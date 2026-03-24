韓国の7人組ボーイズグループ NEWBEAT(ニュービート)が、2026年3月24日をもって韓国デビュー1周年を迎えることを記念し、日本公式ファンクラブ「NEWBEAT JAPAN OFFICIAL FANCLUB」をオープンいたします。

これに伴い、2026年4月1日より有料会員サービスを開始いたします。





新たにスタートする有料会員サービスでは、ファンクラブ限定の動画・写真などのオリジナルコンテンツをはじめ、チケット先行受付、ファンクラブ限定イベントなど、ファンの皆さまがNEWBEATをより身近に感じられる様々な特典を提供予定です。





NEWBEAT (左から ホン・ミンソン、チョ・ユンフ、キム・テヤン、パク・ミンソク、チョン・ヨヨジョン、キム・リウ、チェ・ソヒョン)





■デビュー1周年を機に、日本ファンコミュニティを強化

NEWBEATは2025年3月24日に韓国でデビュー。

高いパフォーマンス力と個性豊かなメンバーで注目を集め、音楽活動に加えSNSや映像コンテンツなどを通じて国内外でファン層を広げてきました。





日本でもファンコミュニティが着実に拡大していることを受け、デビュー1周年という節目を機に、日本公式ファンクラブのサービスを拡充。これまで無料で提供してきたオフィシャルサイトをベースに、有料会員制度を導入することで、より充実したコンテンツとコミュニティの提供を目指します。









■日本公式ファンクラブ 有料会員サービス概要

・サービス開始日

2026年4月1日





・会費

VIP会員(年会費) ： 6,600円

一般会員(月会費)： 550円





主な会員特典(予定)

・ファンクラブ限定動画・写真などの会員限定コンテンツ

・メンバー参加型コンテンツ

・チケット先行受付

・ファンクラブ限定イベント

・ファンクラブ限定グッズの販売

・バースデー企画などのスペシャルコンテンツ

・会員限定企画への参加機会





※内容は変更となる場合がございます。









■NEWBEAT コメント

僕たちNEWBEATは今日3月24日にデビュー1周年を迎えました。

デビューから1年という時間を、NEURO(ファン)の皆さんと一緒に過ごすことができてとても嬉しく思っています。

そして、4月からは新しく、日本公式ファンクラブをオープンすることになりました。

これから日本のファンの皆さんとも、もっとたくさんの思い出を作っていきたいです。

新しくスタートする日本公式ファンクラブでも、ここでしか見られない姿や色々なコンテンツをお届けできるよう準備していますので、ぜひ楽しみにしていてください。

そして、僕たちの日本での活動もぜひ応援よろしくお願いします。









■NEWBEATについて

NEWBEATは2025年3月24日に韓国でデビューした7人組ボーイズグループ。

高いパフォーマンス力と個性豊かなメンバーで注目を集め、音楽活動のみならず様々なコンテンツを通じてファンとのコミュニケーションを大切にしながら活動の幅を広げています。

2025年11月6日にリリースしたミニアルバム「LOUDER THAN EVER」のタイトル曲「LOOK SO GOOD」は世界各国の音楽チャートにランクインし、グローバルな注目を集めました。

さらにデビュー1周年を目前に韓国国内でコンサートを開催。全国ツアーを経てアンコールコンサートまで大成功のうちに終えるなど、精力的な活動を展開しています。

デビュー1周年を迎えた2026年、さらなる飛躍に向けて国内外での活動が期待されています。





NEWBEAT





■NEWBEAT JAPAN OFFICIAL FANCLUB

https://newbeat-official.jp/









■有料会員サービス開始日

2026年4月1日