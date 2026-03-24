オンラインセミナー「Boxで始めるセキュリティ対策 ー セキュリティ対策評価制度・ランサムウェア対策の第一歩 ー」を2026年4月7日（火）に開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、オンラインセミナー「Boxで始めるセキュリティ対策 ー セキュリティ対策評価制度・ランサムウェア対策の第一歩 ー」を2026年4月7日（火）に開催します。本セミナーでは、ランサムウェア対策に加え、情報の安全な保管やアクセス制御、適切な共有方法といった情報管理の基本を、高いセキュリティ機能を備えるクラウドストレージ「Box」で、どのように実現できるかをわかりやすく解説します。

近年、ランサムウェア被害は増加の一途をたどっており、サプライチェーン上の取引先や委託先を経由して侵入するなど、攻撃はますます高度化・巧妙化しています。こうした状況を受け、経済産業省を中心に、サプライチェーン全体でのセキュリティ水準の引き上げに向けた制度整備が進められており、2026年度には「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の施行も予定されています。

これからは「対策しているつもり」ではなく、第三者にも説明できる状態で対策ができているかが、企業間取引における重要な判断基準となります。

社内のデータを安全に守れる基盤を整え、盤石なセキュリティ体制を実現するための第一歩として、ぜひご参加ください。

■タイトル

Boxで始めるセキュリティ対策 ー セキュリティ対策評価制度・ランサムウェア対策の第一歩 ー

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2026/box-security/

■内容

・セキュリティ対策評価制度について

・制度開始後に取引先企業が負うリスクと求められること

・まず取り組むべき対策

・Boxで実現できるデータ管理とセキュリティ対策

・今後の動向に備えて

■このような方におすすめです

・中小企業の経営者・管理部門の方

・情報システム・総務担当者

・セキュリティ対策をこれから検討したい方

・ファイル管理・情報共有に課題を感じている方

■日時

2026年4月7日（火）14:00 - 15:00 Live配信

■参加費

無料（事前の申込みが必要です）

■主催

株式会社Too

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail sls_info@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル