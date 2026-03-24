税込27.5万円・装飾付きで出展可能。製造業スタートアップ向け特別プランを先着順で提供【エヌプラス2026】

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アテックス株式会社

エヌプラス実行委員会は、2026年開催の技術専門展示会「エヌプラス2026」において、


製造業スタートアップを対象とした特別出展枠「スタートアッププラン」の提供を開始しました。
本プランは、装飾・電気工事込みのパッケージにより出展負担を抑えながら、


大手メーカー・開発者との接点創出を支援するものです。




■背景：「技術はあるが売り先がない」という壁

製造業領域のスタートアップは、高い技術力を有しながらも、


・大手メーカーとの接点がない


・用途開発・実証（PoC）の機会が少ない


・展示会出展におけるコスト・準備負担が大きい


といった課題に直面し、事業化・量産化に至らないケースが少なくありません。


■スタートアッププランとは

こうした課題を解決するために設計されたのが、「スタートアッププラン」です。


最大の特徴は、出展に必要な基本機能をパッケージ化している点にあります。


■プランの特長





・装飾・電気工事込みの出展パッケージ


・税込27.5万円で出展可能（コスト負担を大幅軽減）


・4.5平方メートル ブース（受付カウンター・社名板等を標準装備）



【出展条件】


・会社設立の年月日が2016年1月以降であること






初めての展示会出展でも、最小限の準備で即出展できる設計となっています。


スタートアッププランは先着順での受付となります。


条件に当てはまるスタートアップ企業の方は、ぜひこの機会に出展をご検討ください。


■なぜエヌプラスなのか

エヌプラスは、新素材・加工技術・環境対応技術など、製造業の上流工程に関わる専門展示会です。


来場者の多くが技術課題を持つ開発者・設計者であるため、スタートアップにとっては


・用途開発のパートナー探索


・技術評価・共同開発のきっかけ創出


・量産化に向けた企業連携


といった、事業成長に直結する商談機会が生まれやすい環境が特徴です。


お問合せはこちら :
https://www.n-plus.biz/contact/

開催概要



名　　称：エヌプラス（N-Plus）2026


会　　期：2026年11月11日（水）～13日（金）　3日間　10:00～17:00


会　　場：東京ビッグサイト　東ホール


主　　催：エヌプラス実行委員会


展示構成：


【高機能化】


新素材・代替材展／プラスチック高機能化展／


軽量化・高強度化展／接着・接合展／


コーティング・表面処理展／電磁波対策・放熱技術展


セルロースナノファイバー展／不織布・機能紙展／機能性フィルム展


【加工技術】


3Dプリンター・精密成形展／受託製造・試作技術展


【DX】


製品開発DX展／製造プロセスDX展


【リサイクル】


リサイクル・循環型ものづくり展


【改善】


工場環境改善展


公式web :
https://www.n-plus.biz/