【災害時におけるペット同行避難の支援に関する協定】を愛知県と学校法人立志舎が締結

学校法人立志舎

2026年３月18日(水)、学校法人立志舎（所在地：東京都墨田区）が運営する名古屋動物専門学校（名古屋市中村区）は愛知県と【災害時におけるペット同行避難の支援に関する協定】（以下、本協定）を締結しました。



都道府県としては全国初となる本協定は、愛知県内において、地震、風水害その他の大規模な自然災害が発生した際に、ペットを理由に飼い主が避難をためらうことのないよう、ペット同行避難等の支援を行うことを目的としています。

＜協定内容＞

（１）ペット同行避難専用の避難所としての、施設又は用地の一部の貸与

（２）施設保有のペット用資材の提供など、当該避難所に対する運営協力

（３）その他、防災訓練への協力、ペット同行避難の知識の普及・啓発への協力等



学校法人立志舎は、2024年に東京都墨田区、2025年に東京都練馬区とペット防災に関する協定を締結し、この度、愛知県と連携して「人とペットが共生できる愛知の実現」に向け、本協定を締結いたしました。

ペット同行避難体制を整え、貢献していきます。

また、学生がペット防災の新たな担い手となるように取り組みます。

お問い合わせ先

学校法人立志舎

広報部

03-3624-5403 / kouhou@all-japan.ac.jp