Hitem3DがOpenClawのスキルとして呼び出し可能に、構造化された画像から3D生成を実現

シンガポール, 2026年3月24日／PRNewswire／-- Math Magicにより開発されたHitem3Dはこのほど、OpenClawのClawHub上で呼び出し可能なスキルとして公開され、開発者が構造化されたエージェントワークフローを通じて画像から3D生成を実行できるようになりました。本リリースにより、OpenClawエージェントはAPIベースのスキル呼び出しを通じて3D生成タスクを実行可能となり、プログラム可能かつ再現性のあるAIパイプラインへの需要の高まりに対応します。

3D生成を呼び出し可能なスキルとしてパッケージ化

本スキルは、Hitem3Dの生成機能を標準化された実行フローとしてカプセル化しています。OpenClawでは、エージェントがまずAPI認証情報を検証し、その後、単一画像・マルチビュー・バッチ処理・ポートレート生成などのタスク種別を判別し、モデルバージョン、解像度、出力形式、生成モードといったパラメータを確定します。

設定完了後、エージェントはAPIを通じて生成ジョブを送信し、実行ステータスをポーリングしながら、構造化されたパラメータ概要とともにダウンロード可能な結果を返します。失敗時には、解像度や入力品質の調整など、再試行のためのガイダンスがワークフローに組み込まれる場合があります。





多様なユースケースに対応するパラメータ設定

本スキルは定義済みの機能マトリクスを提供し、開発者はモデルバリエーション、解像度レベル、GLB・OBJ・STL・FBX・USDZなどの出力形式、さらにジオメトリのみまたはテクスチャ統合といった生成モードを制御できます。これにより、同一のワークフローでプレビュー用途から製造向け出力まで幅広いユースケースに対応可能となります。

モデルレベルでは、Hitem3Dは構造認識型の統合テクスチャ生成手法を採用し、ジオメトリ生成とテクスチャ生成を統一ワークフロー内で統合することで、表面の一貫性と後工程での互換性を向上させます。これにより、目に見える継ぎ目を低減し、一般的なテクスチャ関連の問題の多くを回避できます。

下流工程での利用性を考慮した設計

本システムは孤立したメッシュ要素や未対応の要素を削減し、後工程での利用性を向上させます。出力データは一般的なスライシングソフトに対応しており、標準的な修復ツールを用いてモデルを準備できます。

印刷前には軽微な調整が必要となる場合があります。社内テストでは、ほとんどの出力が最小限の手動介入で処理され、多くの場合、組み込みの自動修復機能が使用されました。壁厚は、一般的なFDMおよびレジン（樹脂）プリントの要件に合わせて調整可能です。

開発者は以下のリンクからスキルの実装を確認し、自身のエージェントワークフローに統合することができます：https://clawhub.ai/lihuihui-bj/hitem3d.

Hitem3D v2.0は現在、世界中で利用可能です。Hitem3D v2.0の詳細およびサンプル出力については、hitem3d.aiおよびhitem3d.ai/3dprinting/use-caseをご覧ください。

Hitem3Dについて

Hitem3Dは、Math Magic（2024年設立）によって開発され、単一画像またはマルチビュー画像を3Dプリンティング、工業デザイン、ゲームアセット制作向けの実用的な3Dモデルへと変換します。本プラットフォームは150カ国以上のユーザーにサービスを提供しており、プロフェッショナルなデジタル制作ワークフローに統合されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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