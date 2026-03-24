エクソスコープシステム世界市場の深層分析2026-2032：市場規模・成長率・競合戦略・地域別展望
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東京都中央区に拠点を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「エクソスコープシステムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開しました。本レポートは、従来の手術用顕微鏡に代わる次世代デジタル画像システムであるエクソスコープシステムに焦点を当て、世界市場の成長メカニズムと将来展望を包括的に分析しています。
エクソスコープとは、高精細デジタルカメラと大型モニターを組み合わせ、手術野を拡大表示する外科用可視化システムです。脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科などのマイクロサージェリーにおいて、術者の姿勢負担を軽減し、手術チーム全体が共有する高精細な3D映像を提供することで、教育効果や手術効率の向上に寄与します。2023年の世界市場規模は約9,240万米ドルと評価され、2030年までに1億4,800万米ドルに拡大、年平均成長率（CAGR）6.8%が見込まれています。さらに、マイクロサージェリー用途に特化した市場では、2024年の7億8,721万米ドルから2030年に13億7,867万米ドルへ、CAGR 9.78%での成長が予測されています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1249371/exoscope-system
市場分析：成長を支える3つのマクロトレンド
第一に、手術用顕微鏡からの移行加速です。従来の顕微鏡と比較して、エクソスコープは術者の身体拘束を大幅に軽減し、長時間手術における疲労低減に貢献します。特に、2024年から2025年にかけて欧州連合（EU）で完全施行された医療機器規制（MDR）に対応した新製品の投入が、機器更新需要を喚起しています。
第二に、3D・4K映像技術の進化です。製品別では、3Dタイプが市場全体の約97%を占め、立体感のある高精細映像が複雑な解剖学的構造の把握を支援します。さらに、4K解像度や蛍光イメージング（ICGなど）との統合により、腫瘍境界の可視化や血流評価の精度が飛躍的に向上しています。
第三に、新興国市場における医療インフラ整備です。アジア太平洋地域は、世界市場の約26%を占め、中国やインドを中心に病院設備の近代化が進行中です。中国政府の「健康中国2030」戦略に基づく医療機器の国産化政策や、東南アジア諸国での高度医療機器導入補助金制度が、中長期的な市場拡大のエンジンとして機能しています。
主要企業の市場シェアと競争環境の実態
本市場の競争構造は、長年手術用顕微鏡市場を寡占してきた光学機器メーカーと、新興のデジタルイメージング企業との間で再編が進んでいます。主要企業には、Karl Storz、Olympus、ZEISS、Synaptive Medical、Aesculap（B. Braun傘下）、Beyeonicsなどが含まれます。
世界市場では、ZEISS、Olympus、Karl Storzの上位3社で約91%の市場シェアを占める寡占状態が続いていますが、近年ではカナダのSynaptive MedicalやイスラエルのBeyeonicsなど、独自のロボット連携技術やグラスレス3D表示技術を持つ新興企業が存在感を高めています。地域別では、北米市場が約43%で最大のシェアを占め、次いでアジア太平洋（26%）、欧州（25%）が続きます。
製品別・用途別市場分類と成長セグメント
エクソスコープシステム市場は、以下のセグメントに基づいて詳細な分析が行われています。
製品別：3D、2D
東京都中央区に拠点を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「エクソスコープシステムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開しました。本レポートは、従来の手術用顕微鏡に代わる次世代デジタル画像システムであるエクソスコープシステムに焦点を当て、世界市場の成長メカニズムと将来展望を包括的に分析しています。
エクソスコープとは、高精細デジタルカメラと大型モニターを組み合わせ、手術野を拡大表示する外科用可視化システムです。脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科などのマイクロサージェリーにおいて、術者の姿勢負担を軽減し、手術チーム全体が共有する高精細な3D映像を提供することで、教育効果や手術効率の向上に寄与します。2023年の世界市場規模は約9,240万米ドルと評価され、2030年までに1億4,800万米ドルに拡大、年平均成長率（CAGR）6.8%が見込まれています。さらに、マイクロサージェリー用途に特化した市場では、2024年の7億8,721万米ドルから2030年に13億7,867万米ドルへ、CAGR 9.78%での成長が予測されています。
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市場分析：成長を支える3つのマクロトレンド
第一に、手術用顕微鏡からの移行加速です。従来の顕微鏡と比較して、エクソスコープは術者の身体拘束を大幅に軽減し、長時間手術における疲労低減に貢献します。特に、2024年から2025年にかけて欧州連合（EU）で完全施行された医療機器規制（MDR）に対応した新製品の投入が、機器更新需要を喚起しています。
第二に、3D・4K映像技術の進化です。製品別では、3Dタイプが市場全体の約97%を占め、立体感のある高精細映像が複雑な解剖学的構造の把握を支援します。さらに、4K解像度や蛍光イメージング（ICGなど）との統合により、腫瘍境界の可視化や血流評価の精度が飛躍的に向上しています。
第三に、新興国市場における医療インフラ整備です。アジア太平洋地域は、世界市場の約26%を占め、中国やインドを中心に病院設備の近代化が進行中です。中国政府の「健康中国2030」戦略に基づく医療機器の国産化政策や、東南アジア諸国での高度医療機器導入補助金制度が、中長期的な市場拡大のエンジンとして機能しています。
主要企業の市場シェアと競争環境の実態
本市場の競争構造は、長年手術用顕微鏡市場を寡占してきた光学機器メーカーと、新興のデジタルイメージング企業との間で再編が進んでいます。主要企業には、Karl Storz、Olympus、ZEISS、Synaptive Medical、Aesculap（B. Braun傘下）、Beyeonicsなどが含まれます。
世界市場では、ZEISS、Olympus、Karl Storzの上位3社で約91%の市場シェアを占める寡占状態が続いていますが、近年ではカナダのSynaptive MedicalやイスラエルのBeyeonicsなど、独自のロボット連携技術やグラスレス3D表示技術を持つ新興企業が存在感を高めています。地域別では、北米市場が約43%で最大のシェアを占め、次いでアジア太平洋（26%）、欧州（25%）が続きます。
製品別・用途別市場分類と成長セグメント
エクソスコープシステム市場は、以下のセグメントに基づいて詳細な分析が行われています。
製品別：3D、2D