サービス開始8年で累計新規ユーザー数140万人突破！弁護士保険比較サイト『弁護士保険STATION』直近半年で15万人超が利用

株式会社エレメント

弁護士保険比較サイト「弁護士保険STATION（https://bengoshi-h.info/）」を運営する《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、2018年3月のサービス開始より累計新規ユーザー数が140万人を突破したことをお知らせいたします。

特筆すべきは、直近半年（2025年10月～2026年3月）における爆発的な利用者数の増加です。

サービス開始からの8年間で着実に支持を広げるなか、この半年間だけで15万人超が新規に利用。

背景には、2026年4月からの「高年齢労働者の安全対策」努力義務化などの労務関連の法改正を見据えた、働き盛り世代（30代後半～50代前半）による「法的リスクへの自衛意識」の急速な高まりがあります。

■ 8年で140万人。加速する「弁護士保険」の比較需要

2018年のサービス開始以来、弁護士保険をWebで分かりやすく比較できるプラットフォームとして成長してきた『弁護士保険STATION』。

累計140万人の到達は、法的トラブルに対する備えが一般消費者の間で「新たな選択肢」として定着しつつあることを示しています。

特に直近の伸びは著しく、過去5年分（2018年～2023年）の成長スピードを大きく上回るペースでユーザー数が増加しています。

■ 分析：なぜ今、30代～50代の利用が「昨対1.4倍」に急増しているのか

ユーザー属性を分析したところ、30代後半～50代前半の新規ユーザーが前年同期比で約45.3%増（約1.4倍）と突出して伸びています。この背景には、以下の要因が考えられます。

■ ユーザーの声： 「心強い味方」としての弁護士保険

- 相次ぐ法改正と「職場のリスク」への懸念女性活躍推進法や労働安全衛生法の改正（高年齢労働者の安全対策義務化など）により、職場環境の変化に伴うトラブルに備え、弁護士保険を検索・比較する層が急増しました。- 利便性の向上（サイトリニューアル）広告運用強化とサイトリニューアルにより、多忙な現役世代が「Web完結」で自分に合った保険を効率的に比較できる環境が整ったことが、利用を強力に後押ししました。

利用者からは、「プロの弁護士が交渉してくれるので非常に心強かったです」「この保険に加入していたことで、気軽に専門家に相談できる環境があったことが本当にありがたかったです」といったお声をいただいております。

※出典：【2026年3月最新版】弁護士保険ミカタの評判・口コミ(https://bengoshi-h.info/bengosihoken/mikata-review/)より一部抜粋

※上記は取り扱い保険会社の契約者によるクチコミであり、当社サイト経由の成約者に限定されるものではありません。

いきなり弁護士事務所の門を叩くのは不安という方でも、当サイトのコラムや比較機能を通じて、自らのトラブルを冷静に判断し、最適な備えを選択されています。

■ 今後の展望：2026年内に累計170万人を目指して

『弁護士保険STATION』は、2026年内に累計新規ユーザー数170万人の達成を目指します。

今後も利便性の高いサイト改善や、法律トラブルに関する専門家監修コラムの拡充などを通じ、ご利用者様がご自身に最適な弁護士保険をより円滑に選択できる環境づくりに努めてまいります。

現在、公式X（旧Twitter）(https://x.com/bengoshih/status/2033321136726114760?s=20)にてフォローキャンペーンを開催中です。ぜひこの機会にご利用ください。

■弁護士保険STATION

https://bengoshi-h.info/

弁護士保険の比較サイトとして簡単比較機能をはじめ、弁護士保険の選び方の注意点、 豆知識などの情報も更新しています。

■人気保険比較サイト

ペット保険： https://www.pets-station.info/

弁護士保険： https://bengoshi-h.info/

自動車保険： https://car-h.info/

自転車保険： https://jitensha-hoken.info/

妊娠保険： https://ninshin-h.info/

火災保険：https://kasai-h.info/

糖尿病保険： https://tonyobyo-h.info/

■株式会社エレメント

https://element-gr.jp/

当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在は、Web集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業など、多角的な事業も展開しております。

■会社概要

会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント

住 所：〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町10－4 モドマルシェ渋谷桜丘ビル 3階

電話： 03-5428-6601

URL ： https://element-gr.jp/