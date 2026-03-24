ケロロ軍曹がやってくる！?　4月25日のオープンを記念して様々なキャンペーンを実施！　ゴールデンウィークはアニメイトイオンモール熊本へ!!

株式会社アニメイトホールディングス詳細はこちら！ :https://www.animate.co.jp/shop/aeonmall_kumamoto/

株式会社アニメイトは、2026年4月25日にグランドオープン予定の「アニメイトイオンモール熊本」で開催する、オープン記念キャンペーンの情報を解禁いたしました。

「アニメイトイオンモール熊本」は、九州最大級の敷地を擁するショッピングモール「イオンモール熊本」の2Fにオープンします。熊本駅からは直通バスが運行、九州自動車道御船インターから5分という好アクセスな立地で、話題のアニメグッズや最新のコミックなど、さまざまなグッズを手に入れることができる店舗となっております。

本店舗のオープン記念キャンペーンとして、オープン当日の4月25日と26日にケロロ軍曹がやってきます！ さらに、5月2日からは先着で「『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイトオリジナルステッカー」をプレゼント！ その他にも、オリジナルクッキーの配布やくじ引きイベントなど様々なキャンペーンを実施いたしますので、この機会にぜひ遊びに来てください♪

■キャンペーン情報

１）ケロロ軍曹がやってくる！

開催日時：2026年4月25日～4月26日

各日１.11時～ ２.13時～ ３.15時～

開催場所：イオンモール熊本 イベントスペース

開催内容：ケロロ軍曹の写真を撮影できる！

※2ショット撮影・お客様のカメラをお預かりしての撮影はできませんので、あらかじめご了承ください。

２）『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイトオリジナルステッカープレゼント

開催期間：2026年5月2日～5月4日

開催場所：アニメイトイオンモール熊本 店舗入り口

開催内容：開催期間中、先着で『弱虫ペダル』100巻記念フェアinアニメイトの開催を記念したステッカーを1枚プレゼントいたします！

※無くなり次第終了となります。

３）「アニメ店長オリジナルクッキー」プレゼント！

開催期間：2026年4月25日～4月26日

開催場所：アニメイトイオンモール熊本 店舗入り口

開催内容：期間中ご来店のお客様に、各日先着にて「アニメ店長オリジナルクッキー」をプレゼント！熊本をイメージした描き下ろしアニメ店長イラスト付き♪

※無くなり次第終了となります。

４）オープン記念福袋を販売！

開催期間：2026年4月25日～なくなり次第終了

開催内容：3,000円（税込）のお得な福袋を店頭にて先着販売いたします♪

５）アニメイトイオンモール熊本 くじ引きイベント

開催期間：2026年4月25日～4月26日

開催場所：イオンモール熊本 特設イベントスペース

開催内容：

期間中にアニメイトイオンモール熊本の公式X(@animateamkuma)のフォローと該当のポストをリポスト頂いた画面のご提示でハズレ無しのくじ引きに参加いただけます。

景品内容：

1等：アニメイト商品券2,000円分

2等：アニメイト商品券500円分

3等：アニメイト商品券200円分

4等：粗品

※商品券は当日から使用できます。

※景品は無くなり次第終了となります。

■アニメイトアプリキャンペーン情報

アニメイトアプリ新規会員登録キャンペーン

開催期間：2026年3月3日～4月26日

開催内容：

1）期間中、クラブアニメイトに登録＆アニメイトアプリで「イオンモール熊本店」をフォロー。

2）「イオンモール熊本店、熊本店、福岡パルコ店」で使える【計1,500円分クーポン】プレゼント！

※5月・6月・7月に各月1回500円ずつ（計3回）ご利用いただけます。

※クーポンの配布は5月1日以降になります。

※1,500円以上のお会計でご利用いただけます。

※クーポンの併用はできません。一部対象外商品がございます。

■告知CMのナレーションは、青山吉能さん！

青山吉能さん

Wake Up, Girls! の七瀬佳乃役で声優活動を開始。

自分が声優であるということに強いこだわりを持ち、様々な役柄にトライし続ける実力派声優

主な出演作品：

ぼっち・ざ・ろっく！（後藤ひとり役）

ポケットモンスター（ドット役/ぐるみん役）

ある魔女が死ぬまで（メグ・ラズベリー役）

転生悪女の黒歴史（イアナ・マグノリア役）

Wake Up, Girls!（七瀬佳乃役）

超かぐや姫！（綾紬芦花役）

『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズ（ツルマルツヨシ役）

■店舗情報

△地図

アニメイトイオンモール熊本

グランドオープン日：2026年4月25日

住所：〒861-3106

熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232

イオンモール熊本2階

■権利表記

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

(C)渡辺航（秋田書店）2008

(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：竜田しう

■関連URL

「アニメイトイオンモール熊本」ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/aeonmall_kumamoto/)

「アニメイトイオンモール熊本」X(https://x.com/animateamkuma)