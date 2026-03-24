フォトセラピーシステムの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344949/images/bodyimage1】
東京都中央区に本社を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「フォトセラピーシステムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開いたしました。本レポートは、新生児黄疸治療や皮膚疾患ケアなど、医療現場での応用が拡大するフォトセラピーシステムを対象に、世界市場の構造変化を多角的に分析しています。
近年、フォトセラピーシステム市場は、非侵襲的な治療アプローチへの需要拡大と、在宅医療（Home Use）の普及により、新たな成長段階にあります。特に、欧州連合（EU）の医療機器規制（MDR）の完全施行（2024年以降）に伴う品質管理体制の強化や、アジア地域における新生児医療の高度化政策が、市場の再編を加速させています。本レポートでは、こうした外部環境の変化を踏まえ、売上・販売量・価格推移の定量分析に加え、主要企業の競争戦略や市場シェアの変動要因を定性面からも詳細に解説しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1249367/phototherapy-system
主要企業の市場シェアと競争環境の実態
フォトセラピーシステム市場における競争は、グローバル大手と地域特化型メーカーとの間で複層的に展開されています。本レポートで分析対象とした主要企業には、GE Healthcare、Kernel、Draeger、Shanghai SIGMA High-tech、Daavlin、National Biological Corporation、Natus Medical Incorporated、Solarc Systems、DAVID、Atom Medical Corporation、BlueSciTech、Phoenix Medical Systems Pvt. Ltd.、Nice Neotech Medical Systems Pvt. Ltd.などが含まれます。
これらの企業について、販売量、売上、地域別の市場シェアを詳細に比較することで、業界の最新動向を浮き彫りにしています。例えば、欧米企業が持つ高度な光照射技術や病院向け大型機器（Push Type、Warehouse Type）におけるプレゼンスに対し、新興国企業はPortable Type（可搬型）製品を中心に在宅医療市場でのシェア拡大を加速させています。加えて、近年ではLED光源を用いた高効率かつ低メンテナンス型のシステムが登場し、製品差別化の主要因となっています。
製品別・用途別市場分類と地域別洞察
本市場は、以下のセグメントに基づいて詳細な分析が行われています。
製品別：Portable Type、Push Type、Warehouse Type
用途別：Hospital and Clinic、Home Use
特に在宅医療（Home Use）用途は、2024年から2026年にかけて年平均成長率（CAGR）で病院向けを上回る伸びを示すと予測され、遠隔モニタリング技術と連動した製品開発が進んでいます。また、地域別では、北米市場における償還制度の安定性、欧州市場でのエネルギー効率基準（エコデザイン要件）への適合が競争優位性を左右する一方、アジア太平洋地域では、医療インフラ整備に伴う新規導入需要が引き続き市場を牽引しています。
本レポートでは、これらの地域別・国別の市場動向についても、政策動向や導入事例を交えながら包括的に分析しています。
戦略的意思決定を支援する調査アプローチ
Global Info Researchが提供する本調査の特徴は、定量データと定性分析の融合にあります。単なる市場規模の推計にとどまらず、競争環境の変化や企業の成長戦略（M&A、提携、製品ポートフォリオ最適化など）を読み解くための分析フレームワークを提供しています。
東京都中央区に本社を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「フォトセラピーシステムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開いたしました。本レポートは、新生児黄疸治療や皮膚疾患ケアなど、医療現場での応用が拡大するフォトセラピーシステムを対象に、世界市場の構造変化を多角的に分析しています。
近年、フォトセラピーシステム市場は、非侵襲的な治療アプローチへの需要拡大と、在宅医療（Home Use）の普及により、新たな成長段階にあります。特に、欧州連合（EU）の医療機器規制（MDR）の完全施行（2024年以降）に伴う品質管理体制の強化や、アジア地域における新生児医療の高度化政策が、市場の再編を加速させています。本レポートでは、こうした外部環境の変化を踏まえ、売上・販売量・価格推移の定量分析に加え、主要企業の競争戦略や市場シェアの変動要因を定性面からも詳細に解説しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1249367/phototherapy-system
主要企業の市場シェアと競争環境の実態
フォトセラピーシステム市場における競争は、グローバル大手と地域特化型メーカーとの間で複層的に展開されています。本レポートで分析対象とした主要企業には、GE Healthcare、Kernel、Draeger、Shanghai SIGMA High-tech、Daavlin、National Biological Corporation、Natus Medical Incorporated、Solarc Systems、DAVID、Atom Medical Corporation、BlueSciTech、Phoenix Medical Systems Pvt. Ltd.、Nice Neotech Medical Systems Pvt. Ltd.などが含まれます。
これらの企業について、販売量、売上、地域別の市場シェアを詳細に比較することで、業界の最新動向を浮き彫りにしています。例えば、欧米企業が持つ高度な光照射技術や病院向け大型機器（Push Type、Warehouse Type）におけるプレゼンスに対し、新興国企業はPortable Type（可搬型）製品を中心に在宅医療市場でのシェア拡大を加速させています。加えて、近年ではLED光源を用いた高効率かつ低メンテナンス型のシステムが登場し、製品差別化の主要因となっています。
製品別・用途別市場分類と地域別洞察
本市場は、以下のセグメントに基づいて詳細な分析が行われています。
製品別：Portable Type、Push Type、Warehouse Type
用途別：Hospital and Clinic、Home Use
特に在宅医療（Home Use）用途は、2024年から2026年にかけて年平均成長率（CAGR）で病院向けを上回る伸びを示すと予測され、遠隔モニタリング技術と連動した製品開発が進んでいます。また、地域別では、北米市場における償還制度の安定性、欧州市場でのエネルギー効率基準（エコデザイン要件）への適合が競争優位性を左右する一方、アジア太平洋地域では、医療インフラ整備に伴う新規導入需要が引き続き市場を牽引しています。
本レポートでは、これらの地域別・国別の市場動向についても、政策動向や導入事例を交えながら包括的に分析しています。
戦略的意思決定を支援する調査アプローチ
Global Info Researchが提供する本調査の特徴は、定量データと定性分析の融合にあります。単なる市場規模の推計にとどまらず、競争環境の変化や企業の成長戦略（M&A、提携、製品ポートフォリオ最適化など）を読み解くための分析フレームワークを提供しています。