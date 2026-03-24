「Fileforce」国産クラウドファイルサーバー“導入社数・年間売上金額でシェアNo.1“を獲得

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社（本社：東京千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、提供する純国産クラウドストレージ「Fileforce」において、当社委託の第三者調査機関（株式会社未来トレンド研究機構）「国産クラウドファイルサーバー（SaaS）に関する市場調査 2025」において、「導入社数シェアNo.1」※1および「年間売上金額シェアNo.1」※2 を獲得したことをお知らせします。

※1：2026年2月28日時点：現契約社数ベース

※2：2026年2月28日時点：2025年度売上見込ベース

背景：なぜ今「国産クラウドファイルサーバー」なのか

データを集約・管理するファイル基盤は、企業の中核を担うインフラであり、事業継続の観点からも選定時に法的リスク、ガバナンス、障害対応、長期運用までを見据えた検討が欠かせません。とりわけ海外サービスを利用する場合、例として米国CLOUD Act等の影響により、日本国内に保管されたデータであっても外国政府から開示要求を受ける可能性が指摘されています。こうした背景から、「国産」クラウドファイルサーバーを選定することは、日本企業としての説明責任と事業継続性をより高い水準で担保する選択肢となると考えています。

■調査結果

本調査において「Fileforce」は、以下2指標で1位となりました。

国産クラウドファイルサーバー（SaaS）導入社数、シェアNo.1 ※1

国産クラウドファイルサーバー（SaaS）年間売上金額、シェアNo.1 ※2

※1：2026年2月28日時点：現契約社数ベース

※2：2026年2月28日時点：2025年度売上見込ベース

■調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/268/table/131_1_676d73d8b666a575de0721a9df4b9095.jpg?v=202603240151 ]

今後も引き続き、“「シゴト」の進化で、あらゆる組織に「チカラ」を“という当社ミッションを遂行し、お客様への価値提供に努めてまいります。

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO ：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ：法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp