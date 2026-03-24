御堂筋線「江坂」駅からなんと徒歩9分！ 2026年3月19日（木）にBODYMAKER待望の新店 「BODYMAKER江坂店」NEW OPEN!!
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社
（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
2026年3月19日（木）にBODYMAKER待望の新店「BODYMAKER江坂店」NEW OPENしました。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、格闘技から生まれたトレーニングブランドで様々な競技の世界チャンピオンと共にモノ造りを行ってきました。世界のトップに立つ者が求めるのは世界最高峰の品質と耐久性。世界を目指すアスリートを全力でサポートしてきました。「BODYMAKER 江坂店」は、格闘用品、トレーニング用品、アパレル、シューズをはじめ、各種スポーツ用品を販売します。トレーニングのモチベーションを左右するウェア。 お気に入りの1着を見つけて、春のワークアウトをスタートしませんか？格闘技コーナーも充実しています！実際に手にとって、自分の拳に馴染む感覚を確かめてみませんか？ 練習のモチベーション爆上がり間違いなしです。また、御堂筋線「江坂」駅からなんと徒歩9分とアクセスも便利！ぜひ、ご来店お待ちしております。また、併設店舗として5月1日（金）BODYMAKERがプロデュースするパーソナルジム「BM PERFORMANCE」（〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-16-17）もグランドオープン（予定）する。現在4月1日（水）のプレオープンに向けてお得な入会・体験予約など５月末までの限定キャンペーンを実施中！今年もなにが飛び出すか！BODYMAKERから目が離せない。
▼「BODYMAKER江坂店」NEW OPEN!! 店内は、格闘用品、トレーニング用品、アパレル、シューズなど充実した品揃え。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344843/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344843/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344843/images/bodyimage3】
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
BODYMAKER江坂店 NEW OPEN
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/esaka.aspx
パーソナルジム「BM PERFORMANCE」
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/bm-performance.aspx
配信元企業：BODYMAKER株式会社
（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
2026年3月19日（木）にBODYMAKER待望の新店「BODYMAKER江坂店」NEW OPENしました。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、格闘技から生まれたトレーニングブランドで様々な競技の世界チャンピオンと共にモノ造りを行ってきました。世界のトップに立つ者が求めるのは世界最高峰の品質と耐久性。世界を目指すアスリートを全力でサポートしてきました。「BODYMAKER 江坂店」は、格闘用品、トレーニング用品、アパレル、シューズをはじめ、各種スポーツ用品を販売します。トレーニングのモチベーションを左右するウェア。 お気に入りの1着を見つけて、春のワークアウトをスタートしませんか？格闘技コーナーも充実しています！実際に手にとって、自分の拳に馴染む感覚を確かめてみませんか？ 練習のモチベーション爆上がり間違いなしです。また、御堂筋線「江坂」駅からなんと徒歩9分とアクセスも便利！ぜひ、ご来店お待ちしております。また、併設店舗として5月1日（金）BODYMAKERがプロデュースするパーソナルジム「BM PERFORMANCE」（〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-16-17）もグランドオープン（予定）する。現在4月1日（水）のプレオープンに向けてお得な入会・体験予約など５月末までの限定キャンペーンを実施中！今年もなにが飛び出すか！BODYMAKERから目が離せない。
▼「BODYMAKER江坂店」NEW OPEN!! 店内は、格闘用品、トレーニング用品、アパレル、シューズなど充実した品揃え。
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