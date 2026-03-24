マレーシア投資開発庁(MIDA)は、マレーシア投資貿易産業省(MITI)の管轄下にある政府の主要な投資促進機関として、製造業およびサービス業分野への戦略的投資を推進し、マレーシア経済の変革を牽引しています。





MIDA東京事務所および大阪事務所は、日本における最初の窓口として、日本企業の皆様のマレーシア投資を支援し、プロジェクトの実現をサポートしています。具体的には、投資機会に関する情報提供、各種承認およびインセンティブ制度の案内、産業動向の共有、サプライチェーン構築の支援などのサービスを提供しています。





マレーシアは、半導体、EV(電気自動車)関連部品、デジタル化、高度機械産業、ハラール産業、グローバルビジネスサービスなど、付加価値の高い分野への日本企業の投資を歓迎しています。マレーシアはその地理的優位性を活かし、地域および世界のハイテクサプライチェーンを結ぶ重要な拠点となっています。





図1





2025年1～9月の投資実績は、「新産業マスタープラン(NIMP)2030」と整合しており、日本企業は主要なハイテク分野において優れた成果を上げています。





図2





■ 新インセンティブ・フレームワーク(NIF)

新インセンティブ・フレームワーク(NIF)は、従来の税制優遇(タックスホリデー)中心の制度から、段階制(ティアリング)および成果連動型インセンティブモデルへと移行する戦略的な制度改革を示しています。

段階制アプローチは、産業ごとの多様性を踏まえ、それぞれの産業の特性やニーズに応じたインセンティブを設計するものです。

一方、成果連動型アプローチは、定量的評価が可能な経済的成果に基づいてインセンティブを付与する仕組みへと転換することを意味します。

NIFは、製造業分野では2026年3月1日から施行され、サービス分野では2026年第2四半期(Q2)から適用される予定です。





図3





1.開発が遅れているエリア(Less Developed Areas)：

第13次マレーシア計画(RMK-13)の下で、経済・社会・空間的発展の一定の水準に基づき、経済省によって定義された地区。





2.小規模企業(Small Companies)：

株主資本が 8,375万円(250万リンギット)までの企業で、所定のマレーシア資本要件を満たす企業。

*すべての金額は 1リンギット = 28.235円の為替レートで日本円に換算。









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