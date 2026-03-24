テリロジー社員が「S4x26 Women In ICS Security（WICSS）Scholarship Program 」奨学生に選出されました

株式会社テリロジー

株式会社テリロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 達、以下「テリロジー」）は、OT/IoTセキュリティ事業部 吉川 舞香が、2026年2月23日から26日に米国フロリダ州マイアミ、サウスビーチで開催された産業制御システム（ICS）／OTセキュリティ分野の国際カンファレンス「S4x26」における Women In ICS Security（WICSS）Scholarship Program の奨学生に選出されたことをお知らせします。

本プログラムは、S4が実施する「Women In ICS Security（WICSS）」の取り組みの一環として、OT/ICSセキュリティ分野において将来的な活躍が期待される、意欲ある多様な人材を選出するものです。今回の奨学金には世界中から約200名の応募があり、その中から10名が選出されました。吉川はアジアから唯一の選出となりました。

S4期間中、吉川は最新の技術動向や戦略に関するセッションやネットワーキングイベントに参加し、世界トップレベルの知見に触れるとともに、OTセキュリティ業界で活躍するプロフェッショナルたちとのグローバルなネットワーク構築を行いました。

■吉川舞香コメント

「この度、世界最高峰のOTセキュリティ・カンファレンスであるS4において、WICSS奨学生に選出されたことを大変光栄に思います。期間中は、世界中の第一線で活躍するプロフェッショナルたちと意見交換を行い、最先端の知見のみならず、業界が直面する課題や解決へのアプローチについて多角的に学ぶ貴重な機会を得ることができました。

今回の経験で得たグローバルな視点を活かし、国内の重要インフラ保護や製造業のセキュリティ向上に貢献するとともに、日本におけるダイバーシティの推進や次世代人材の活躍を後押しできるよう邁進してまいります。」

写真1）主催者のDale Peterson氏（後列左から2番目）と奨学生の集合写真（前列左から2番目が吉川）。写真2）奨学生全員で登壇し、本イベントで築きたい繋がりについて発表（左から2番目が吉川）。

テリロジーでは、これからもOTセキュリティ業界でグローバルに活躍する女性や若手社員の育成、輩出してまいります。

■S4主催者 Dale Peterson氏のコメント

「S4では、ICSセキュリティ分野における女性の数を増やすためのプログラムを、これまで5年以上にわたって実施してきました。S4x26では、これまでとは異なるアプローチを取り、この分野でキャリアの良いスタートを切っている応募者を特定し、イベントで得られる情報や人脈を通じて、S4の奨学金が彼女たちのキャリアを大きく後押しするものとなるようにしました。」

■S4について

S4（S4 Events）は、20年以上にわたり産業制御システムのセキュリティ向上を牽引してきたDale Peterson（デイル・ピーターソン）氏が主催する世界最大級かつ最も先進的なOT/ICSセキュリティ・カンファレンスです。2007年の創設以来、米国のマイアミで毎年開催されており、世界トップレベルのリサーチャー、ベンダー、アセットオーナーが集結します。

単なる製品紹介の場ではなく、業界の「3～5年先」を見据えた先進的なトピックや、重要インフラ保護のための新たな概念が打ち出される場として、世界のOTセキュリティのトレンドを決定づける極めて重要なイベントとされています。

■Women In ICS Security（WICSS）Scholarship Programについて

OT/ICSセキュリティ分野におけるジェンダーギャップの解消と、女性のキャリア形成支援を目的としたプログラムです。選出された奨学生には、カンファレンスへの参加チケットや宿泊費の提供、業界のリーダーによるメンタリングの機会が与えられます。単なるイベント参加で終わるのではなく、数年後に「あの時の出会いがあったから、今の自分がいる」と振り返ることができるような、将来にわたって支え合える大切な繋がり（コネクション）を見つけるための後押しとなっています。

■株式会社テリロジーについて

テリロジーは、高度なセキュリティ、ネットワーク、ストレージ技術に特化したソリューションプロバイダーです。世界の先進的な技術を日本市場に紹介し、日本の企業活動を支える最先端のIT インフラを提供しています。特にOT セキュリティ分野においては、Nozomi Networks 社の日本におけるリーディングパートナーとして、長きにわたり市場を牽引しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17278/table/92_1_474f2e4e7042c66c5c710e9d201e8890.jpg?v=202603240151 ]

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社テリロジー

事業推進本部 OT/IoT セキュリティ事業部

TEL：03-3237-3291

FAX：03-3237-3293

e-mail：ot-iot-secdev@terilogy.com

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広報宣伝担当 齋藤

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