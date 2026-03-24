「好きな身体になる30分」コナミスポーツのパーソナルトレーニングジム「Personal 30」

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、パーソナルトレーニングジム「Personal 30」の4店舗目を2026年5月1日(金)に上野毛（東京都世田谷区）にオープンします。

■「好きな身体になる30分」をコンセプトに

「Personal 30」は、30分集中のパーソナルトレーニングジムです。弊社が約50年にわたり培ってきた運動指導の実績から実現した、短時間で効率の良いトレーニングを行います。

ブランドロゴには30分のトレーニングの魅力を表し、しなやかで魅力的な身体や心の佇まい、心地よさを表現しています。

■「Personal 30」の特長

＜1回30分のトレーニング＞

短い時間で、最大限の効果を発揮します。初心者や女性でも安心してトレーニングできます。

＜独自の合わせ鏡で、後ろ姿まできれいに＞

合わせ鏡を見ながらトレーニングすることで、日常生活では見ることがない後ろ姿まで、トレーナーと確認しながら理想の身体を目指します。

＜安心してトレーニングできる環境＞

1人のお客様に対して必ず1人のトレーナーが付き、同じ時間帯に2組までの環境でトレーニングを行います。大人数の視線や、1対1の緊張感もなく、トレーニングに集中できます。

＜コナミスポーツの経験と実績＞

弊社が約50年にわたり培ってきた運動指導の実績から実現した、短時間で効率の良いトレーニングを行います。

＜パーソナルストレッチに変更もできる＞

気分が乗らない・疲れているなど、トレーニングを行いたくない日は、パーソナルストレッチに変更が可能です。

■ Personal 30 上野毛

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/209_1_b3c6ff0964f6395d3c603842ba9b70fd.jpg?v=202603241151 ]

オープン前キャンペーン ：2026年3月24日(火)～2026年4月30日(木)

体験会 ：2026年4月11日(土)～2026年4月30日(木)

詳しくはこちらを確認してください。

https://www.konami.com/sportsclub/personal30/kaminoge/

弊社は今後も店舗数を拡大し、「Personal 30」をより多くの方に届けていきます。