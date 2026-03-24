【ミヨシ油脂】長年の課題を解決！タルトやクッキーの“ザクザク食感”を維持できる機能性マーガリン「クラップ」新発売

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ミヨシ油脂株式会社

ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）は、タルトやクッキーなどのザクザクとした食感を維持できる製菓用機能性マーガリン「クラップ」を、３月24日より販売代理店を通じて販売開始します。製品情報やサンプルをご希望の方は、下記URLからお問い合わせください。


URL：https://mmp.miyoshi-yushi.co.jp/nfl/products/crap/(https://mmp.miyoshi-yushi.co.jp/nfl/products/crap/?utm_source=other&utm_medium=referral&utm_campaign=release)



◆機能性マーガリン「クラップ」について


タルトやクッキーなどのザクザクとした食感を維持できる機能性練り込み用マーガリンです。



【製品特性】


・タルトやクッキー生地に練り込むことで、フィリングの水分移行による食感低下を抑制します。


・生地のべたつきを軽減できるため、作業性の向上、リタード（※１）時間の短縮につながります。


・焼成後の生地の強度が増すため、破損軽減につながります。



【用途例】




【製品仕様】


荷姿：10kg段ボール箱


保存方法：要冷蔵(10℃以下)


賞味期間：製造後180日(未開封)



◆補足説明


※１ リタード…冷蔵庫で生地を休ませること



◆ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）


「油脂の力」で暮らしをニッコリ。それが私たちの仕事です。


「あ、このパンおいしい」「このティシュー、肌触りがいいね」など。ミヨシ油脂がつくる製品は、世の中で販売されているさまざまな商品の中に入って、おいしさや使用感、機能性を高めることに役立っています。一人ひとりの心に満足をひろげるものづくり。私たちは高い技術に基づくすぐれた製品の提供を通して、暮らしのすみずみに幸せをお届けしたいと願っています。


https://www.miyoshi-yushi.co.jp/



また、研究・商品開発に役立つ情報を発信するWebサイト「ミヨシ未来プラットフォーム」を展開しています。ミヨシ油脂の製品情報や技術情報を知りたい方、商品開発にお悩みの方はこちらをご覧ください。


https://mmp.miyoshi-yushi.co.jp/







【お客様・報道関係者からのお問い合わせ先】


ミヨシ油脂株式会社 経営企画部 コーポレート・コミュニケーション課


担当：清水


e-mail：info@miyoshi-yushi.co.jp