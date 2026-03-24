伝説の小児科医の考え方をベースにたどり着いた本質的育児書！ 書籍「うつみん的「育児」子育ち 真弓定夫医師に教えてもらった大切なこと」 3月26日発売
株式会社ユサブル (本社：東京都中央区 代表取締役社長：松本卓也)は、医師・内海聡氏の書籍「うつみん的「育児」子育ち 真弓定夫医師に教えてもらった大切なこと」を2026年3月26日(木)に全国書店及びネット書店にて発売します。
◆Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4909249729/
タイトル：「うつみん的「育児」子育ち
真弓定夫医師に教えてもらった大切なこと」
著者：内海 聡
発行人：松本 卓也
発行所：株式会社ユサブル
定価：1870円（税込）
発売日：2026年3月26日(木)
版型：四六判並製２56p
発売店：全国書店及びネット書店
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4909249729/
【主な内容】
●そもそも子育ちとは何か？
●そもそも親子とは何か？
●夫婦のトラウマに向き合う
●毒親とアダルトチルドレン
●発達障害というウソ
●子どもを病院に連れていくタイミング
【著者プロフィール】
内海聡●Satoru Utsumi
筑波大学医学専門学群卒業後、東京女子医科大学付属東洋医学研究所研究員、東京警察病院消化器内科、牛久愛知総合病院内科・漢方科勤務を経て、牛久東洋クリニックを開業。現場から精神医療の実情を告発した『精神科は今日も、やりたい放題』がベストセラー。2026年現在、断薬を主軸としたTokyo DD Clinic院長、NPO法人薬害研究センター理事長、市民のために行動する政治団体・市民がつくる政治の会代表を務める。Facebookフォロワーは18万人以上。近著に『医師が教える新型コロナワクチンの正体１～２』『心の絶対法則』『日本人だけが気づかない危機 日本消滅』『現役医師が告発する医療と福祉の無法地帯』（弊社刊）、『2025年日本はなくなる』（廣済堂出版）、『希望』（徳間書店）などがある。
［会社概要］
会社名：株式会社ユサブル
代表者：代表取締役松本卓也(マツモトタクヤ)
本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-5 美濃友ビル3F
TEL：03-3527-3669
設立：2017年2月7日
事業内容：書籍出版資本金：6,000,000円
企業サイト：http://yusabul.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344704/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344704/images/bodyimage2】
なぜ、発達障害の子供が増えているのか？ なぜアレルギーの子どもが増えているのか？ なぜいじめは減らないのか？ 現代の親の子どもに対する向き合い方は本質的に正しいといえるのか？ その答えが本書にある！
本書は「子育て」ではなく、「子育ち」がタイトルです。「子育ち」とは聞きなれない言葉かもしれませんが、
小児科医の故真弓定夫先生が唱えていた概念です。
「子育ち」は、子ども自らが育つ力を持っているとし、子どもが自分で考え行動できる人になることを重視しています。
そして大人は子どもを育てるのではなく、子どもに親として大人が育てられる、という観念から「子育ち」という言葉ができました。
ネイティブアメリカンの「なにごとも7世代先まで考えて決めねばならない」という有名な言葉があります。果たして、現代の親はどうでしょうか？ 目先、常識、体裁にとらわれすぎていないでしょうか？ なぜ発達障害やアレルギーが増えているのか、なぜいじめは減らないのか？などについて本質的に考える努力を怠っていないでしょうか？
また、子どもは大人が失ってしまった自由な発想力や行動力を持っています。自ら考え、育つ力を持っています。
それを大人が身に着けてしまったつまらない常識や体裁で縛ってしまわないことは重要です。
本当の意味で病気をしない子、創造力を伸ばしていく子に成長していくために、親はどう考えるべきか、本書はそれを問いかけています。
伝説の小児科医・故真弓定夫医師が生前から再三唱えていた育児への考え方をベースにして、真弓医師を同志と慕う内海聡医師がたどり着いた本質的育児書です。
Amazonでは発売前から「小児科学」「小児看護学」ジャンルで1位となっている本書の取材などは、
下記へお問い合わせお願いいたします。
書評・著者取材・情報掲載、画像提供 等 ご取材の問い合わせ先
TEL：03-3527-3669 FAX：03-4243-3564 E-mail：info@yusabul.com
株式会社ユサブル担当：松本卓也
配信元企業：株式会社ユサブル
◆Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4909249729/
タイトル：「うつみん的「育児」子育ち
真弓定夫医師に教えてもらった大切なこと」
著者：内海 聡
発行人：松本 卓也
発行所：株式会社ユサブル
定価：1870円（税込）
発売日：2026年3月26日(木)
版型：四六判並製２56p
発売店：全国書店及びネット書店
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4909249729/
【主な内容】
●そもそも子育ちとは何か？
●そもそも親子とは何か？
●夫婦のトラウマに向き合う
●毒親とアダルトチルドレン
●発達障害というウソ
●子どもを病院に連れていくタイミング
【著者プロフィール】
内海聡●Satoru Utsumi
筑波大学医学専門学群卒業後、東京女子医科大学付属東洋医学研究所研究員、東京警察病院消化器内科、牛久愛知総合病院内科・漢方科勤務を経て、牛久東洋クリニックを開業。現場から精神医療の実情を告発した『精神科は今日も、やりたい放題』がベストセラー。2026年現在、断薬を主軸としたTokyo DD Clinic院長、NPO法人薬害研究センター理事長、市民のために行動する政治団体・市民がつくる政治の会代表を務める。Facebookフォロワーは18万人以上。近著に『医師が教える新型コロナワクチンの正体１～２』『心の絶対法則』『日本人だけが気づかない危機 日本消滅』『現役医師が告発する医療と福祉の無法地帯』（弊社刊）、『2025年日本はなくなる』（廣済堂出版）、『希望』（徳間書店）などがある。
［会社概要］
会社名：株式会社ユサブル
代表者：代表取締役松本卓也(マツモトタクヤ)
本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-5 美濃友ビル3F
TEL：03-3527-3669
設立：2017年2月7日
事業内容：書籍出版資本金：6,000,000円
企業サイト：http://yusabul.com/
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なぜ、発達障害の子供が増えているのか？ なぜアレルギーの子どもが増えているのか？ なぜいじめは減らないのか？ 現代の親の子どもに対する向き合い方は本質的に正しいといえるのか？ その答えが本書にある！
本書は「子育て」ではなく、「子育ち」がタイトルです。「子育ち」とは聞きなれない言葉かもしれませんが、
小児科医の故真弓定夫先生が唱えていた概念です。
「子育ち」は、子ども自らが育つ力を持っているとし、子どもが自分で考え行動できる人になることを重視しています。
そして大人は子どもを育てるのではなく、子どもに親として大人が育てられる、という観念から「子育ち」という言葉ができました。
ネイティブアメリカンの「なにごとも7世代先まで考えて決めねばならない」という有名な言葉があります。果たして、現代の親はどうでしょうか？ 目先、常識、体裁にとらわれすぎていないでしょうか？ なぜ発達障害やアレルギーが増えているのか、なぜいじめは減らないのか？などについて本質的に考える努力を怠っていないでしょうか？
また、子どもは大人が失ってしまった自由な発想力や行動力を持っています。自ら考え、育つ力を持っています。
それを大人が身に着けてしまったつまらない常識や体裁で縛ってしまわないことは重要です。
本当の意味で病気をしない子、創造力を伸ばしていく子に成長していくために、親はどう考えるべきか、本書はそれを問いかけています。
伝説の小児科医・故真弓定夫医師が生前から再三唱えていた育児への考え方をベースにして、真弓医師を同志と慕う内海聡医師がたどり着いた本質的育児書です。
Amazonでは発売前から「小児科学」「小児看護学」ジャンルで1位となっている本書の取材などは、
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