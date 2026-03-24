血液型ジェルカード調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
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東京都中央区に拠点を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「血液型ジェルカードの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開しました。本レポートは、輸血前のABO式・Rh式血液型判定に不可欠な体外診断用医薬品（IVD）である血液型ジェルカードを対象に、世界市場の構造変化と成長戦略を多角的に分析しています。
血液型ジェルカードは、ゲルマトリックス中での抗原抗体反応を利用したマイクロプレート型診断ツールであり、従来の試験管法と比較して、迅速性、標準化された結果判定、オペレーターの技量依存度の低さという点で優位性を有しています。本市場は、安全な輸血需要の高まり、医療技術の進歩、そしてグローバルな医療インフラ整備の拡大という3つのマクロトレンドを背景に、確実な成長局面に入っています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1249368/blood-grouping-gel-card
市場規模と成長予測：定量データが示す成長加速
最新の市場調査によると、2025年の世界の血液型ジェルカード市場規模は8,129万米ドルと評価され、2032年までには1億2,600万米ドルに拡大すると予測されています。この間の年平均成長率（CAGR）は6.5%を見込んでおり、医療機器市場全体の成長率と比較しても堅調な推移が期待されます。特に、北米市場は血液型検査の自動化が進展していること、欧州市場は厳格な規制環境下での品質管理体制の強化が進んでいることが市場成長を後押ししています。アジア太平洋地域においては、新興国の医療インフラ整備計画に伴う血液型検査需要の急増が、中長期的な成長エンジンとして機能しています。
主要企業の競争環境と市場シェア分析
本市場の競争構造は、グローバル診断機器メーカーと地域特化型企業との間で複層的に展開されています。主要企業には、Grifols、Fortress Diagnostics、Ortho Clinical Diagnostics（QuidelOrtho）、ISLAB、Biorex Diagnostics、Bio-Rad、Tulip Diagnostics、KangJia、Aikang MedTech、Zhuhai Ideal Biotech、BSBEなどが含まれます。
これらの企業について、販売量、売上、地域別の市場シェアを詳細に比較することで、業界の最新動向が浮き彫りになります。欧米の大手企業は、全自動血液型分析装置と連動したハイエンド製品（8カラムタイプ）で病院向け市場でのプレゼンスを確立している一方、アジアの新興メーカーはコスト競争力の高い6カラムタイプの製品を武器に、新興国市場や中小規模の検査室におけるシェア拡大を加速させています。特に、中国メーカーの技術力向上と価格競争力は目覚ましく、国内市場だけでなく、東南アジアやアフリカ地域への輸出を拡大しています。
製品別・用途別市場分類と成長セグメント
血液型ジェルカード市場は、以下のセグメントに基づいて詳細な分析が行われています。
製品別：Six Columns、Eight Columns
用途別：Hospital、Laboratory、Others
注目すべきは、Eight Columnsタイプの需要が、多項目同時検査の効率性を評価する大型施設を中心に高まっている点です。一方で、Six Columnsタイプは、コストパフォーマンスを重視する中小規模の検査室や、ポータブル型分析装置との組み合わせで採用が進んでいます。用途別では、病院内の輸血検査室に加え、独立系の検査ラボラトリー向け需要が拡大しており、検査のアウトソーシング化が進む北米や欧州では特に顕著な成長が見込まれます。
東京都中央区に拠点を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「血液型ジェルカードの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開しました。本レポートは、輸血前のABO式・Rh式血液型判定に不可欠な体外診断用医薬品（IVD）である血液型ジェルカードを対象に、世界市場の構造変化と成長戦略を多角的に分析しています。
血液型ジェルカードは、ゲルマトリックス中での抗原抗体反応を利用したマイクロプレート型診断ツールであり、従来の試験管法と比較して、迅速性、標準化された結果判定、オペレーターの技量依存度の低さという点で優位性を有しています。本市場は、安全な輸血需要の高まり、医療技術の進歩、そしてグローバルな医療インフラ整備の拡大という3つのマクロトレンドを背景に、確実な成長局面に入っています。
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市場規模と成長予測：定量データが示す成長加速
最新の市場調査によると、2025年の世界の血液型ジェルカード市場規模は8,129万米ドルと評価され、2032年までには1億2,600万米ドルに拡大すると予測されています。この間の年平均成長率（CAGR）は6.5%を見込んでおり、医療機器市場全体の成長率と比較しても堅調な推移が期待されます。特に、北米市場は血液型検査の自動化が進展していること、欧州市場は厳格な規制環境下での品質管理体制の強化が進んでいることが市場成長を後押ししています。アジア太平洋地域においては、新興国の医療インフラ整備計画に伴う血液型検査需要の急増が、中長期的な成長エンジンとして機能しています。
主要企業の競争環境と市場シェア分析
本市場の競争構造は、グローバル診断機器メーカーと地域特化型企業との間で複層的に展開されています。主要企業には、Grifols、Fortress Diagnostics、Ortho Clinical Diagnostics（QuidelOrtho）、ISLAB、Biorex Diagnostics、Bio-Rad、Tulip Diagnostics、KangJia、Aikang MedTech、Zhuhai Ideal Biotech、BSBEなどが含まれます。
これらの企業について、販売量、売上、地域別の市場シェアを詳細に比較することで、業界の最新動向が浮き彫りになります。欧米の大手企業は、全自動血液型分析装置と連動したハイエンド製品（8カラムタイプ）で病院向け市場でのプレゼンスを確立している一方、アジアの新興メーカーはコスト競争力の高い6カラムタイプの製品を武器に、新興国市場や中小規模の検査室におけるシェア拡大を加速させています。特に、中国メーカーの技術力向上と価格競争力は目覚ましく、国内市場だけでなく、東南アジアやアフリカ地域への輸出を拡大しています。
製品別・用途別市場分類と成長セグメント
血液型ジェルカード市場は、以下のセグメントに基づいて詳細な分析が行われています。
製品別：Six Columns、Eight Columns
用途別：Hospital、Laboratory、Others
注目すべきは、Eight Columnsタイプの需要が、多項目同時検査の効率性を評価する大型施設を中心に高まっている点です。一方で、Six Columnsタイプは、コストパフォーマンスを重視する中小規模の検査室や、ポータブル型分析装置との組み合わせで採用が進んでいます。用途別では、病院内の輸血検査室に加え、独立系の検査ラボラトリー向け需要が拡大しており、検査のアウトソーシング化が進む北米や欧州では特に顕著な成長が見込まれます。