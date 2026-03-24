biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/）は、運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ ）」は、2026年4月11日（土）から8月30日（日）までの土日祝、および小学校の夏休み期間にあたる7月18日（土）から8月23日（日）の毎日、小学生を対象とした「キッズセーリング体験会」を開催いたします。本体験会では、抜群の安定感を誇る二人乗りヨット「HOBIE（ホビー）アイランド」を採用。エンジン音のない静かな海の上で、風の力だけで進むヨットならではの爽快感を、お子様が手軽に、かつ安全に体験できるプログラムです。

遊びを「学び」と「自信」に変えるステップアップ型

「一度きりの体験で終わるのではなく、海を通じて子供たちの生きる力を育みたい」という想いから、本プログラムは誕生しました。セーリングは、風向きを読み、自ら判断して進むスポーツです。この「自分で決めて進む」という経験の積み重ねは、子供たちの自己肯定感や自律心を大きく育みます。まずは「海って楽しい！」という感動からスタートし、段階を踏んで技術を習得していく3ステップの体系的なプログラムを提供することで、遊びが学びに変わり、やがて夢中になれる「一生モノの特技」へと繋がる環境を整えました。

海を散歩するヨット「HOBIEアイランド」

本体験会で使用するHOBIEアイランドは、二人乗りの安定したカタマラン（双胴型）ヨット。 インストラクターが同乗しながら一緒に風を読み、舵を操作します。 誰と一緒に風を掴むかはキミ次第！友達同士や親子で乗ることもできるので、楽しい思い出づくりにぴったり！ 海面すれすれのスピード感と、風だけで進む静かな爽快感はヨットならでは。

体験会の3つのポイント

1.「相棒（パートナー）」を選べる楽しさ

インストラクターとのマンツーマン指導はもちろん、親子で力を合わせたり、友達同士で盛り上がったりと、二人乗りを活かした自由なスタイルで体験可能です。

2.圧倒的な安定感と安全性

使用する「HOBIEアイランド」は双胴型（カタマラン）のため転覆の心配がほとんどなく、ライフジャケットの無料貸出と専門スタッフの同乗により、小学1年生から安心してご参加いただけます。

3.未来のセーラーを育成！夢中になれるステップアップ制度

本体験会に参加したお子様には、より本格的な競技用ヨット「ディンギー」を自ら操る「ヨットクラブ体験」へのステップをご用意しています。遊びから始まり、やがては「大阪北港ちょっとヨットクラブ」の一員として仲間と共に高みを目指す--。子供たちの「もっとうまくなりたい」という向上心を応援します。

開催概要

http://hokkomarina.com/entry/flow/id/801

名称 ： キッズセーリング体験会 開催期間：2026年4月11日（土）～ 2026年8月30日（日） 上記期間中の土・日・祝日 ★7月18日（土）～ 8月23日（日）の夏休み期間は毎日開催！ 時間 ： 10:00～15:00（1人約30分 / 最終受付14:30） 場所 ： 大阪北港マリーナ（受付：カフェ＆ダイニング ヘミングウェイ） 対象 ： 小学1年生～6年生 料金 ： 2,000円 / 人（中学生または保護者の方が同乗する場合、3,500円 / 人） 詳細 ：http://hokkomarina.com/event/sailing/ 予約 ： http://hokkomarina.com/entry/flow/id/801

大阪北港ちょっとヨットクラブについて

https://hokkomarina.com/event/sailing/

『大阪北港ちょっとヨットクラブ』は、小学3～6年生を対象としたヨットを使ったマリンスポーツ教室です。 このヨット教室では、使用する艇を活用し、年齢やレベルに応じたカリキュラムを提供しています。スタート地点は、“マリンスポーツを楽しむ”です。水泳を習って いなくても、海に入ったことがなくても心配ありません。 仲間と一緒に助け合いながら海の上 という環境で体を動かすことから始まります。 また、レジャーを楽しみたいお子さまからアスリートを目指すお子さままで、安全に活動できる環境を整えています。

大阪北港マリーナ概要

施設名称：大阪北港マリーナ〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18電話番号：06-4400-5194営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

https://www.hokkomarina.com/

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル

https://biid.jp/