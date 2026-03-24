株式会社サンクユー、BtoB-EC導入の失敗を防ぐ「チェックリスト」を公開 ― 導入前に必ず確認すべき要点とステップを初心者向けに解説 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343148/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討中の企業が陥りやすい失敗を回避し、確実に成果につながる導入設計を進めるためのチェックリストをまとめたコラム『BtoB-EC導入チェックリスト｜導入前に確認すべき要点とステップを徹底解説』を公開しました。
本コラムでは、BtoB-EC構築の準備段階で見落としがちなポイントを体系化し、システム選定・要件定義・運用設計・現場定着までの必須確認項目を初心者でも分かる形で整理しています。
■ なぜ「チェックリスト」が必要なのか
BtoB-EC は単なるシステム導入ではなく、業務プロセス・顧客体験・内部システムとの連携など、多面的な検討が必要になります。
しかし、
・何から手を付ければ良いか分からない
・要件がブレてしまう
・導入後に使われない
・本来の成果が得られない
といった失敗パターンが後を絶ちません。
そこで本コラムでは、BtoB-EC導入成功に向けた必須チェック項目を整理し、導入計画の抜け漏れを防ぎ、効果的な成果につなげる設計ができるようにしています。
■ コラムで解説している主なチェック項目
1．目的と成果指標の設定
導入目的を明確にし、KPI・ROI を定義する。
2．顧客・業務フローの整理
既存の受注フローや価格体系、承認フローの可視化。
3．システム要件・機能要件の整理
顧客別価格・再注文・CSV/API 連携など主要要件を網羅。
4．インフラ・セキュリティ要件
環境要件・バックアップ・アクセス制御・データ保全など。
5．導入計画とテスト設計
ステージング環境での検証・ユーザーテスト・導入スケジュール。
6．運用定着・社内教育
現場の抵抗を抑えた移行計画と利用促進活動。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入を無駄な投資にしないための経営判断｜システム選定より先に整理すべき5つの受注課題
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-setup-checklist/
■ サンクユーの BtoB-EC 構築・改善支援
サンクユーは、BtoB-ECの導入・移行・運用改善をワンストップで支援する専門会社です。
とくに以下のような支援を通じて、確実な成果につながる EC 導入・改善を実現しています。
・現状業務の可視化と課題整理
・要件定義・優先順位の明確化
・EC-CUBE を用いた構築・カスタマイズ
・基幹システム連携・自動化設計
・テスト設計・ステージング環境構築
・運用・教育・定着化支援
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC をそろそろ導入したいが何から始めれば良いかわからない
・現場の属人化・受注ミス・工数増を改善したい
・EC 導入で成果を確実に出したい
・システム選定や要件定義で迷っている
・基幹システムや既存業務と連動した運用設計をしたい
これらの課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社に最適な改善プランと導入戦略をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討中の企業が陥りやすい失敗を回避し、確実に成果につながる導入設計を進めるためのチェックリストをまとめたコラム『BtoB-EC導入チェックリスト｜導入前に確認すべき要点とステップを徹底解説』を公開しました。
本コラムでは、BtoB-EC構築の準備段階で見落としがちなポイントを体系化し、システム選定・要件定義・運用設計・現場定着までの必須確認項目を初心者でも分かる形で整理しています。
■ なぜ「チェックリスト」が必要なのか
BtoB-EC は単なるシステム導入ではなく、業務プロセス・顧客体験・内部システムとの連携など、多面的な検討が必要になります。
しかし、
・何から手を付ければ良いか分からない
・要件がブレてしまう
・導入後に使われない
・本来の成果が得られない
といった失敗パターンが後を絶ちません。
そこで本コラムでは、BtoB-EC導入成功に向けた必須チェック項目を整理し、導入計画の抜け漏れを防ぎ、効果的な成果につなげる設計ができるようにしています。
■ コラムで解説している主なチェック項目
1．目的と成果指標の設定
導入目的を明確にし、KPI・ROI を定義する。
2．顧客・業務フローの整理
既存の受注フローや価格体系、承認フローの可視化。
3．システム要件・機能要件の整理
顧客別価格・再注文・CSV/API 連携など主要要件を網羅。
4．インフラ・セキュリティ要件
環境要件・バックアップ・アクセス制御・データ保全など。
5．導入計画とテスト設計
ステージング環境での検証・ユーザーテスト・導入スケジュール。
6．運用定着・社内教育
現場の抵抗を抑えた移行計画と利用促進活動。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入を無駄な投資にしないための経営判断｜システム選定より先に整理すべき5つの受注課題
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-setup-checklist/
■ サンクユーの BtoB-EC 構築・改善支援
サンクユーは、BtoB-ECの導入・移行・運用改善をワンストップで支援する専門会社です。
とくに以下のような支援を通じて、確実な成果につながる EC 導入・改善を実現しています。
・現状業務の可視化と課題整理
・要件定義・優先順位の明確化
・EC-CUBE を用いた構築・カスタマイズ
・基幹システム連携・自動化設計
・テスト設計・ステージング環境構築
・運用・教育・定着化支援
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC をそろそろ導入したいが何から始めれば良いかわからない
・現場の属人化・受注ミス・工数増を改善したい
・EC 導入で成果を確実に出したい
・システム選定や要件定義で迷っている
・基幹システムや既存業務と連動した運用設計をしたい
これらの課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社に最適な改善プランと導入戦略をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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