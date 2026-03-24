さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)は、2026年3月24日より、「IT企画伴走支援サービス『絆』」(以下「本サービス」)において、AI活用支援を目的としたAXプラン(以下「本プラン」)(※1)の提供を開始します。

本プランは、中小・中堅規模の企業・組織を対象に、AI活用の検討や導入の初期段階にある経営企画・情報システム・DX推進・総務などの部門向けに、企業利用特有のリスクに配慮した規程制定など、AI活用の第一歩となる支援を提供します。





中小企業のAI活用に“安心”と“伴走”を さくら情報システム、「絆」からAXプランを3月24日より提供開始





■サービス提供の背景

日本では労働人口の減少や人材不足が深刻化しており、とりわけ中小・中堅企業においては限られたリソースで生産性を最大化することが求められています。その解決策の一つとして、AI活用への期待は急速に高まっています。生成AIの登場に続き、AIエージェントの実用化が進み、今後はAGI(※2)やASI (※3)と呼ばれるさらなる進化も見込まれています。AIが日々高度化する一方で、「AI導入を検討しているが、何から始めればよいのかわからない」「業務で使いたいが、セキュリティやリスクが不安」といった声も多く聞かれます。実際に、AI活用においてルール整備や社内合意形成が進まず、導入が止まってしまうケースも少なくありません。さくら情報システムは、こうした課題を社会的なテーマと捉え、企業が安心してAI活用を進められる環境づくりを支援するため、本プランの提供を決定しました。









■AXプランについて

本プランでは、AIの特性やリスクを踏まえたうえで、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定を支援します。





＜IT企画伴走支援サービス「絆」について＞

企業におけるDX推進を支援するための本サービスは、アセスメントプログラムと伴走支援サービスから構成されます。

アセスメントプログラムでは、お客様の課題発見・整理を総括的かつ短期間で迅速に行うことができます。

伴走支援サービスでは、お客様とワンチーム体制で、アセスメントによって明らかになった課題を整理した全体計画と、各課題の解決に向けた業務計画を策定します。

また、最適なソリューションやSaaSの導入支援等のシステム企画部機能を提供するとともに、IT企画を実行する際に直面する課題に対し、ピンポイントで解決策を提案します。

理想的なモデルの提示や単発の提案にとどまらず、IT企画で立案した施策の実施・実装まで対応します。





IT企画伴走支援サービス「絆」

サービス詳細： https://www.sakura-is.co.jp/solution/ps-000-149.html









■今後について

本プランを通じて、お客様が自社業務に適したAI規程・ルールを確立し、リスクを低減・コントロールしながらAIを業務に定着させることを目指します。これまで本サービスを通じて蓄積したDX伴走支援の知見を活かし、AI活用を前提とした企画立案の支援など、さらなるサービス拡充を進めます。





※1 AX：AIトランスフォーメーション。AI(人工知能)を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)。

※2 AGI：Artificial General Intelligenceの略称であり、人間のように幅広い仕事をこなせる汎用人工知能システムのこと。

※3 ASI：Artificial Super Intelligenceの略称であり、人間の知能を超える人工知能システムのこと。









■さくら情報システムについて

＜会社概要＞

商号 ： さくら情報システム株式会社(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)

本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

設立 ： 1972年11月29日

URL ： https://www.sakura-is.co.jp

業務内容： 三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、

幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。

豊かな経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、会計・

人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の強みを軸に、

今後もお客様の課題解決をトータルにサポートしていきます。





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