【最新予測】食品用酸素分析計市場規模は2032年までに753百万米ドルへ、CAGR5.2%で拡大（QYResearch）
食品用酸素分析計
食品用酸素分析計は、包装内や保存環境中の酸素濃度を測定するための分析装置である。食品の酸化や劣化を防ぐため、酸素レベルを正確に管理することが求められる。非破壊測定や高感度測定が可能で、食品加工、包装、品質管理の工程で使用される。食品の保存期間延長と品質維持に寄与する重要な測定機器である。
2032年の世界食品用酸素分析計市場は約753百万米ドルに達すると見込まれています。今後の成長軌道は年平均成長率（CAGR）5.2%で推移し、2026年には市場規模が555百万米ドル、2025年時点では約530百万米ドルと推計されています。
QY Research株式会社（東京都中央区）は、「食品用酸素分析計―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の最新レポートを発表しました。
世界の食品用酸素分析計市場における売上規模、販売量、平均価格、市場シェア、主要企業のランキングを中心に、市場全体の推移と現状を詳細な分析しています。同時に、競争環境の変化、主要企業の戦略動向、新規参入の状況、技術革新の影響など、業界関係者が注目すべきポイントを整理しています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1876231/oxygen-analyzers-for-food
市場全体フレームワーク
食品用酸素分析計市場は、製品動向、用途構造、企業戦略、地域分布の四つの領域で構成されており、市場の成長に影響を与える主要な推進要因とリスク要因を分析し、将来の市場発展の展望を示します。
(1) セグメント別の詳細評価
● 製品セグメント：0-25% O? (standard for air-packaged foods)、 0-100% O? (for MAP validation)、 0-1000 ppm O? (for ultra-low oxygen packaging, e.g., coffee, nuts, chips)
各製品の性能特性、採用率、価格帯、技術競争力を比較し、成長に寄与する領域を特定します。同時に、需要変動への感応度と製品ライフサイクルを整理し、各製品の長期的な市場潜在力を評価します。
● 用途セグメント：Food Processing、 Beverage Production、 Others
各用途での導入背景、利用シーン、産業別の需要強度を分析します。用途別に市場浸透度をマッピングし、成長加速領域と成熟化傾向領域を明確化します。
(2) 企業競争戦略の分析
主要企業：AMETEK Process Instruments、 Teledyne Analytical Instruments、 Systech Illinois、 Servomex Group Limited、 MOCON, Inc.、 Anton Paar GmbH、 HORIBA, Ltd.、 PCE Instruments、 SICK AG、 Mettler-Toledo International Inc.、 Systech Instruments Ltd.、 Michell Instruments Ltd.、 ABB Measurement & Analytics
主要プレイヤーの戦略を分類し、競争構造の変化を整理します。製品ライン、研究開発投資、提携・買収、地域戦略など、多角的な分析により企業動向を把握し、競争優位性を可視化します。
(3) 地域別市場機会
対象地域：北米／アジア太平洋／ヨーロッパ／ラテンアメリカ／中東・アフリカ
各地域の需要特性、規制動向、供給体制、経済環境を分析し、市場成長に影響する主要要素を整理します。地域比較を通じて、プレイヤーが優先すべき重点市場と潜在市場を見極めます。
(4) 成長ドライバーとリスク要因
市場拡大要素（技術革新、産業需要、コスト削減、政策支援等）を整理し、市場成長を推進する構造的要因を分析します。同時に、サプライチェーン制約、規制リスク、代替技術の台頭など、企業意思決定に影響を与えるリスク要因を明確化し、事業戦略の意思決定根拠を提供します。
食品用酸素分析計は、包装内や保存環境中の酸素濃度を測定するための分析装置である。食品の酸化や劣化を防ぐため、酸素レベルを正確に管理することが求められる。非破壊測定や高感度測定が可能で、食品加工、包装、品質管理の工程で使用される。食品の保存期間延長と品質維持に寄与する重要な測定機器である。
2032年の世界食品用酸素分析計市場は約753百万米ドルに達すると見込まれています。今後の成長軌道は年平均成長率（CAGR）5.2%で推移し、2026年には市場規模が555百万米ドル、2025年時点では約530百万米ドルと推計されています。
QY Research株式会社（東京都中央区）は、「食品用酸素分析計―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の最新レポートを発表しました。
世界の食品用酸素分析計市場における売上規模、販売量、平均価格、市場シェア、主要企業のランキングを中心に、市場全体の推移と現状を詳細な分析しています。同時に、競争環境の変化、主要企業の戦略動向、新規参入の状況、技術革新の影響など、業界関係者が注目すべきポイントを整理しています。
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市場全体フレームワーク
食品用酸素分析計市場は、製品動向、用途構造、企業戦略、地域分布の四つの領域で構成されており、市場の成長に影響を与える主要な推進要因とリスク要因を分析し、将来の市場発展の展望を示します。
(1) セグメント別の詳細評価
● 製品セグメント：0-25% O? (standard for air-packaged foods)、 0-100% O? (for MAP validation)、 0-1000 ppm O? (for ultra-low oxygen packaging, e.g., coffee, nuts, chips)
各製品の性能特性、採用率、価格帯、技術競争力を比較し、成長に寄与する領域を特定します。同時に、需要変動への感応度と製品ライフサイクルを整理し、各製品の長期的な市場潜在力を評価します。
● 用途セグメント：Food Processing、 Beverage Production、 Others
各用途での導入背景、利用シーン、産業別の需要強度を分析します。用途別に市場浸透度をマッピングし、成長加速領域と成熟化傾向領域を明確化します。
(2) 企業競争戦略の分析
主要企業：AMETEK Process Instruments、 Teledyne Analytical Instruments、 Systech Illinois、 Servomex Group Limited、 MOCON, Inc.、 Anton Paar GmbH、 HORIBA, Ltd.、 PCE Instruments、 SICK AG、 Mettler-Toledo International Inc.、 Systech Instruments Ltd.、 Michell Instruments Ltd.、 ABB Measurement & Analytics
主要プレイヤーの戦略を分類し、競争構造の変化を整理します。製品ライン、研究開発投資、提携・買収、地域戦略など、多角的な分析により企業動向を把握し、競争優位性を可視化します。
(3) 地域別市場機会
対象地域：北米／アジア太平洋／ヨーロッパ／ラテンアメリカ／中東・アフリカ
各地域の需要特性、規制動向、供給体制、経済環境を分析し、市場成長に影響する主要要素を整理します。地域比較を通じて、プレイヤーが優先すべき重点市場と潜在市場を見極めます。
(4) 成長ドライバーとリスク要因
市場拡大要素（技術革新、産業需要、コスト削減、政策支援等）を整理し、市場成長を推進する構造的要因を分析します。同時に、サプライチェーン制約、規制リスク、代替技術の台頭など、企業意思決定に影響を与えるリスク要因を明確化し、事業戦略の意思決定根拠を提供します。