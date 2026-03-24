税込27.5万円・装飾付きで出展可能。製造業スタートアップ向け特別プランを先着順で提供【エヌプラス2026】
エヌプラス実行委員会は、2026年開催の技術専門展示会「エヌプラス2026」において、
製造業スタートアップを対象とした特別出展枠「スタートアッププラン」の提供を開始しました。
本プランは、装飾・電気工事込みのパッケージにより出展負担を抑えながら、
大手メーカー・開発者との接点創出を支援するものです。
■背景：「技術はあるが売り先がない」という壁
製造業領域のスタートアップは、高い技術力を有しながらも、
・大手メーカーとの接点がない
・用途開発・実証（PoC）の機会が少ない
・展示会出展におけるコスト・準備負担が大きい
といった課題に直面し、事業化・量産化に至らないケースが少なくありません。
■スタートアッププランとは
こうした課題を解決するために設計されたのが、「スタートアッププラン」です。
最大の特徴は、出展に必要な基本機能をパッケージ化している点にあります。
■プランの特長
・装飾・電気工事込みの出展パッケージ
・税込27.5万円で出展可能（コスト負担を大幅軽減）
・4.5平方メートル ブース（受付カウンター・社名板等を標準装備）
【出展条件】
・会社設立の年月日が2016年1月以降であること
初めての展示会出展でも、最小限の準備で即出展できる設計となっています。
スタートアッププランは先着順での受付となります。
条件に当てはまるスタートアップ企業の方は、ぜひこの機会に出展をご検討ください。
■なぜエヌプラスなのか
エヌプラスは、新素材・加工技術・環境対応技術など、製造業の上流工程に関わる専門展示会です。
来場者の多くが技術課題を持つ開発者・設計者であるため、スタートアップにとっては
・用途開発のパートナー探索
・技術評価・共同開発のきっかけ創出
・量産化に向けた企業連携
といった、事業成長に直結する商談機会が生まれやすい環境が特徴です。
お問合せはこちら :
https://www.n-plus.biz/contact/
開催概要
名 称：エヌプラス（N-Plus）2026
会 期：2026年11月11日（水）～13日（金） 3日間 10:00～17:00
会 場：東京ビッグサイト 東ホール
主 催：エヌプラス実行委員会
展示構成：
【高機能化】
新素材・代替材展／プラスチック高機能化展／
軽量化・高強度化展／接着・接合展／
コーティング・表面処理展／電磁波対策・放熱技術展
セルロースナノファイバー展／不織布・機能紙展／機能性フィルム展
【加工技術】
3Dプリンター・精密成形展／受託製造・試作技術展
【DX】
製品開発DX展／製造プロセスDX展
【リサイクル】
リサイクル・循環型ものづくり展
【改善】
工場環境改善展
公式web :
https://www.n-plus.biz/