徳島・鳴門の魅力を発信する体験型食のテーマパーク「道の駅くるくる なると」(所在地：徳島県鳴門市)では、旬を迎える鳴門わかめをつかった期間限定メニューをご用意いたしました。鳴門わかめは鳴門海峡の激しい海流にもまれ、伸び伸びと育ち、歯ごたえが良いことが特徴的です。

しかし、県外ではわかめは味噌汁の具といった脇役のイメージが強く、わかめの食べ比べをしたことがある人は少ないでしょう。本イベント「海の恵み大感謝祭」は、海の恵みとしての鳴門産わかめの魅力を多くの方に知っていただくことを目的に実施いたします。わかめを主役として、食感や見た目の変化を体験しながら、季節の味覚としての魅力を発信します。

開催期間は2026年3月20日(金・祝)～2026年4月12日(日)までです！今がおすすめの海の恵みをぜひお楽しみください！





公式サイト： https://www.kurukurunaruto.com/





海の恵み大感謝祭





■「海の恵み大感謝祭」について

2026年3月20日(金・祝)～4月12日(日)の計24日間で「海の恵み大感謝祭」を開催いたします。道の駅くるくる なると内の大渦食堂では「鳴門わかめ汁」、カフェでは「鳴門わかめとアサリのボンゴレ」や「なると鯛バーガー」をお値段そのままで、わかめを通常の30％増量でご用意します。期間限定メニューとして、大渦食堂では「鳴門わかめと鯛ぶりのうず潮しゃぶしゃぶ」や「鳴門わかめと阿波尾鶏コロッケの春うどん」など5種のメニューが登場！お土産コーナーでは、新商品の「ご飯がすすむ 鳴門わかめのザク飯だれ」が登場の他、新物の生わかめ、糸わかめ、鳴門わかめの加工品など幅広く取り揃えております。

鳴門わかめをぜひお楽しみください。





■「くるくるなると 大渦食堂」期間限定メニュー





鳴門わかめ汁(30％増量)





「鳴門わかめ汁(わかめ30％増量)」 495円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆

新物の鳴門わかめを通常の30％増量したお味噌汁です。わかめの風味と歯ごたえ抜群の旬のわかめを存分に楽しめる一杯です。





鳴門わかめと鯛ぶりのうず潮しゃぶしゃぶ





「鳴門わかめと鯛ぶりのうず潮しゃぶしゃぶ」 2,530円(税込)

アレルギー：かに・小麦・乳成分・ごま・大豆

旬の鳴門わかめを主役にした定食が期間限定で登場。生わかめをお湯にくぐらせると、茶色から鮮やかな緑色へと変化し、肉厚で弾力のある食感が楽しめます。





今が旬！鳴門わかめと桜えびの春ラーメン





「今が旬！鳴門わかめと桜えびの春ラーメン」 1,320円(税込)

アレルギー：小麦・卵・えび・乳成分・豚肉・鶏肉・大豆

鳴門わかめと香ばしい桜えびの旨味が溶け合う、春らしい一杯です。この時期の旬をラーメンに盛り付けてみました。





鳴門わかめと阿波尾鶏コロッケの春うどん





「鳴門わかめと阿波尾鶏コロッケの春うどん」 800円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・鶏肉・大豆・ゼラチン・さば・魚醤

鳴門わかめと旨味たっぷりの阿波尾鶏コロッケを合わせた満足感のある一杯です。懐かしのコロッケうどんを旬の鳴門わかめと一緒に堪能してみては。





鳴門わかめと鯛のとろ玉海鮮丼





「鳴門わかめと鯛のとろ玉海鮮丼」 1,408円(税込)

アレルギー：卵・ごま

旨味を凝縮し、佃煮風に味付けした鳴門わかめと鳴門鯛に、とろりとした徳島県産卵を合わせた海鮮丼はご飯が進みます。徳島の海の恵みを存分に楽しめる一品です。





鳴門わかめの春の四色丼





「鳴門わかめの春の四色丼」 1,650円(税込)

アレルギー：えび

鳴門鯛、鯵、しらす、桜えび、そして旬の鳴門わかめを使った春を感じられる海鮮丼にいたしました。









■「カフェレストラン ホレタテキッチン」期間限定メニュー





鳴門わかめとアサリのボンゴレ(30％増量)





「鳴門わかめとアサリのボンゴレ」 1,100円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆・りんご

鳴門わかめと旨味たっぷりのアサリをもちもちパスタに合わせた人気のボンゴレです。旬のわかめを増量しボンゴレがさらに美味しくなりました。





なると鯛バーガー(30％増量)





「なると鯛バーガー」 1,430円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・りんご

なると鯛フライ、鳴門わかめ、徳島れんこんをタルタルソースとミソマヨで味付けした鳴門の魅力をギュッと挟んだバーガーに旬のわかめを増量！









■お土産コーナー新商品販売開始





ご飯がすすむ鳴門わかめのザク飯だれ





「ご飯がすすむ 鳴門わかめのザク飯だれ」 864円(税込)

カット鳴門わかめとあられのザクザク食感、食欲をそそる香りでごはんがすすみます。

アツアツのご飯はもちろん、パスタやパンと合わせても鳴門わかめを楽しんでいただける商品です。









■鳴門わかめの大試食会

「天然激流わかめ」や塩蔵わかめ、糸わかめなど複数種類の鳴門わかめの食べ比べをしていただく試食企画です。肉厚で弾力のある鳴門わかめをその場で味わっていただけます。

参加費 ：無料

開催日時：2026年3月20日(金・祝)、21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)

2026年4月4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)

※各日1日2回限定開催(10:00、14:00開始)

※無くなり次第終了









道の駅くるくる なるとについて





【施設概要】

名称 ： 道の駅くるくる なると

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

面積 ： 約17,900m2

駐車台数 ： 普通車約268台／大型車約16台／

身障者用3台(24時間利用可能) 合計287台

営業時間 ： 9：00～17：00

ナルトエエモン 9時～16時ラストオーダー

うまいんじょおにぎりとみそ汁 10時～15時ラストオーダー

※店頭分なくなり次第終了

ホレタテキッチン・大渦食堂 10時～16時ラストオーダー

公式サイト ： https://www.kurukurunaruto.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/kurukurunaruto









【運営企業概要】

会社名 ： 株式会社シンカ

代表者 ： 代表取締役 大野 充

所在地 ： 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜35-2

事業内容 ： 道の駅運営、観光土産品の開発・販売、飲食店運営 等

公式サイト： https://www.thinka-n.com/