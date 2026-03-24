世界のイベント・展示会市場、着実な成長とイノベーションに牽引され2032年までに589億6,000万米ドルに到達へ
2023年に440億2,000万米ドルの市場規模を記録したイベント・展示会市場、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.30%で成長の見込み
世界のイベント・展示会業界は着実な成長軌道に乗っており、市場規模は2023年の440億2,000万米ドルから、2032年までに589億6,000万米ドルへと拡大すると予測されています。2024年から2032年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）3.30%を示すこの成長は、イベント形式の多様化、技術革新、そしてパンデミック後の時代における対面交流への需要の高まりという、複数の要因が複合的に作用することで牽引されています。
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市場を牽引する主要要因：技術革新と体験型イベントへの需要
世界のイベント・展示会市場は、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、人工知能（AI）といった先進技術の導入によって、その様相を大きく変えつつあります。これらの技術は、参加者に対して没入感のあるパーソナライズされた体験を提供し、イベントへのエンゲージメントを高めるとともに、よりインタラクティブなものへと進化させています。
さらに、対面参加とバーチャル参加を融合させた「ハイブリッド型イベント」への需要が、近年急激に高まっています。この潮流は、イベントへの参加におけるアクセシビリティ（参加のしやすさ）と柔軟性を向上させたいというニーズに応えるものであり、世界中の参加者が遠隔地からイベントに参加することを可能にしています。企業・消費者双方においてこうした技術革新の受け入れが進む中、イベント・展示会サービス市場は、新たな期待に応えるべく進化を続けています。
地域別の成長動向：北米、欧州、そしてAPAC地域が市場を牽引
イベント・展示会業界は各地域で急速な成長を遂げており、中でも北米、欧州、そしてアジア太平洋（APAC）地域が市場全体の大部分を占めています。北米地域は、強力な企業基盤に加え、トレードショー（見本市）や企業イベントに対する高い需要に支えられ、依然として市場を主導する存在であり続けています。特にラスベガス、ニューヨーク、シカゴといった主要都市において、その存在感は際立っています。
欧州地域は、充実したイベント会場のインフラや、国際的なイベント開催において長年培われてきた豊かな歴史的背景を強みとし、世界規模の会議や展示会の一大拠点としての地位を維持しています。一方、APAC地域では、都市化の進展、可処分所得の増加、そして技術の急速な普及を背景に、市場が力強く拡大しています。中国、インド、日本といった国々は、インフラへの大規模な投資やイベントスペースの拡張を通じて、世界のイベント・展示会市場における主要なプレーヤーとして台頭しつつあります。
**パンデミック後の回復が市場の再活性化を牽引**
世界的なパンデミックはイベント業界に甚大な影響を及ぼし、多くの大規模な展示会や会議が中止、あるいはバーチャル形式へと移行を余儀なくされました。しかし、世界が「ポスト・パンデミック」という新たな現実に適応するにつれ、対面型イベントへの需要が力強く回復しています。ハイブリッド型イベントへの移行が進んだことで、企業は完全なバーチャル形式では失われがちな「人と人との触れ合い」を維持しつつ、世界中のオーディエンスと交流することが可能になりました。
この回復局面は、今後数年間にわたり市場の大幅な成長を牽引すると予想されます。企業がイベント参加者の増加に対応するため、リアルな会場やインフラへの投資を拡大しているためです。さらに、企業はイベントを活用したマーケティング戦略を展開し、ブランド認知度の向上、見込み客（リード）の獲得、そして顧客ロイヤルティの醸成に注力しています。
世界のイベント・展示会業界は着実な成長軌道に乗っており、市場規模は2023年の440億2,000万米ドルから、2032年までに589億6,000万米ドルへと拡大すると予測されています。2024年から2032年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）3.30%を示すこの成長は、イベント形式の多様化、技術革新、そしてパンデミック後の時代における対面交流への需要の高まりという、複数の要因が複合的に作用することで牽引されています。
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市場を牽引する主要要因：技術革新と体験型イベントへの需要
世界のイベント・展示会市場は、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、人工知能（AI）といった先進技術の導入によって、その様相を大きく変えつつあります。これらの技術は、参加者に対して没入感のあるパーソナライズされた体験を提供し、イベントへのエンゲージメントを高めるとともに、よりインタラクティブなものへと進化させています。
さらに、対面参加とバーチャル参加を融合させた「ハイブリッド型イベント」への需要が、近年急激に高まっています。この潮流は、イベントへの参加におけるアクセシビリティ（参加のしやすさ）と柔軟性を向上させたいというニーズに応えるものであり、世界中の参加者が遠隔地からイベントに参加することを可能にしています。企業・消費者双方においてこうした技術革新の受け入れが進む中、イベント・展示会サービス市場は、新たな期待に応えるべく進化を続けています。
地域別の成長動向：北米、欧州、そしてAPAC地域が市場を牽引
イベント・展示会業界は各地域で急速な成長を遂げており、中でも北米、欧州、そしてアジア太平洋（APAC）地域が市場全体の大部分を占めています。北米地域は、強力な企業基盤に加え、トレードショー（見本市）や企業イベントに対する高い需要に支えられ、依然として市場を主導する存在であり続けています。特にラスベガス、ニューヨーク、シカゴといった主要都市において、その存在感は際立っています。
欧州地域は、充実したイベント会場のインフラや、国際的なイベント開催において長年培われてきた豊かな歴史的背景を強みとし、世界規模の会議や展示会の一大拠点としての地位を維持しています。一方、APAC地域では、都市化の進展、可処分所得の増加、そして技術の急速な普及を背景に、市場が力強く拡大しています。中国、インド、日本といった国々は、インフラへの大規模な投資やイベントスペースの拡張を通じて、世界のイベント・展示会市場における主要なプレーヤーとして台頭しつつあります。
**パンデミック後の回復が市場の再活性化を牽引**
世界的なパンデミックはイベント業界に甚大な影響を及ぼし、多くの大規模な展示会や会議が中止、あるいはバーチャル形式へと移行を余儀なくされました。しかし、世界が「ポスト・パンデミック」という新たな現実に適応するにつれ、対面型イベントへの需要が力強く回復しています。ハイブリッド型イベントへの移行が進んだことで、企業は完全なバーチャル形式では失われがちな「人と人との触れ合い」を維持しつつ、世界中のオーディエンスと交流することが可能になりました。
この回復局面は、今後数年間にわたり市場の大幅な成長を牽引すると予想されます。企業がイベント参加者の増加に対応するため、リアルな会場やインフラへの投資を拡大しているためです。さらに、企業はイベントを活用したマーケティング戦略を展開し、ブランド認知度の向上、見込み客（リード）の獲得、そして顧客ロイヤルティの醸成に注力しています。