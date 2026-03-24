Nutanix、第8回目となる「Nutanix Enterprise Cloud Index」の調査結果を発表
Nutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は本日、企業におけるクラウドの採用状況を測定した、第8回目となる「Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI) 」の調査結果を発表しました。今年のECIレポートでは、エンタープライズ環境におけるAIの急速な利用拡大と、アプリケーションとインフラストラクチャーのモダナイゼーションの必要性の課題に取り組む上で、各国のITエグゼクティブが直面しているさまざまな課題について検証しました。
企業におけるAIの採用は、この1年間で急速に拡大しており、アプリケーションの構築・運用の効率化を目指す企業にとって、インフラストラクチャーのモダナイズが不可欠です。コンテナは企業のアプリケーション戦略の中核的な要素となっており、調査によると、ITエグゼクティブの大半（85%）が、AIにより自社のコンテナ導入が実効性のあるかたちで加速していると考えていることが明らかになりました。
Nutanixのプロダクト・ソリューションマーケティング担当シニア・バイスプレジデントのLee Caswellは、次のように述べています。「AIワークロードはあらゆる環境で実行される可能性があり、調査結果から、エンタープライズレベルのセキュリティ、レジリエンス、そしてポータビリティが必要なことが明らかになっています。ITリーダーがハイブリッド環境全体でAIを確実に拡張できるようにするためには、仮想マシンとコンテナの双方に対応した共通の運用環境が有効です。」
ニュータニックス・ジャパン合同会社 執行役員Field CTO兼システムエンジニア統括本部長 荒木祐介は、次のように述べています。「今年のNutanix Enterprise Cloud Indexレポートによると、日本ではAIがコンテナ導入を後押しする主な要因となっている一方で、多くの組織ではインフラストラクチャーがまだ十分に整備されていないという実態が明らかになりました。日本の回答者の88％がシャドーITのリスクを認識していることから、優先順位は単に「AIを活用する」ことから、統一されたガバナンスの行き届いたハイブリッド・マルチクラウド基盤の構築へとシフトすることが重要です。サイロ化を解消し、インフラストラクチャーをモダナイズすることで、企業はAIの実験段階と、安全かつコスト効率の高い大規模な本番環境とのギャップを埋めることができます。」
本レポートの主な調査結果は、以下の通りです。
・組織の部門間のサイロ化による新たなAIリスク：AIの採用はイノベーションを促進する一方、運用面の課題も引き起こしています。日本の回答者の72%（グローバル平均=82%）は、事業部門とIT部門のサイロ化は、組織全体のパフォーマンスやテクノロジー施策の実行を妨げていると指摘しています。
・シャドーITによって引き起こされるAIに関する新たな課題：日本の回答者の88%（グローバル平均=79%）は、IT部門以外のスタッフによるAIアプリケーション/エージェントの導入が発生していると回答しています。また、回答者の79%（グローバル平均=87%）が、組織の管理外で AI ツールや AI エージェントを利用することは、ビジネスリスクをもたらすと考えています。組織が承認していない AI ツールの利用は、企業の機密情報や重要な知的財産の外部漏えいリスクを高めるだけでなく、規制に準拠せず法的責任を問われる恐れもあります。この結果から、AIの展開を常に安全かつ、コンプライアンスに準拠したものとし、組織の目標に沿って推進していくためには、ITチームとビジネス部門の関係者間での、より緊密な協業が必要であることが明らかになりました。
企業におけるAIの採用は、この1年間で急速に拡大しており、アプリケーションの構築・運用の効率化を目指す企業にとって、インフラストラクチャーのモダナイズが不可欠です。コンテナは企業のアプリケーション戦略の中核的な要素となっており、調査によると、ITエグゼクティブの大半（85%）が、AIにより自社のコンテナ導入が実効性のあるかたちで加速していると考えていることが明らかになりました。
Nutanixのプロダクト・ソリューションマーケティング担当シニア・バイスプレジデントのLee Caswellは、次のように述べています。「AIワークロードはあらゆる環境で実行される可能性があり、調査結果から、エンタープライズレベルのセキュリティ、レジリエンス、そしてポータビリティが必要なことが明らかになっています。ITリーダーがハイブリッド環境全体でAIを確実に拡張できるようにするためには、仮想マシンとコンテナの双方に対応した共通の運用環境が有効です。」
ニュータニックス・ジャパン合同会社 執行役員Field CTO兼システムエンジニア統括本部長 荒木祐介は、次のように述べています。「今年のNutanix Enterprise Cloud Indexレポートによると、日本ではAIがコンテナ導入を後押しする主な要因となっている一方で、多くの組織ではインフラストラクチャーがまだ十分に整備されていないという実態が明らかになりました。日本の回答者の88％がシャドーITのリスクを認識していることから、優先順位は単に「AIを活用する」ことから、統一されたガバナンスの行き届いたハイブリッド・マルチクラウド基盤の構築へとシフトすることが重要です。サイロ化を解消し、インフラストラクチャーをモダナイズすることで、企業はAIの実験段階と、安全かつコスト効率の高い大規模な本番環境とのギャップを埋めることができます。」
本レポートの主な調査結果は、以下の通りです。
・組織の部門間のサイロ化による新たなAIリスク：AIの採用はイノベーションを促進する一方、運用面の課題も引き起こしています。日本の回答者の72%（グローバル平均=82%）は、事業部門とIT部門のサイロ化は、組織全体のパフォーマンスやテクノロジー施策の実行を妨げていると指摘しています。
・シャドーITによって引き起こされるAIに関する新たな課題：日本の回答者の88%（グローバル平均=79%）は、IT部門以外のスタッフによるAIアプリケーション/エージェントの導入が発生していると回答しています。また、回答者の79%（グローバル平均=87%）が、組織の管理外で AI ツールや AI エージェントを利用することは、ビジネスリスクをもたらすと考えています。組織が承認していない AI ツールの利用は、企業の機密情報や重要な知的財産の外部漏えいリスクを高めるだけでなく、規制に準拠せず法的責任を問われる恐れもあります。この結果から、AIの展開を常に安全かつ、コンプライアンスに準拠したものとし、組織の目標に沿って推進していくためには、ITチームとビジネス部門の関係者間での、より緊密な協業が必要であることが明らかになりました。