ブランド史上最強クール！ 待望のレディース登場

おたふく手袋株式会社

2026年で創業100年目となる1926年創業の老舗手袋メーカー、おたふく手袋株式会社（本社︓大阪府箕面市、代表︓井戸端 勇樹 以下おたふく手袋）が手掛ける、BODY TOUGHNESSブランドから、春夏人気シリーズ 「パワーストレッチ COOL EVO」 にレディースモデルが登場しました。

2019年の発売以来、あらゆるシーンで多くのユーザーに支持されてきたCOOL EVOシリーズは、冷感機能と速乾性能を追求したコンプレッションインナーです。これまでメンズのみの展開でしたが、「女性用が欲しい」という声を受け、2026年春夏シーズンよりレディースのシャツとロングパンツを新たに発売しました。

COOL EVOシリーズに、レディースモデルが登場

COOL EVOシリーズ、レディースのラインナップは以下の2アイテムです。

・ JW-737 BTパワーストレッチ COOL EVO ロングスリーブ ハイネックシャツ レディース

・ JW-741 BTパワーストレッチ COOL EVO ロングパンツ レディース

カラーは、ブラックの1色展開。

サイズは、S・M・Lの3サイズです。

デジタルカタログはこちら ▶ デジタルカタログ(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNTI5MzJ9&detailFlg=0&pNo=22)

■COOL EVOシリーズ 5つの特徴

特徴1：ブランド史上最強レベルの接触冷感BODY TOUGHNESSブランド 史上最強レベルの冷感・速乾機能を誇るCOOL EVOシリーズ

COOL EVOシリーズは、BODY TOUGHNESSブランドの中でも特に高い冷感性能を備えたインナーです。

従来の冷感パワーストレッチシリーズと比較し、約1.5倍の冷感機能を実現。

ひんやり感が特長で、暑い季節の作業やアウトドアシーンを快適にサポートします。

特徴2：汗をかいても乾きやすい、約2倍の速乾スピード吸汗速乾機能

汗をかくシーンでは、インナーの乾きやすさも重要なポイントです。

COOL EVOシリーズは、従来の冷感パワーストレッチシリーズと比べて約2倍の速乾スピードを実現。 汗をかいても乾きやすく、肌離れの良さを感じやすくなっています。

特徴3：全面消臭機能

生地全体に、消臭機能を持つライクラ(R)fresh FX(R)ファイバーを使用しています。

▲従来の糸との比較（※当社調べ） ▲実際の製品での洗濯10回後のテスト結果

この繊維は、アンモニア臭・酢酸・イソ吉草酸・ノネナールなど、主に汗臭や加齢臭の原因となる臭いに効果があるとされています。

インナー全体で消臭機能が働くため、汗をかきやすいシーンでも快適に着用できます。

特徴4：耐久性と快適性を両立するCORDURA(R)ファブリック

生地にはCORDURA(R)ファブリックを採用。

日本繊維製品品質技術センター調べ 温度20℃/湿度65%/RH/△T＝20℃ サーモラボII型にて測定

耐久性の高さで知られる素材ですが、吸汗速乾性や接触冷感機能など、快適性の面でも高い性能を発揮します。 ストレッチ性のあるコンプレッション設計により、身体の動きにフィットします。

特徴5：首元まで守るハイネック仕様首元の日焼けに配慮したハイネックタイプ

夏場に見落としがちな首元の日焼け対策にも配慮したデザインです。

屋外作業やアウトドア、スポーツシーンなどでも活躍します。

■ペルチェウェアやファン付きウェアとの併用も

ペルチェウェアやファン付きウェアとの相性◎

COOL EVOシリーズは、近年注目されているペルチェウェアやファン付きウェアのインナーとしての着用もおすすめです。

高い速乾性により、汗をかく環境でも快適に着用しやすい仕様となっています。

■EVOシリーズにアームカバーも新登場

2026年春夏シーズンでは、COOL EVOシリーズからアームカバーも新たにラインナップに加わりました。

新発売のCOOL EVO アームカバー

インナーと同じ生地を使用しており、接触冷感や吸汗速乾、消臭機能など、シリーズの特長をそのまま活かした仕様となっています。半袖での作業時や屋外での活動時に、腕まわりの暑さ対策や紫外線対策として取り入れやすいアイテムです。

■商品情報

JW-737 ロングスリーブ ハイネックシャツ着用画像

商品名︓BT パワーストレッチ COOL EVO ロングスリーブ ハイネックシャツ レディース

品番︓JW-737

カラー展開︓11.ブラック

サイズ展開︓S,M,L

品質︓ナイロン85%・ポリウレタン15%

価格︓オープン・実勢売価 4,000円（税込）

JW-741 ロングパンツ着用画像

商品名︓BT パワーストレッチ COOL EVO ロングパンツ レディース

品番︓JW-741

カラー展開︓11.ブラック

サイズ展開︓S,M,L

品質︓本体/ナイロン85%・ポリウレタン15% ウエスト部分/ポリエステル70%・ナイロン30%

価格︓オープン・実勢売価 4,000円（税込）

JW-718 アームカバー

商品名︓BT パワーストレッチ COOL EVO アームカバー

品番︓JW-718

カラー展開︓11.ブラック

サイズ展開︓M,L,LL

品質︓ナイロン85%・ポリウレタン15%

価格︓オープン・実勢売価 1,200円（税込）

■COOL EVOシリーズ・メンズラインナップ

COOL EVOシリーズ・メンズラインナップ

・JW-727 BTパワーストレッチ COOL EVO ロングスリーブ バックハイネックシャツ

・JW-726 BT パワーストレッチ COOL EVO ロングスリーブ クルーネックシャツ

・JW-728 BT パワーストレッチ COOL EVO ショートスリーブ クルーネックシャツ

・JW-732 BT パワーストレッチ COOL EVO ロングパンツ

・JW-733 BT パワーストレッチ COOL EVO 前開きロングパンツ

■おたふく手袋について

おたふく手袋株式会社は、1926年に軍手製造会社としてスタートしました。

軍手から革手袋、加工手袋など作業用手袋全般の取り扱いをし、作業用手袋のワンストップソリューション会社として業界のリーディングカンパニーとなっています。

現在は靴下・安全靴・レインウェアと手袋だけにとどまらず販売アイテムを拡充し、機能性インナーウェア「BODY TOUGHNESS(R)」や、ワーク＆アウトドアブランド「FUBAR(R)」を展開しています。

■会社概要

商号︓おたふく手袋株式会社

年商︓79億6,600万円 従業員︓85名 ※2025年3月時点

本社所在地︓大阪府箕面市船場東3丁目11番22号

ホームページ︓https://www.otafuku-glove.jp/

X︓https://x.com/OTAFUKU_GLOVE

Instagram︓https://www.instagram.com/otafuku_glove/

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

おたふく手袋株式会社 広報担当：岡本

TEL︓072-728-1111

MAIL︓okamoto@otf.co.jp