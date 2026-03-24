税込27.5万円・装飾付きで出展可能。製造業スタートアップ向け特別プランを先着順で提供【エヌプラス2026】

アテックス株式会社

エヌプラス実行委員会は、2026年開催の技術専門展示会「エヌプラス2026」において、

製造業スタートアップを対象とした特別出展枠「スタートアッププラン」の提供を開始しました。

本プランは、装飾・電気工事込みのパッケージにより出展負担を抑えながら、

大手メーカー・開発者との接点創出を支援するものです。

■背景：「技術はあるが売り先がない」という壁

製造業領域のスタートアップは、高い技術力を有しながらも、

・大手メーカーとの接点がない

・用途開発・実証（PoC）の機会が少ない

・展示会出展におけるコスト・準備負担が大きい

といった課題に直面し、事業化・量産化に至らないケースが少なくありません。

■スタートアッププランとは

こうした課題を解決するために設計されたのが、「スタートアッププラン」です。

最大の特徴は、出展に必要な基本機能をパッケージ化している点にあります。

■プランの特長

・装飾・電気工事込みの出展パッケージ

・税込27.5万円で出展可能（コスト負担を大幅軽減）

・4.5平方メートル ブース（受付カウンター・社名板等を標準装備）

【出展条件】

・会社設立の年月日が2016年1月以降であること

初めての展示会出展でも、最小限の準備で即出展できる設計となっています。

スタートアッププランは先着順での受付となります。

条件に当てはまるスタートアップ企業の方は、ぜひこの機会に出展をご検討ください。

■なぜエヌプラスなのか

エヌプラスは、新素材・加工技術・環境対応技術など、製造業の上流工程に関わる専門展示会です。

来場者の多くが技術課題を持つ開発者・設計者であるため、スタートアップにとっては

・用途開発のパートナー探索

・技術評価・共同開発のきっかけ創出

・量産化に向けた企業連携

といった、事業成長に直結する商談機会が生まれやすい環境が特徴です。

お問合せはこちら :https://www.n-plus.biz/contact/

開催概要

名 称：エヌプラス（N-Plus）2026

会 期：2026年11月11日（水）～13日（金） 3日間 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 東ホール

主 催：エヌプラス実行委員会

展示構成：

【高機能化】

新素材・代替材展／プラスチック高機能化展／

軽量化・高強度化展／接着・接合展／

コーティング・表面処理展／電磁波対策・放熱技術展

セルロースナノファイバー展／不織布・機能紙展／機能性フィルム展

【加工技術】

3Dプリンター・精密成形展／受託製造・試作技術展

【DX】

製品開発DX展／製造プロセスDX展

【リサイクル】

リサイクル・循環型ものづくり展

【改善】

工場環境改善展

公式web :https://www.n-plus.biz/