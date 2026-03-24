静態CT部品調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344962/images/bodyimage1】
東京都中央区に拠点を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「静態CT部品の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開しました。本レポートは、従来の回転型CT（スパイラルCT）とは異なる次世代型イメージング技術である静態CTの中核を成す部品群――球管（X線管）、検出器、専用チップなど――に焦点を当て、世界市場の構造的変化と成長戦略を多角的に分析しています。
静態CTは、炭素ナノチューブ（CNT）冷陰極を用いた分散型X線源をアレイ状に配置し、機械的な回転機構を排除した全く新しいCTアーキテクチャです。この技術的ブレークスルーにより、従来のCTが抱えていた時間分解能の限界（回転速度による制約）を克服し、動体の瞬時撮影や、より低被ばくでの高精細な三次元画像再構築を可能にしました。同方威視（NUCTECH）が世界で初めて実用化に成功したこの技術は、2021年に中国の核技術応用分野における十大重要成果に選定されるなど、まさに「CTのゲームチェンジャー」として業界の注目を集めています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1244349/static-ct-parts
市場規模と成長予測：定量データが示す成長加速
QYResearchの最新データによると、2024年の世界の静態CT部品市場は急成長フェーズにあり、2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1%以上で拡大し、市場規模は約36.6億米ドルに達すると予測されています。この成長を牽引するのは、主に「医療」と「セキュリティ検査」という二大応用分野です。
医療分野では、従来のスパイラルCTでは十分な画質が得られなかった心臓冠動脈領域や、動きの激しい小児領域における診断精度の飛躍的向上が期待されており、早期診断ニーズの高まりと相まって、次世代型医用画像診断装置の核心部品としての需要が拡大しています。一方、セキュリティ検査分野では、空港手荷物検査や通関貨物スクリーニングにおいて、従来の透過検査では困難だった爆発物や違法薬物の物質識別が可能となるため、欧米や中国の空港当局を中心に導入が加速しています。
主要企業の競争環境と市場シェア分析
本市場の競争構造は、技術的先行者と後発企業の間で極めて動態的に推移しています。主要企業には、Rapiscan Systems、SureScan、同方威視（NUCTECH）、ナノビジョンテクノロジー（Nanovision Technology）、麦默真空（Raymemo Vacuum Technology） などが含まれます。
中でも、世界初の静態CTシステムの商用化に成功した同方威視は、分散型X線源における基本特許とシステムインテグレーション技術で圧倒的な先行者優位を確立しています。一方、ナノビジョンテクノロジーは、医療用静態CTに特化した独自の検出器アーキテクチャで差別化を図り、中国国内の医療機関との共同研究を加速させています。欧米勢のRapiscanやSureScanは、主に航空保安検査分野における既存の販売網と規制対応力を武器に、自社の静態CTシステムへの部品供給体制の構築を急いでいます。
業界の主要特性と戦略的課題
本市場の主要特性として、以下の3点が挙げられます。
第一に、技術的参入障壁の高さです。 静態CTの中核である炭素ナノチューブ（CNT）冷陰極X線源の製造には、ナノ材料の均一な成膜技術、高真空封止技術、長時間のエミッション安定性など、極めて高い材料工学・加工技術が要求されます。この技術的難易度が、新規参入企業にとっての高い参入障壁となっています。
東京都中央区に拠点を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「静態CT部品の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開しました。本レポートは、従来の回転型CT（スパイラルCT）とは異なる次世代型イメージング技術である静態CTの中核を成す部品群――球管（X線管）、検出器、専用チップなど――に焦点を当て、世界市場の構造的変化と成長戦略を多角的に分析しています。
静態CTは、炭素ナノチューブ（CNT）冷陰極を用いた分散型X線源をアレイ状に配置し、機械的な回転機構を排除した全く新しいCTアーキテクチャです。この技術的ブレークスルーにより、従来のCTが抱えていた時間分解能の限界（回転速度による制約）を克服し、動体の瞬時撮影や、より低被ばくでの高精細な三次元画像再構築を可能にしました。同方威視（NUCTECH）が世界で初めて実用化に成功したこの技術は、2021年に中国の核技術応用分野における十大重要成果に選定されるなど、まさに「CTのゲームチェンジャー」として業界の注目を集めています。
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市場規模と成長予測：定量データが示す成長加速
QYResearchの最新データによると、2024年の世界の静態CT部品市場は急成長フェーズにあり、2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1%以上で拡大し、市場規模は約36.6億米ドルに達すると予測されています。この成長を牽引するのは、主に「医療」と「セキュリティ検査」という二大応用分野です。
医療分野では、従来のスパイラルCTでは十分な画質が得られなかった心臓冠動脈領域や、動きの激しい小児領域における診断精度の飛躍的向上が期待されており、早期診断ニーズの高まりと相まって、次世代型医用画像診断装置の核心部品としての需要が拡大しています。一方、セキュリティ検査分野では、空港手荷物検査や通関貨物スクリーニングにおいて、従来の透過検査では困難だった爆発物や違法薬物の物質識別が可能となるため、欧米や中国の空港当局を中心に導入が加速しています。
主要企業の競争環境と市場シェア分析
本市場の競争構造は、技術的先行者と後発企業の間で極めて動態的に推移しています。主要企業には、Rapiscan Systems、SureScan、同方威視（NUCTECH）、ナノビジョンテクノロジー（Nanovision Technology）、麦默真空（Raymemo Vacuum Technology） などが含まれます。
中でも、世界初の静態CTシステムの商用化に成功した同方威視は、分散型X線源における基本特許とシステムインテグレーション技術で圧倒的な先行者優位を確立しています。一方、ナノビジョンテクノロジーは、医療用静態CTに特化した独自の検出器アーキテクチャで差別化を図り、中国国内の医療機関との共同研究を加速させています。欧米勢のRapiscanやSureScanは、主に航空保安検査分野における既存の販売網と規制対応力を武器に、自社の静態CTシステムへの部品供給体制の構築を急いでいます。
業界の主要特性と戦略的課題
本市場の主要特性として、以下の3点が挙げられます。
第一に、技術的参入障壁の高さです。 静態CTの中核である炭素ナノチューブ（CNT）冷陰極X線源の製造には、ナノ材料の均一な成膜技術、高真空封止技術、長時間のエミッション安定性など、極めて高い材料工学・加工技術が要求されます。この技術的難易度が、新規参入企業にとっての高い参入障壁となっています。