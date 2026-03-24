『作ってわかる大規模言語モデルの仕組み』Amazon売れ筋ランキング2部門1位を獲得

株式会社Elith

株式会社Elithは、日経BP社より、2026年3月20日発売予定の書籍『作ってわかる大規模言語モデルの仕組み』が、Amazon売れ筋ランキングにて以下の順位を獲得したことをお知らせします（2026年3月17日時点）。

- 「プログラミング入門書」カテゴリ ー ： 1位- 「ソフトウェア開発・言語 」カテゴリ ー： 1位- 「開発技法」カテゴリ ー： 2位

本書では、ChatGPTなどの基盤技術である大規模言語モデル（LLM）「GPT」を題材に、Transformerの基礎からGPTモデル実装までを体系的に解説。 PyTorchコードと図解を通して、手を動かしながら現代AI技術の仕組みを理解できます。

さらに、アラインメント技術（SFT・DPO）、推論モデル、複数GPUによる分散学習など、実践的トピックもカバー。 図解・実装コード・理論補足の3つのアプローチで、初心者でも理解しやすい内容となっています。

詳細・ご購入はAmazonページをご覧ください。

書籍概要- 書名：作ってわかる大規模言語モデルの仕組み- 発売日：2026年3月20日- 著者：井上 顧基、下垣内 隆太、高島 直也、澤 風吹- 購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/4296205250/- 日経BOOKプラス「まいにち『はじめに』」：https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/032900009/031101220/index.html?n_cid=nbpbkp_twed

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AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行う品質評価プラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。