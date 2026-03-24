活性化凝固試験キットの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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東京都中央区に拠点を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「活性化凝固試験キットの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開しました。本レポートは、体外診断用医薬品（IVD）の中でも止血・凝固機能評価の中核を担う活性化凝固試験キットに焦点を当て、世界市場の成長メカニズムと将来展望を包括的に分析しています。
活性化凝固試験キットとは、血液が特定の条件下で凝固するまでの時間を測定することで、患者の凝固機能を評価する体外診断ツールです。出血性疾患や血栓性疾患のスクリーニング、抗凝固療法（ワルファリン、DOACsなど）の効果モニタリングに不可欠な検査機器として、臨床検査室や医療機関で広く活用されています。高齢化社会の進展に伴う心血管疾患や脳血管疾患の増加、周術期の出血リスク管理の高度化を背景に、本市場は今後10年間で確実な成長が予測されています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1225627/activated-coagulation-test-kit
市場分析：成長を支える3つのマクロトレンド
最新の市場調査によると、世界の活性化凝固試験キット市場は2025年に約12.8億米ドルと評価され、2032年までに21.3億米ドルに拡大する見込みです。この間の年平均成長率（CAGR）は7.2%を超えると予測されており、診断用試薬市場全体の成長率を上回る堅調な推移が期待されています。
この成長を牽引する主要因は以下の3点です。
第一に、抗凝固療法の普及拡大です。経口抗凝固薬（DOACs）の処方増加に伴い、治療効果のモニタリング需要が急増しています。特に、高齢者における心房細動の増加は、長期的な抗凝固療法管理の必要性を高めており、簡便で高精度な凝固試験キットへの需要を押し上げています。
第二に、ポイントオブケア検査（POCT）の浸透です。従来の中央検査室に依存した凝固検査から、ベッドサイドや外来診療所で即時に結果を得られるPOCT型キットへの移行が加速しています。これにより、診断から治療決定までの時間（ターンアラウンドタイム）が大幅に短縮され、患者管理の効率化に貢献しています。
第三に、新興国市場における医療インフラ整備です。アジア太平洋地域や中南米諸国では、政府主導による医療機器の普及政策や、民間診断ラボの拡大が進んでいます。特に中国やインドでは、地域医療ネットワークの強化に伴い、凝固検査の標準化が進行しており、中長期的な市場拡大のエンジンとして機能しています。
主要企業の市場シェアと競争環境の実態
本市場の競争構造は、グローバル診断機器メーカーと地域特化型企業との間で複層的に展開されています。主要企業には、Thermo Fisher Scientific、Abbott、Coachrom、Medtronic、Biobase、Strong Biotechnologies、康巨全弘生物科技（Kangjuquan Hong Biotechnology）、佰奥莱博科技（Baiao Leibo Technology）、新華医療器械（Shinva Medical Instrument）、雅吉生物（Yaji Biological）、中浩新生科技（Zhonghao Xinsheng Science and Technology）、飛魚生物（Feiyu Biological）などが含まれます。
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、地域別の市場シェアを詳細に比較することで、業界の最新動向を明らかにしています。欧米の大手企業は、自動化された凝固分析装置と連動した高機能キットで病院向け市場でのプレゼンスを確立している一方、アジアの新興メーカーはコスト競争力と現地規制対応力を武器に、中小規模の検査室や政府調達市場でのシェア拡大を加速させています。特に、中国国内の国産化政策（イノベーション医療機器優先審査制度など）の影響で、現地メーカーの技術力向上と市場浸透が顕著に進んでいます。
東京都中央区に拠点を置く市場調査機関のGlobal Info Researchは、このたび「活性化凝固試験キットの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを公開しました。本レポートは、体外診断用医薬品（IVD）の中でも止血・凝固機能評価の中核を担う活性化凝固試験キットに焦点を当て、世界市場の成長メカニズムと将来展望を包括的に分析しています。
活性化凝固試験キットとは、血液が特定の条件下で凝固するまでの時間を測定することで、患者の凝固機能を評価する体外診断ツールです。出血性疾患や血栓性疾患のスクリーニング、抗凝固療法（ワルファリン、DOACsなど）の効果モニタリングに不可欠な検査機器として、臨床検査室や医療機関で広く活用されています。高齢化社会の進展に伴う心血管疾患や脳血管疾患の増加、周術期の出血リスク管理の高度化を背景に、本市場は今後10年間で確実な成長が予測されています。
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市場分析：成長を支える3つのマクロトレンド
最新の市場調査によると、世界の活性化凝固試験キット市場は2025年に約12.8億米ドルと評価され、2032年までに21.3億米ドルに拡大する見込みです。この間の年平均成長率（CAGR）は7.2%を超えると予測されており、診断用試薬市場全体の成長率を上回る堅調な推移が期待されています。
この成長を牽引する主要因は以下の3点です。
第一に、抗凝固療法の普及拡大です。経口抗凝固薬（DOACs）の処方増加に伴い、治療効果のモニタリング需要が急増しています。特に、高齢者における心房細動の増加は、長期的な抗凝固療法管理の必要性を高めており、簡便で高精度な凝固試験キットへの需要を押し上げています。
第二に、ポイントオブケア検査（POCT）の浸透です。従来の中央検査室に依存した凝固検査から、ベッドサイドや外来診療所で即時に結果を得られるPOCT型キットへの移行が加速しています。これにより、診断から治療決定までの時間（ターンアラウンドタイム）が大幅に短縮され、患者管理の効率化に貢献しています。
第三に、新興国市場における医療インフラ整備です。アジア太平洋地域や中南米諸国では、政府主導による医療機器の普及政策や、民間診断ラボの拡大が進んでいます。特に中国やインドでは、地域医療ネットワークの強化に伴い、凝固検査の標準化が進行しており、中長期的な市場拡大のエンジンとして機能しています。
主要企業の市場シェアと競争環境の実態
本市場の競争構造は、グローバル診断機器メーカーと地域特化型企業との間で複層的に展開されています。主要企業には、Thermo Fisher Scientific、Abbott、Coachrom、Medtronic、Biobase、Strong Biotechnologies、康巨全弘生物科技（Kangjuquan Hong Biotechnology）、佰奥莱博科技（Baiao Leibo Technology）、新華医療器械（Shinva Medical Instrument）、雅吉生物（Yaji Biological）、中浩新生科技（Zhonghao Xinsheng Science and Technology）、飛魚生物（Feiyu Biological）などが含まれます。
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、地域別の市場シェアを詳細に比較することで、業界の最新動向を明らかにしています。欧米の大手企業は、自動化された凝固分析装置と連動した高機能キットで病院向け市場でのプレゼンスを確立している一方、アジアの新興メーカーはコスト競争力と現地規制対応力を武器に、中小規模の検査室や政府調達市場でのシェア拡大を加速させています。特に、中国国内の国産化政策（イノベーション医療機器優先審査制度など）の影響で、現地メーカーの技術力向上と市場浸透が顕著に進んでいます。