ETORASは、スキンケア発想の美容成分を取り入れ、メンズビューティーのニーズを叶えるブランドとして誕生しました。今回、新たに加わるメンズFacecare Lineのコンセプトは、「肌からも、印象をつくる。」です。男性特有の5つの肌悩みに着目し、清潔感のあるセミマット肌を目指します。

近年、メンズビューティー市場は急速な拡大を続け、男性の美容意識は今までにない高まりを見せています。とくに、若年層のスキンケアに対する関心は 3 年連続で増加傾向です。身だしなみの一環として、肌を整えることが日常的な習慣へと変化しています。しかし、多くの男性が「ベタつき」「毛穴」「ニキビ」「乾燥」「シェービングによる肌荒れ」といった複数の肌悩みを抱えています。メンズケアに対するニーズが増加する一方で、「自分に合うケアがわからない」「工程が多くて続けられない」と、スキンケア迷子が多く存在している現状。こうした背景から、ETORAS は男性特有の肌悩みを見つめ直し、日々のケアをサポートする商品を開発しました。

ETORAS Facecare Line の特徴・こだわり

ETORAS が追求するのは、過度な光沢感やテカリを抑えながらも、うるおいを感じさせる「セミマット肌」です。10～20 代の男性の多くは、ベタつき・毛穴の目立ち・乾燥といった複雑な悩みを抱えています。ETORAS の Facecare Line は、この水分と油分のバランスに着目し、これらの肌トラブルの根本要因である「混合肌」へアプローチしました。使い続けやすいシンプルな工程を通じて、清潔感のある知的で洗練された印象を演出。ヘアスタイル同様に、肌の質感をトータルで整えることで自分らしさを表現します。

商品ラインナップ

1.Forming Cleanser（フォーミング クレンザー）

炭酸泡で毛穴や肌表面の皮脂汚れを除去しつつ、肌を保湿

高級感のある濃密泡で、洗顔中にジェルへ変化する 密着感のあるテクスチャー。洗顔後も

保湿感を感じる、 しっとりなめらかな洗い上がりのスペシャル洗顔。 そのままシェービン

グにも使用可能。

● 容量：170g

● 希望小売価格：2,900 円（税抜）

2. Essence Serum（エッセンス セラム）

美容成分が肌の水分バランスを適切に保ち、ハリを与え、キメを整える



伸びなじみの良いテクスチャーで、うるおいが肌に溶け込むような使い心地でありながら保

湿力を備えたオールインワン。

● 容量：90ml

● 希望小売価格：2,700 円（税抜）

3. Veil Primer（ヴェール プライマー）

くすみや毛穴を目立ちにくくし、肌表面のテカリやベタつきを抑え、セミマット肌へ導く ※メイクアップ効果による



日常の紫外線から肌を守る日中用クリーム。伸びの良いテクスチャーと、閉塞感やベタつき

を感じにくい軽やかな使用感。

● SPF24 / PA++

● 容量：28g

● 希望小売価格：3,200 円（税抜）

香り

ETORAS の Facecare Line は、毎日のスキンケアを特別な時間へと変えるため、香りの設

計にも深くこだわりました。

● トップノート： レモン、ベルガモット、ミント、ユーカリ、セージ （フレッシュでさわやかな香り）

● ミドルノート： ミュゲ、ジャスミン、カモミール 、ゼラニウム （透明感のある心地のいい香り）

● ラストノート： ムスク、アンバー、セダーウッド、パチュリ、クローブ （深みのあるやわらかな香り）

ETORAS 公式サイト

https://www.hoyu-professional.com/brand/etoras/

「Men's Beauty Creator by hoyu Professional」発足

hoyu Professional は、メンズトータルビューティーに対応できる理美容師を育成するプログラム「Men’s Beauty Creator（メンズビューティークリエイター）」を始動いたします。

なぜ今「メンズトータルビューティー」が求められているのか

現代の男性において、美容は特別なものではなく、日常的なケアという位置づけとなってい

ます。大きなきっかけとなったのは、近年のライフスタイルの変化。リモート会議の普及により自分の顔を画面越しに見る機会が増えたことで、スキンケアの必要性を自覚する男性が急増しました。さらに、SNS 上では「美容男子」というポジティブな価値観が定着。TikTok や Instagram を通じて美容を楽しむ姿が「カッコいい」という認識で広がりました。こうした背景から、男性の美容ニーズは「髪を整えること」のさらに先である「肌や印象まで含めたトータルな自分磨き」へと進化しています。

Men's Beauty Creator を取得するメリット：サロンワークでの活用

美容に関心を持つメンズが増え続けている一方で、アドバイスする側である理美容師の知識はまだ十分とは言えません。こうした現状をふまえ、hoyu Professional は、理美容師が髪型だけでなく肌の悩みにも寄り添える存在となるために、本プロジェクトを立ち上げました。Men's Beauty Creator の認定を取得すれば、トータルビューティーの知識という名の武器を手にし、お客さまの悩みに幅広い提案ができる可能性が広がります。私たちとともに、メンズビューティーの未来をデザインする新しい理美容師の姿を目指していきませんか？

育成プログラム概要・ステップ

● 学べる項目：

スマートフォンで隙間時間に学べる「ヘアスタイリング編」「スキンケア編」のカリキュラムを完全無料で受講可能。

● 認定証の発行：

受講完了後には修了証書が発行され、認定資格を得られる。

● 限定特典：

認定者のみが応募できる「MEN’S NON-NO」タイアップ企画や、限定コンテンツへの参加が可能。

肌の質感までを「デザイン」する、新しいサロン体験へ

ETORAS が目標とするのは、メンズ美容を幅広く提案するブランドとなること。そして、髪・肌・ライフスタイルをコーディネートできる理美容師を育成することです。髪を整えるように、肌の質感までをもプロがデザインする。この一連の流れが、お客さまと理美容師との信頼関係作りにつながるかもしれません。鏡の前で、髪と肌が整う感動を、ETORAS とともに提供していきませんか。

Men's Beauty Creator by hoyu Professional 公式サイト

https://www.hoyu-professional.com/brand/etoras/mbc/

ホーユー株式会社について

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※1 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※1調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2017年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2018年1月～2025年12月 各年累計販売金額

イキイキ・ワクワクビジョン2030について

ホーユーは「イキイキ・ワクワクビジョン2030」を掲げ、顧客・環境・社員の3つの側面で価値を創造し、持続可能な社会の実現を目指します。このビジョンは、コーポレートスローガン「COLOR YOUR HEART 心に彩りを」を基盤に、お客様の生活に彩りを届ける「顧客彩りビジョン」、地球環境への負荷低減と４Rを推進する「環境彩りビジョン」、社員が心身ともに健康で働きがいを感じられる環境を作る「社員彩りビジョン」で構成されています。

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,080名 (2025年10月31日時点)

連結売上高：527億円（2025年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/