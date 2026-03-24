EYストラテジー・アンド・コンサルティング、観光庁ユニバーサルツーリズム促進事業優良事例集の作成を支援

■ 全国約120事業者への支援結果を体系的に整理し、持続可能な観光地・観光産業経営に資するモデルを提示

■ ユニバーサルツーリズムの促進を通じて、日本の観光地・観光産業における新たな市場の創出と、誰もが安心して旅行を楽しめる環境整備に貢献





EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 聡、以下EYSC）は、観光庁が実施した「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」において、「優良事例集」の作成を支援しました。本事例集は、ユニバーサルツーリズムの概要から、具体的な取り組み事例まで幅広く掲載したもので、2026年3月19日に観光庁より公表されました。

日本の観光市場では人口減少が進む中、新たな交流市場の開拓が求められています。今後増加が見込まれる高齢者や、障害のある方など、多様な旅行者が安心して楽しめる環境づくりは、観光産業の持続的な成長に欠かせません。観光庁では、国内における新たな交流市場の開拓と、観光地・観光産業の収益性向上を図ることを目的として、ユニバーサルツーリズム（誰もが気兼ねなく参加できる旅行）の普及を推進しています。その一環として、観光施設や宿泊施設のバリアフリー化を一層促進し、ユニバーサルツーリズムを推進する「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」を実施しました。

本事業にはEYSCが主に事業制度設計、政策企画として参画し、観光庁および本事業の補助事業者らと連携して、約120事業者を対象に事業計画の立案から実行までを支援しました。今回、その成果を整理・体系化し、全国の観光関係者が活用できるよう「優良事例集」として取りまとめました。

＜優良事例集の概要＞

本事例集は、ユニバーサルツーリズムの概要から、具体的な取り組み事例まで幅広く掲載しています。

・ユニバーサルツーリズムの基礎知識や取り組むメリット

・ユニバーサルツーリズムの実践例

・ユニバーサルツーリズムの取り組みの検討方法や実施するための具体的な方法・ノウハウ







本事例集は、全国の観光関係者による持続可能な地域経営の実践に向けた検討や取り組みに活用いただくことを想定しています。

EYSC 公共・社会インフラセクター Social Agendaチームのコメント（ディレクター 長谷川 啓一、マネージャー 鈴木 達郎）

「ユニバーサルツーリズムの取り組みは、社会福祉的な取り組みにはとどまらず、これからの高齢化社会において大きな需要が見込まれる分野の一つです。EYSCは、本事業において、全国各地の取り組みを、事業制度設計・政策企画の観点から支援してきました。本事例集は、そうした取り組みを体系的に整理し、全国の観光関係者が検討を進める際の参考となる『実践知』として取りまとめています。ユニバーサルツーリズムの促進は、日本の観光地・観光産業における新たな交流市場を生み出し、また誰もが安心して旅行が楽しめる未来を創る重要な取り組みです。今後も当チームでは、官民の連携を支えながら、持続可能で魅力ある観光地づくりに貢献して参ります」

優良事例集は、観光庁ウェブサイトよりご覧いただけます。

優良事例集 ut-hojo.go.jp/r7/pdf/260319_R7UT_jirei.pdf

特設サイト ut-hojo.go.jp/r7/

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