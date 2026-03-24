カーニバル ルミノーザで航く サンフランシスコ発東京着アラスカ氷河と太平洋横断クルーズ 9月20日出発 18泊19日を販売開始 199,800円～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、カーニバルクルーズラインの客船「カーニバル ルミノーザ」で航くアラスカ氷河と太平洋横断クルーズ18泊19日（サンフランシスコ発・東京着）の販売を本日より開始いたしました。
本コースは現在実施中の「春の先取り大セール」対象商品となっており、1泊あたり約1.1万円台からご利用いただける特別価格で販売しております。
■アラスカ氷河と太平洋横断を一度に楽しむロングクルーズ
本クルーズはサンフランシスコを出発し、アラスカの人気寄港地ケチカンやアイシー海峡を訪れた後、ハバード氷河の絶景を船上から楽しむことができるコースです。
その後、太平洋横断を経て、日本の小樽、青森、清水、神戸に寄港し、東京へと至る18泊19日のロングクルーズです。アラスカの大自然と日本各地の寄港地を一度に楽しめる、希少性の高い航路です。
■大型客船「カーニバル ルミノーザ」
カーニバル ルミノーザは、総トン数92,720トン、乗客定員約2,260名の客船で、カーニバルクルーズならではの明るく活気ある「ファンシップ」の雰囲気と、イタリア船由来の洗練されたデザインが融合した船です。船内には開閉式ドームを備えたプールデッキをはじめ、スパ、レストラン、カジノ、シアターなどの施設が充実しており、天候に左右されず快適に船旅を楽しめます。ブロードウェイスタイルのショーやコメディショー、屋外シアターなどのエンターテインメントも豊富に用意されています。
また、レストランやバーも充実しており、ハンバーガーやメキシカンなどのカジュアルなグルメから本格的な料理まで幅広く楽しめる点も魅力です。
■長期クルーズをお得に体験
アラスカからアジアへ船が移動するポジショニングクルーズは18泊19日のロングクルーズでありながら、旅行代金は199,800円からと、大変魅力的な価格設定です。
クルーズ代金には、船内での食事、移動費、エンターテインメント、各種施設の利用が含まれており、長期間の滞在でも安心して船旅を楽しむことができます。
■コース概要
コース名：カーニバル ルミノーザで航く アラスカ氷河と太平洋横断クルーズ 18泊19日
https://www.best1cruise.com/B/CAR/CO__CAR_CARLM_18N_SFO_110389.html
出発日：2026年9月20日
発着地：サンフランシスコ発 / 東京着
旅行代金：内側客室199,800円～、海側バルコニー338,800円（2名1室利用時・お一人様）
寄港地：サンフランシスコ→ケチカン→アイシー海峡→ハバード氷河→小樽→青森→清水→神戸→東京
■ご予約はお早めに
本コースは価格面の魅力も高く、クルーズファンを中心に人気が見込まれます。ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本コースは現在実施中の「春の先取り大セール」対象商品となっており、1泊あたり約1.1万円台からご利用いただける特別価格で販売しております。
■アラスカ氷河と太平洋横断を一度に楽しむロングクルーズ
本クルーズはサンフランシスコを出発し、アラスカの人気寄港地ケチカンやアイシー海峡を訪れた後、ハバード氷河の絶景を船上から楽しむことができるコースです。
その後、太平洋横断を経て、日本の小樽、青森、清水、神戸に寄港し、東京へと至る18泊19日のロングクルーズです。アラスカの大自然と日本各地の寄港地を一度に楽しめる、希少性の高い航路です。
■大型客船「カーニバル ルミノーザ」
カーニバル ルミノーザは、総トン数92,720トン、乗客定員約2,260名の客船で、カーニバルクルーズならではの明るく活気ある「ファンシップ」の雰囲気と、イタリア船由来の洗練されたデザインが融合した船です。船内には開閉式ドームを備えたプールデッキをはじめ、スパ、レストラン、カジノ、シアターなどの施設が充実しており、天候に左右されず快適に船旅を楽しめます。ブロードウェイスタイルのショーやコメディショー、屋外シアターなどのエンターテインメントも豊富に用意されています。
また、レストランやバーも充実しており、ハンバーガーやメキシカンなどのカジュアルなグルメから本格的な料理まで幅広く楽しめる点も魅力です。
■長期クルーズをお得に体験
アラスカからアジアへ船が移動するポジショニングクルーズは18泊19日のロングクルーズでありながら、旅行代金は199,800円からと、大変魅力的な価格設定です。
クルーズ代金には、船内での食事、移動費、エンターテインメント、各種施設の利用が含まれており、長期間の滞在でも安心して船旅を楽しむことができます。
■コース概要
コース名：カーニバル ルミノーザで航く アラスカ氷河と太平洋横断クルーズ 18泊19日
https://www.best1cruise.com/B/CAR/CO__CAR_CARLM_18N_SFO_110389.html
出発日：2026年9月20日
発着地：サンフランシスコ発 / 東京着
旅行代金：内側客室199,800円～、海側バルコニー338,800円（2名1室利用時・お一人様）
寄港地：サンフランシスコ→ケチカン→アイシー海峡→ハバード氷河→小樽→青森→清水→神戸→東京
■ご予約はお早めに
本コースは価格面の魅力も高く、クルーズファンを中心に人気が見込まれます。ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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