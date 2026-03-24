広告制作の手戻りを抑える、薬機法・景品表示法・特定商取引法の一次チェックツール「薬事ディフェンダー」を無料公開

合同会社B&H Promoter's

化粧品・健康食品などの広告表現チェックは、いまなお“担当者頼み”になりやすい領域です。確認待ちや修正の往復が発生しやすく、制作現場の負担や公開前の差し戻しにつながることも少なくありません。合同会社B&H Promoter’sはこの課題に対応するため、2011年から蓄積してきた累計30,000件以上の広告表現チェックの知見を踏まえ、薬機法（医薬品医療機器等法）・景品表示法・特定商取引法の観点から広告表現の一次チェックを無料で行えるツール「薬事ディフェンダー」を公開しました。

健康食品のチェックイメージ例。短時間で一次チェック結果を確認できます。

合同会社B&H Promoter’s（本社：東京都渋谷区、代表社員：江良公宏）は、化粧品、薬用化粧品、サプリメント（健康食品）、機能性表示食品などの広告表現を対象に、薬機法・景品表示法・特定商取引法の観点から一次チェックを行える無料ツール「薬事ディフェンダー」を公開しました。

化粧品・健康食品の広告表現チェックは、担当者の経験や知識に依存しやすく、制作現場では確認待ちや修正の手戻りが起こりやすい領域です。とくにLP（ランディングページ）やSNS投稿文、記事広告、バナー文言、ステップ配信文など確認対象が広がる中、社内の確認工数や公開前の差し戻し負担は高まりやすくなっています。その結果、公開の遅れや機会損失につながるケースも少なくありません。

当社は、こうした課題に対応するため、薬機法・景品表示法・特定商取引法の観点から広告表現の一次チェックを無料で行えるツール「薬事ディフェンダー」を開発しました。制作段階で担当者自身がその場で確認できるため、問題となる可能性のある表現を早い段階で洗い出し、社内確認前に修正を進めやすくなります。

「薬事ディフェンダー」は、広告表現の最終判断を代替するものではなく、制作途中のセルフチェックを効率化する前工程ツールです。これにより、広告表現チェックの属人化を軽減し、確認工数の圧縮、修正往復の抑制、判断基準の標準化を支援します。

開発背景

広告制作の「手戻り」を減らす、薬事ディフェンダー導入イメージ。制作段階で一次チェックを行うことで、確認待ち・修正往復・公開遅延の抑制を支援。従来は特定担当者への確認集中により、修正の往復や公開遅延が発生しやすい状況がありました。薬事ディフェンダーは、制作担当者がその場でセルフチェックできる環境を提供し、工数削減・リスク低減・判断の標準化を支援します。

近年、化粧品・健康食品領域では、EC市場の拡大やSNS運用の活発化により、広告表現のチェック対象がLP、バナー、記事広告、SNS投稿、ステップ配信文など多岐に広がっています。一方で、現場では「表現チェックが特定担当者に依存する」「確認工数が膨らむ」「公開直前の修正で制作・運用コストが増える」といった課題が顕在化しています。

従来の制作フローでは、文案作成後に社内確認が発生し、特定担当者にチェックが集中することで、確認待ちや修正指示の往復が起こりやすい状況がありました。修正箇所が多くなるほど意図が伝わりにくくなり、重大な表現違反や見落としのリスク、さらには公開審査の遅延や制作コスト増加にもつながります。

「薬事ディフェンダー」は、こうした広告制作現場の負担を少しでも軽減し、誰でも・素早く・無料で一次チェックが行える環境を提供するために開発しました。

「薬機法を守ると訴求が弱くなるのではないか」「売れる表現を目指すと法令抵触が不安になる」といった悩みは、現場では多く見られます。こうした不安を、制作段階で早めに洗い出せる環境を目指しました。

従来の薬事チェックとの違い

従来の薬事チェックは、広告や販促物の完成後、あるいは公開直前の段階で、専門家や確認担当者が最終確認を行う運用が中心でした。この方法は重要な工程である一方、問題表現が見つかった際に修正範囲が広がりやすく、確認待ちや差し戻しによって制作進行に手戻りが発生しやすいという課題があります。

「薬事ディフェンダー」は、こうした最終確認を置き換えるものではなく、制作段階で担当者自身が使える一次チェックツールです。文案作成の途中で問題の可能性がある表現を把握し、その場で修正できるため、社内確認や公開審査の前に表現リスクをあらかじめ整理しやすくなります。

つまり、従来の薬事チェックが公開前の最終確認を担うのに対し、「薬事ディフェンダー」は制作途中のセルフチェックを担うことで、確認工数の圧縮、修正往復の抑制、判断基準の標準化を支援します。

従来のチェックツールとの違い

一般的なチェックツールには、文章校正を主目的としたものや、生成AIを活用して表現上の問題点を指摘するものがあります。一方で、広告表現の実務では、公開前の最終判断以前に、制作途中で担当者自身が素早く確認できることが重要です。

「薬事ディフェンダー」は、薬機法・景品表示法・特定商取引法の観点から、広告制作の実務における一次チェックに特化したツールです。制作担当者が文案作成中にその場で確認し、問題となる可能性のある表現を早い段階で洗い出せるため、確認待ちや修正往復の抑制につながります。

さらに、2011年の事業開始から蓄積してきた累計30,000件以上の広告表現チェックの知見を踏まえ、広告運用の現場で実際に気になりやすい表現を確認できる設計です。

また、本ツールは大規模言語モデルによる生成ではなく、辞書データと正規表現による機械的なマッチングを採用しています。これにより、無料で継続利用しやすい設計と、一次チェック用途に適したシンプルな運用性を両立しました。

そのため、最終判断を代替するものではなく、制作現場で日常的に使える前工程の確認ツールとして活用できます。

「薬事ディフェンダー」の特長

1．無料で使える一次チェックツール

広告文や訴求文を入力するだけで、公開前に気になる表現を手軽に確認できます。制作担当者やマーケティング担当者が、日常業務の中で取り入れやすい設計です。

2．問題箇所を色分け表示

チェック結果は、該当箇所を色分けして表示します。どの表現に注意が必要なのかを視覚的に把握しやすく、専門知識が浅い担当者でも確認ポイントをつかみやすくなっています。

3．制作段階でその場で修正できる

社内確認に回す前にセルフチェックを挟むことで、問題が疑われる表現をその場で見直すことができます。これにより、確認待ちや修正往復の発生を抑えやすくなります。

4．URL読み取り・画像認識にも対応

URL入力や画像からの文字認識によるチェックにも対応しており、実務の幅広い利用シーンを想定しています。

5．初学者の知識補完・見落とし防止を支援

広告表現チェックに慣れていない担当者でも、一次チェックを通じて注意点を把握しやすくなります。教育コストを抑えながら、見落としの防止にもつながります。

6．社内確認をよりスムーズに

制作段階である程度整理された状態で社内確認に進めるため、最終確認担当者の負担軽減が期待できます。確認工程の属人化を軽減し、全体の進行をスムーズにします。

7．判断基準の標準化を支援

属人化しやすい広告表現チェックに対して、チーム全体で一定の確認基準を共有しやすくなります。担当者ごとの差を抑え、組織全体の表現品質向上を支援します。

想定利用シーン

「薬事ディフェンダー」は、以下のような広告・販促表現の初動確認に活用できます。

・LP（ランディングページ）の見出し・本文・CTA

・SNS投稿文

・バナー文言

・記事広告

・ステップ配信文

・健康食品・化粧品の販促用原稿

・公開前にチェックが必要な各種テキスト

制作途中のセルフチェックに取り入れることで、社内確認前に問題表現を洗い出し、手戻りの少ない制作進行を支援します。

導入メリット

「薬事ディフェンダー」の活用により、広告制作現場では次のようなメリットが期待できます。

工数削減

最終確認担当者への確認集中を緩和し、制作段階での自己修正を促進することで、全体の生産性向上を支援します。

リスク低減

制作段階で主要な違反表現の可能性を洗い出すことで、公開前のコンプライアンス確認を強化します。

判断の標準化

担当者ごとの経験差に左右されにくい確認環境をつくり、チーム全体で一定の表現基準を共有しやすくします。

無料で試しやすい

導入ハードルが低く、制作フローの中に日常的に組み込みやすい点も特長です。

提供の背景にある考え方

広告表現チェックは、制作が完了した後ではなく、制作の途中段階で繰り返し行われるほど効率的です。



「薬事ディフェンダー」は、広告制作の後工程で発生しがちな確認待ちや修正往復を減らし、制作から社内確認、公開審査までをよりスムーズにつなぐことを目的としています。

本ツールは最終判断を代替するものではなく、あくまで一次チェックを効率化するための支援ツールです。広告表現の最終的な適否は、文脈、画像との組み合わせ、媒体基準、法改正、行政判断などによって異なる場合があります。そのため、重要案件については専門家による最終確認を推奨しています。

サービス概要

サービス名：薬事ディフェンダー

提供開始：公開中

利用料金：無料

URL：https://yakkiho.jp/yakkiho-check-tool/

会社概要

会社名：合同会社B&H Promoter’s

代表者：代表社員 江良公宏

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

事業内容：薬機法・景品表示法・医療広告に関する制作、コンサルティング業

会社URL：https://yakkiho.jp/about-bandh-promoters/

本件に関するお問い合わせ先

会社名：合同会社B&H Promoter’s

担当者名：江良公宏

お問い合わせフォーム：https://yakkiho.jp/yakkihowriting-contact/

URL：https://yakkiho.jp/