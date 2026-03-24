株式会社食研、本社オフィス移転 中期経営計画「Connect 2028」推進に向け経営中枢機能を強化

冷凍食品（とんかつ類）の開発・製造を手掛ける株式会社食研（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：新井 裕）は、中期経営計画「Connect 2028」に基づく経営基盤強化の一環として、2026年3月22日付で本社オフィスを千葉市中央区新町（センシティタワー11階）へ移転いたしました。

当社は近年、2023年の豊橋工場竣工による生産体制強化、2025年の東京営業所開設による営業機能強化を進めており、今回の本社移転はこれらに続く経営中枢機能強化の取り組みとなります。

新本社は千葉駅至近の立地とすることで、顧客、金融機関、人材市場など主要ステークホルダーとの接点を強化し、意思決定の迅速化と組織機動力の向上を図ります。

また、本移転では管理・技術部門を集約し、本社機能の高度化を進めます。

■ 本社移転対象部門

・人事総務部

・財務経理部

・生産技術部

・生産管理部（購買・物流機能含む）

・品質保証部

これにより、品質、技術、供給体制を統括するコーポレート機能の連携を強化し、中期経営計画Connect 2028で掲げる組織基盤強化を推進してまいります。

当社は今後も、生産拠点、営業拠点、本社機能の三位一体による経営基盤強化を推進し、持続的成長と企業価値向上を実現してまいります。

新本社オフィス概要

名称：株式会社 食研 本社

所在地：千葉県千葉市中央区新町1000番地 センシティタワー11階

TEL：043-301-3980

FAX：043-301-2625

開設日：2026年3月22日

株式会社食研はこれからも、技術力と品質保証力を基盤とした価値創造を通じ、食品産業の発展と安全・安心な食の提供を実現してまいります。

（参考）

株式会社食研は1963年創業の冷凍食品メーカーで、食品加工技術と品質保証力を強みとした商品開発を行っています。