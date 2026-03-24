ユナイテッド航空、Chef’s Tableと共同で世界の著名なシェフたちによる新しい特別機内食を提供

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料理界のレジェンド、Nancy Silvertonシェフ、Fariyal Abdullahiシェフ、Manu Buffaraシェフが、東京、シカゴ、ロサンゼルス、ロンドンなどの人気都市に着想を得た地域色豊かな料理を創作

8月1日よりユナイテッド・ポラリス・ビジネスクラスをご利用のお客様に提供開始予定

2026年3月12日（シカゴ）-ユナイテッド航空（本社:シカゴ、最高経営責任者：スコット・カービー）は、Netflixの番組で賞に輝く「Chef’s Table」（日本語タイトル「シェフのテーブル」）シリーズと提携して、ユナイテッド・ポラリス(R)・ビジネスクラスのメニューに新しい10種類の特別機内食を導入します。ユナイテッド航空は米国7つのハブ都市および東京、ロンドン、サンパウロの主要国際ゲートウェイを代表する4大陸11人の世界的に著名なシェフの協力のもと、各都市に着想を得た機内食を考案しました。

ユナイテッド航空のChief Commercial Officerであるアンドルー・ノセラ（Andrew Nocella）は、次のように述べています。「ユナイテッド航空のネットワークは、世界の多くの美食都市を網羅しています。そのお陰で、世界中の著名なシェフの皆様から実際にご協力いただくことが可能になりました。Chef’s Tableとのコラボレーションは、世界最大の航空会社*であるユナイテッド航空ならではの立場を活かし、私たちが空の上でレストラン品質のひとときをお届けできるということを示す取り組みです。ユナイテッド・ポラリス(R)・ビジネスクラスをご利用のお客様には、今年後半にお目見えするこれらの新しいメニューをきっとお楽しみいただけるでしょう」

Chef’s Tableプロジェクトの責任者であるジャスティン・コノール（Justin Connor）は、次のように述べています。「今回のコラボレーションは、Chef’s Tableで紹介している料理の素晴らしさを空の上にまで届け、機内食体験の質をどのように高められるのかという、かつてない試みです。この提携によって、数百万人のお客様に、世界各地の美食を旅するような体験をお届けします。世界中の多くの旅行者は、世界的に高名な11人のシェフの芸術的な料理を、高度10,000メートルの空の上で堪能することができます。旅行者の皆様の離陸から着陸まで、地域色豊かな素晴らしい食事と忘れることのできないひとときを提供します」

8月1日より、ユナイテッド・ポラリス(R)・ビジネスクラスをご利用のお客様は、Chef's Tableのシェフが考案した料理をお楽しみいただけます。各シェフは、レシピの着想を得た自身のホームタウンを出発地とするフライト向けに、前菜からサラダ、メインディッシュを含むフルコースのお食事をご用意しています。シェフのラインアップは以下のとおりです。

ロサンゼルス - Nancy Silvertonシェフ（「Osteria Mozza」）

ジェームズ・ビアード賞を受賞し書籍も出版しているNancy Silvertonシェフは料理界を代表する存在です。ロサンゼルスのミシュランレストラン「Osteria Mozza」の共同オーナーとして、イタリア料理への情熱と厳選された上質な食材へのこだわりを料理で表現しています。

ニューヨーク／ニューアーク - Fariyal Abdullahiシェフ（「Hav & Mar」）

Fariyal Abdullahiシェフは、ニューヨーク「Hav & Mar」のエグゼクティブシェフです。彼女の料理は、世界各地を旅して得た経験とエチオピアにルーツを持つ背景が融合し、そこにヨーロッパの料理技法を取り入れることで、独自の風味を生み出しています。

サンパウロ - Manu Buffaraシェフ（「Manu」）

Manu Buffaraシェフは、ブラジル南部クリチバのレストラン「Manu」を率いるシェフです。持続可能性への強い意識のもと、責任ある農業への取り組みと現代的な感性を取り入れながら、ブラジル料理の大胆で鮮やかな味わいを新たな次元へと引き上げています。

シカゴ - Jenner Tomaskaシェフ（「Esme」「The Alston」「Petite Edith」）

ジェームズ・ビアード賞に三度選出されたJenner Tomaskaシェフは、シカゴのリンカーンパークにほど近い、クラシックなフランス料理の技法と職人技を融合させたミシュランレストラン「Esme」、ゴールドコースト地区のステーキハウス「The Alston」、リバーノース地区のフレンチ・ミッドウェスタンビストロ「Petite Edith」のシェフ／共同オーナーです。

ヒューストン - Justin Yuシェフ（「Theodore Rex」）

生粋のヒューストンっ子でジェームズ・ビアード賞に輝くシェフであるJustin Yuシェフは、ヒューストンにあるフランス風で寛いだ雰囲気の高級レストラン「Theodore Rex」のオーナーシェフです。

デンバー - Penelope Wongシェフ（「Yuan Wonton」）

デンバー出身のPenelope Wongシェフは、デンバーの食文化を育んできた多様性を称え、アジア系アメリカ人として育った幼少時代の味と家族の思い出を込めた料理を自身が経営するレストラン「Yuan Wonton」で提供しています。

サンフランシスコ - David Barzelayシェフ（「Lazy Bear」「JouJou」「True Laurel」）

気取らないアメリカンスタイルの高級レストランの先駆けであるDavid Barzelayシェフは、サンフランシスコ・ミッション地区のミシュラン2つ星レストラン「Lazy Bear」、同じくミッション地区の「True Laurel」、デザイン地区の「JouJou」のオーナーシェフです。

ワシントンDC - Isabel Cossシェフ／Matt Conroyシェフ（「Lutece」）

Isabel Coss／Matt Conroy両シェフは、ミシュランレストラン「Lutece」で、フランスの技法とメキシコの感性を融合させ、大胆な風味を際立たせながら洗練された季節の料理を提供しています。

ロンドン -Tomos Parry シェフ（「Mountain」「Brat」）

Tomos Parryシェフは、ソーホー地区のミシュランレストラン「Mountain」とイーストロンドン地区のミシュランレストラン「Brat」を含むロンドン市内の3軒のオープンファイヤーレストランの創設者兼共同オーナーです。ウェールズとケルトをルーツに持ち、その伝統に着想を得たParryシェフの料理には、スペイン北部の伝統、技法、調理スタイルが融合されています。

東京 - Tashi Gyamtsoシェフ（ENOWA YUFUIN「JIMGU」）

Tashi Gyamtso（タシ・ジャムツォ）シェフは、日々農場で厳選した素材のみに基づいたメニューを提供するFARM-DRIVEN（ファームドリブン）レストラン「JIMGU」の高名なエグゼクティブシェフです。

Chef's Table（「シェフのテーブル」）は、料理界に革命を起こしている世界で最も卓越したシェフたちにスポットライトを当てた、エミー賞に輝くドキュメンタリーシリーズです。Chef's Tableは、Netflixのみで視聴できます。

その他の詳細はunited.comをご覧ください。

* 座席有効マイル（ASM)に基づく

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ユナイテッド航空について

ユナイテッド航空は「Good Leads The Way」をモットーとしています。米国本土のハブ空港であるシカゴ、デンバー、ヒューストン、ロサンゼルス、ニューヨーク/ニューアーク、サンフランシスコ、ワシントンD.C.を中心に、米系航空会社の中で最も広範囲なグローバルネットワークを展開しており、現在、有効座席マイルにおいて世界最大の航空会社となっています。ユナイテッド航空の採用情報について、詳しくはwww.united.com/careers を、ユナイテッド航空についての詳しい情報は www.united.com をご覧ください。ユナイテッド航空の親会社であるユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス・インクは、「UAL」の銘柄名でナスダック市場に上場しています。