不朽の名作映画がTシャツに！20世紀スタジオの人気7作品をデザインしたPLAZA限定コレクション、発売決定！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年4月3日(金)、全国のPLAZAにて、20世紀スタジオの名作映画をデザインにあしらった限定アパレルを発売します。店舗での発売に先駆けて、PLAZA オンラインストアでは2026年3月27日(金)10:00より、先行販売を実施します。

時代を越えて愛され続ける20世紀スタジオの名作映画に、PLAZAらしさをプラスした限定デザインTシャツ＆キャップが全国のPLAZAに登場します。

公開35周年記念を迎える、『ホーム・アローン』や、 90年代を代表する名作映画『ロミオ&ジュリエット』。さらに、愛らしいキャラクターが魅力の『アイス・エイジ』や、SF映画の金字塔『猿の惑星』、切なくも美しいファンタジー『シザーハンズ』、幅広い世代から人気の『ファイト・クラブ』、そして、時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』の計7作品のデザインを施したアパレルグッズをラインアップ！

『ホーム・アローン』は、登場人物をキャッチーに描いたデザインに加え、物語の鍵となる「バトルプラン(作戦図)」を背面に施したデザインもそろい、ファンの心をくすぐる遊び心ある仕上がりに。また、キュートなアイコンが大きくプリントされた『ロミオとジュリエット』は、コンパクトサイズを採用し、よりガーリーに着こなせる一枚に。

バイヤーのこだわりがつまった限定Tシャツに加え、キャップ3種もご用意しています。PLAZAでしか手に入らない、特別な名作映画のコレクションをお見逃しなく。

商品ラインアップ：https://www.plazastyle.com/shop/e/e26TEEFOX/

『20世紀スタジオ』人気映画デザインアパレル

【発売日】2026年4月3日(金)

PLAZA オンラインストアにて、3月27日(金)10:00より先行販売開始

（一部アイテムはオンラインストア先行販売の対象外です。）

【商品ラインアップ】https://www.plazastyle.com/shop/e/e26TEEFOX/

『ホーム・アローン』

『シザー・ハンズ』

『アイス・エイジ』

『ロミオ＆ジュリエット』

Tシャツ 5,060円Tシャツ 5,060円キャップ 4,620円Tシャツ 5,060円Tシャツ 5,060円キャップ 4,620円Tシャツ 4,950円Tシャツ 4,950円Tシャツ 4,950円

『猿の惑星』

Tシャツ 4,950円

『ファイト・クラブ』

Tシャツ 4,950円

『プラダを着た悪魔』※一部アイテムはオンラインストア先行販売の対象外です。

Tシャツ 4,950円Tシャツ 4,950円Tシャツ 4,950円Tシャツ 4,950円キャップ 4,620円Tシャツ 4,950円 ※オンライン先行販売対象外Tシャツ 4,950円 ※オンライン先行販売対象外

※価格はすべて税込価格です。

※画像はイメージです。

※PLAZA 名古屋サカエチカ店、PLAZA OUTLET(全店舗)での取り扱いはありません。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

(C) 20th Century Studios

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ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品化契約に基づき、 株式会社foundation が企画・制作し株式会社スタイリングライフ・ホールディングスプラザスタイルカンパニーが販売する商品です。