SORABITOの「GENBAx点検」と建設現場の資機材搬出入・揚重管理システム「DandALL」が連携

福井コンピュータアーキテクト株式会社

福井コンピュータアーキテクト株式会社（本社：福井県坂井市、代表取締役COO：坪田 信）が提供する建設現場の資機材搬出入および揚重管理システム「DandALL（ダンドール）」と、SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃）が提供する建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」がシステム連携を開始しました。

本連携により、「DandALL」で予約された揚重機（タワークレーン、リフト等）や高所作業車などの予約情報が自動で「GENBAx点検」へ連携されます。これにより「機械を予約した会社」に対して点検実施を促すことが可能となり、搬入・揚重計画と安全点検業務をデジタル上で一元管理できます。

【システム連携について】- 予約情報に基づいた点検督促「DandALL」の予約状況に基づき、適切なタイミングで「GENBAx点検」から通知を届けます。多忙な現場でも通知が届くことで点検の失念を確実に防止します。- 「現場の動きに即応する自動同期」「最新予約状況の自動反映」最新の予約状況を反映する仕組みにより、急な予定変更が発生しやすい建設現場においても、常に適切なタイミングでの点検管理を可能にします 。「DandALL」の予約情報を「GENBAx点検」に自動連携

- 「稼働のためのデータ」を「安全のためのデータ」へ本連携の最大の価値は、これまで効率的な機材運用（稼働管理）を目的として入力されていた「予約データ」が、現場の安全を守る「点検データ」へとシームレスに変換される点にあります。- 元請職員：管理の「質」を向上させ、現場の自律を促す予約情報と点検実施状況が自動的に紐付くことで、職員が個別に督促することなく安全点検の実施状況を把握できます。協力会社による自律的な点検が促進され、形骸化しがちな点検業務の質向上につながります。- 協力会社：作業直前の「気づき」が現場の安全レベルを高める機材使用前に通知が届くことで、作業直前のタイミングで確実に点検を実施できます。日常業務の中に自然と安全確認が組み込まれ、事故リスクの低減に貢献します。- 現場全体：バラバラだったデータがつながり、安全管理がDXされる予約情報と点検データが連携することで、現場の状況をリアルタイムに把握できます。分散していた情報を一元化し、データに基づく安全管理を実現します。

【DandALLについて】

「DandALL（ダンドール）」は、建設現場における資機材の搬入および揚重（荷揚げ）計画をデジタル化し、一元管理するクラウドサービスです。従来、ホワイトボードやExcelで行われていた複雑なスケジュール調整や現場内でのコミュニケーションをアプリ上で完結。現場に関わる全ての関係者がリアルタイムに情報を共有することで、作業の「待ち時間」を削減し、建設現場のDXを支援します。

▼サービス紹介

https://hd.fukuicompu.co.jp/company/hd_its_dandall.html

【GENBAx点検について】

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理でき、紙の点検表の回収や承認の手間をなくします。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

▼サービス紹介

https://genbax.jp/inspection/construction/



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お問合せ：

福井コンピュータアーキテクト株式会社(https://archi.fukuicompu.co.jp/) 担当：営業企画課

https://hd.fukuicompu.co.jp/form/form.php?form_id=709