新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』、本日3月24日に、遂に全世界同時正式リリース！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』（開発：Netmarble F&C Inc.）において、本日3月24日（火）に、モバイル版を含んだ全プラットフォーム向けに正式リリースしたことをお知らせいたします。

◆新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』、遂に本日より全プラットフォームで正式リリース！

『七つの大罪：Origin』アプリダウンロードURL

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%BD%AA-origin/id6744205088

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanaori

『七つの大罪：Origin』公式PlayStation(R) Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

『七つの大罪：Origin』公式Steam

https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/

・新PV

『七つの大罪：Origin』ブリタニアへようこそ！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Cr8D6MaGtaQ ]

『七つの大罪：Origin』ブリタニアへようこそ! (Short ver.)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=r0Fbj_bAn5o ]

『七つの大罪：Origin』は、3月17日よりPlayStation(R)5およびSteamにていち早くプレイ提供を開始しており、本日のモバイル版正式リリースにより、対応する全プラットフォームでのサービス展開を開始いたしました。

本作品は、主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。オープンワールドで友達とパーティーを組んで冒険に出かけたり、ボス戦に挑戦するなど、様々なマルチプレイ要素が特徴です。

モバイル版では、モバイル端末に最適化された専用インターフェースおよびUIサイズを採用しています。また、単一のアカウントでコンソール、PC、モバイル間を自由に切り替えながらプレイをお楽しみいただけます。

『七つの大罪：Origin』正式サービス開始を記念し、正式リリースインゲーム報酬では、オープンワールド探索やクエスト、ミッションクリアなどの一定の条件を達成すると、最大で「星の破片」を59,655個や「常設キャラガチャチケット」90枚を入手できます。

さらに、正式リリースイベント報酬として、SSR「ギーラ」、SSR武器「黒炎の翼のランス」、「SSR製作武器選択ボックス」、「常設キャラガチャチケット」×60、「ピックアップキャラガチャチケット」×10、「星の破片」4,300個、「【ペット】ひとりぼっちのワイルドベア」などの豪華報酬も受け取ることができます。

また、「メリオダス」が登場するピックアップイベントを開催しているほか、4月8日までの期間限定イベントでは、専用コスチューム「聖神器：魔剣ロストヴェイン」を獲得することができます。

『七つの大罪：Origin』は、全プラットフォームでの正式リリースを記念し、公式Xで豪華景品が当たるキャンペーンも実施しております。ぜひ公式Xをご確認のうえ、キャンペーンにご参加ください。

・『七つの大罪：Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

『七つの大罪：Origin』の詳細は、公式サイトおよび各種SNSにてご確認いただけます。公式サイトでは、キャラクター紹介やゲームの世界観、今後のロードマップなどの情報をご覧いただけます。

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪：Origin』公式YouTube

https://www.youtube.com/@7ds_origin_jp

・『七つの大罪：Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

◆アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』について◆

『七つの大罪：Origin』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,000万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。本作品は、『七つの大罪：Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。オープンワールドで友達とパーティーを組んで冒険に出かけたり、ボス戦に挑戦するなど、様々なマルチプレイ要素が特徴です。

◆アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』とは◆

［ タイトル ］ 七つの大罪：Origin

［ ジャンル ］ アニメーションオープンワールドRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble F&C Inc.

［ 対応端末 ］PlayStation5(R) ／Steam／ iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年3月24日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。



■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

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