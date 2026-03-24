「メグリオ」を新発売

アリナミン製薬株式会社

アリナミン製薬株式会社（本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、3月31日（火）に、「メグリオ」 （第2類医薬品） を、通信販売限定の新製品として「アリナミン製薬ダイレクト（当社公式通販サイト）」にて、発売することとなりましたので、お知らせいたします。

本製品は、女性の多くの方が抱える「更年期」「更年期後」などのホルモンバランスの乱れ・減少からくるさまざまな不調に効く医薬品です。

古くから女性特有の症状に用いられてきた「婦人の聖薬」と呼ばれるトウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウの漢方処方「四物湯」の構成生薬を参考にホルモンの変動に伴ってあらわれる心身のさまざまな症状に効くニンジン・カンゾウ・コウブシの3種の生薬を配合し、更年期障害、イライラ※、冷え症やそれに伴う腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸など幅広い症状に効果を発揮します。また、小型の錠剤タイプで、のみやすさにも配慮しました。

※血の道症のこと

当社は、「明日の元気を変えていく」というコーポレートメッセージのもと、本製品を含め、高品質で優れた製品の提供を通じて、幅広い層のお客様の生き生きとした毎日の生活に貢献できるよう、一層努めてまいります。

＜ご参考＞

１． 製品名

「メグリオ」（第2類医薬品）

［アリナミン製薬ダイレクト URL］：https://alinamin-direct.jp/

２． 発売日

2026年3月31日（火）

３． 容量・価格

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27949/table/84_1_cea1b97baf54e066950389c87c75960c.jpg?v=202603241151 ]

４． 効能

更年期障害、血の道症 注1）、月経不順、冷え症およびそれらに随伴する次の諸症状：

月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ 注2）、血色不良、便秘、むくみ

注1） 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである

注2） こしけとは、おりもののことである

５． 用法・用量

次の量を、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/27949/table/84_2_043d5b9e51cdc6dc828337566a1449db.jpg?v=202603241151 ]

６． 特徴

- 古くから女性特有の症状に用いられてきた「婦人の聖薬」と呼ばれるトウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウの漢方処方「四物湯」の構成生薬を参考にホルモンの変動に伴ってあらわれる心身のさまざまな症状に効くニンジン・カンゾウ・コウブシの3種の生薬を配合しています。- 更年期障害、イライラ※、冷え症やそれに伴う腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸など幅広い症状に効く医薬品です。※血の道症のこと- 1回3錠、1日3回で効果がある、小型の錠剤です。

７． 成分

9錠（2.7g、15 歳以上の 1 日服用量）中

カンゾウ、コウブシ、ジオウ、シャクヤク、センキュウ、トウキ、ニンジンエキス…1.5g

カンゾウ … 0.95g

コウブシ … 0.50g

ジオウ … 0.50g

シャクヤク … 0.90g

センキュウ … 0.75g

トウキ … 1.5g

ニンジン … 0.30g

上記生薬より抽出

添加物：カルメロースCa、二酸化ケイ素、クロスカルメロースNa、セルロース、ステアリン酸Mg

８． お客様からのお問い合わせ先

- アリナミン製薬ダイレクトお客様係電話番号 ： 0120-866-333（通話料無料） 受付時間：9時～20時（年末・年始除く）FAX番号 ： 0120-271-333（通信料無料） 受付時間：年中無休・24時間受付- アリナミン製薬ダイレクトWEBサイトhttps://alinamin-direct.jp/ 受付時間：年中無休・24時間受付

以上