病気やトラブルなど、あらゆる鳥の飼い主さんの「困った」に応える必携の1冊。飼育書にはない、心配ごとを解決するヒントが満載。

株式会社誠文堂新光社

「こんなとき、どうすればいい？」がわかる！

鳥の飼い主さんの心配ごと・困りごとに寄り添う、必携の1冊。

愛鳥を飼育している際に飼い主さんが直面する、病気や事故、トラブルなどあらゆる「困りごと」への対処法を網羅。いわゆる「飼育書」には載っていない、でも飼っているとどうしても出てくることを解決するためのさまざまなアドバイスをまとめました。

鳥と暮らす前に知っておいたほうがよいことや、愛鳥に普段と違うおかしな様子が見えたとき、病気やケガ、トラブルなどがおこったとき、病院とのつきあいかたや選びかた、病院に行くときに知っておきたいことなど、メンタル面も含めた、困りごとを解決するためのヒントが満載です。

20年前に刊行された『飼い鳥 困ったときに読む本』は、鳥との暮らしにおいて「困ったときに手許にあると安心できる本」をつくりたいという思いを凝縮したものでした。その思いを強く受け継ぎ、20年の歳月の中で新たに判明したことや、大きく進歩した鳥医療など、最新の情報をしっかり入れて新たにまとめたのが本書です。

鳥との暮らしにおいて、「起こりうること」を知っておくと、なにかあったときも慌てずに必要な対応をとることができます。そのために、本書を活用していただきたいと思います。

常に手元に置いておき、もしもの時はすぐに開いてください。安心して、鳥も人も幸せに暮らすために持っておいていただきたい1冊です。

【目次】

【著者プロフィール】

【書籍概要】

書 名：飼い鳥 困りごと解決事典

著 者：細川 博昭

イラスト：ものゆう

仕 様：A5判、176ページ

定 価：2,640円（税込）

発売日：2026年4月6日（月）

ISBN：978-4-416-52588-3

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