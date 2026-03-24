【新グッズ9種を公開！】三日月兼光モチーフ商品を展開／特別展と連動して販売開始（名古屋刀剣ワールド）

東建コーポレーション株式会社特別展「三日月兼光と備前の名刀」の新ミュージアムグッズ

名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」（愛知県名古屋市、以下当館）では、2026年3月21日（土）から5月31日（日）まで、特別展「三日月兼光と備前の名刀」の開催に合わせ、新たなミュージアムグッズの販売および特別企画を実施いたします。

強さと優美さを兼ね備えた名刀・三日月兼光をはじめ、時代を超えて受け継がれてきた備前刀の魅力を、ぜひ間近でご体感ください。

多彩なラインナップ！新ミュージアムグッズ＆図録の紹介

特別展「三日月兼光と備前の名刀」の開催にあわせて、三日月兼光をはじめとする刀剣をモチーフにしたミュージアムグッズが登場します。刀の魅力を感じられるアイテムから、日常でも使いやすい小物、記念や贈り物にぴったりのセットまで、全9種類のバラエティ豊かなグッズがそろいます。



そして本展では、三日月兼光グッズの一部に「梅＆月」をモチーフとして起用。なぜこの2つかと言いますと、月は三日月兼光の刃中に現れる「働き」にたとえられたことにちなみ、梅は刀剣鑑定家・本阿弥光遜氏が刀工 兼光の刃文を「梅のしとやかなるが如し」と評したことにちなんでいるからなんです。堂々とした姿、力強い倶利伽羅の刀身彫刻も三日月兼光の見どころですが、梅と月にたとえられる風流な刃文もポイントとなっています。

本展をご覧になったあとは、ぜひミュージアムショップにもお立ち寄りください。来館の思い出として、お気に入りのグッズを探してみてはいかがでしょうか。

【新作グッズ１.】三日月兼光 茎キーホルダー 940円（税込）

三日月兼光の茎をミニサイズで忠実に再現したキーホルダー。茎の形状や目釘穴、裏側の年紀に至るまで本物そっくりにこだわって制作しました。小さいながらも銘までしっかり刻印。金属製のキーホルダーとなっており、本物さながらの茎の質感を感じられる仕上がりです。名刀をさりげなく持ち歩ける、名古屋刀剣博物館ならではのアイテムです。

三日月兼光 茎キーホルダー

三日月兼光 茎キーホルダーの質感

【新作グッズ２.】茎アクリルキーホルダー（カプセルトイ） 400円（税込）／1回

特別展「三日月兼光と備前の名刀」で展示される、三日月兼光をはじめとした刀剣の茎をデザインしたアクリルキーホルダーです。ミュージアムショップ内に設置された《カプセルトイ》の機械を回して購入できます。種類は三日月兼光を含む全５種類、何が出るかは回してからのお楽しみ。コンパクトなサイズで、つい集めたくなる遊び心のあるグッズです。

茎アクリルキーホルダー（全５種）

全5種（画像左側より）：

・太刀 銘 備州長船兼光 延文五年六月日（号：三日月兼光）

・太刀 銘 国宗

・太刀 銘 備前国長船住兼光 建武□年□月日

・刀 無銘 伝兼光（金象嵌銘「本多平八郎忠為所持之」）

・刀 金象嵌銘 兼光

【新作グッズ３.】三日月兼光 刀朱印 500円（税込）

刀の押形をモチーフにした特別な刀朱印。名古屋刀剣博物館にて好評の刀朱印に、本展開催を記念して「三日月兼光」が新たに加わりました。押形風イラストと三日月兼光の印字をあしらった1枚となっています。鑑賞の思い出としてはもちろん、コレクションにも最適です。

三日月兼光 刀朱印

【新作グッズ４.】トートバッグ 1,680円（税込）

黒地に刀身のシルエットと梅・月のモチーフをあしらったトートバッグ。落ち着いたデザインで普段使いしやすく、刀の世界観も楽しめます。茎アクリルキーホルダーなどを重ねて付けてもおしゃれに決まりそう！本展の記念としてはもちろん、日常でも活躍するアイテムです。

トートバッグ（インナーポケット、キーホルダーフック付き）

【新作グッズ５.】コットン巾着 580円（税込）

三日月兼光の刀身彫刻「倶利伽羅」をデザインしたコットン巾着。梅・月のモチーフをあわせ、刀の魅力をさりげなく表現しています。コスメやお菓子など、小物入れとして使いやすいサイズで普段使いにもおすすめです。

コットン巾着 ※実際の商品は紐部分が白色となります

【新作グッズ６.】クリアファイル 490円（税込）

紙を入れると絵柄が変化する、ユニークなA4サイズのクリアファイル。実用性はもちろん、コレクションや本展の記念にもなるアイテムです。

クリアファイルクリアファイル（紙を入れた状態）

【新作グッズ７.】クリアしおり（4枚セット） 580円（税込）

和風＆ポップな模様をあしらったクリアしおり。三日月兼光をはじめ、本展にて展示される刀剣 全4種類をデザインしています。強度の高いプラスチックを使用し、薄くて丈夫、耐水性に優れたアイテム。読書の時間も好きなものに囲まれたい方に。

クリアしおり（4枚セット）

クリアしおり 透け感

【新作グッズ８.】ステッカーセット（6枚入） 860円（税込）

三日月兼光をモチーフにした6枚入りのステッカーセット。三日月兼光の刀身・刃文・切先・茎・刀身彫刻を鮮明にプリントし、手のひらに収まるサイズに仕上げました。スマートフォンやノートなどに活用できる、「推し刀」を日常に溶け込ませるミュージアムグッズです。

ステッカーセット（6枚入）

【新作グッズ９.】木箱入り紅茶セット 1,180円（税込）

三日月兼光をイメージしたデザインの木箱に入った紅茶セット。紅茶は、華やかな香りとすっきりとした後味が楽しめるセイロンティーです。本展グッズの中では珍しい食品アイテムとなり、来館の記念やお土産にもおすすめの一品です。

木箱入り紅茶セット

特別展「三日月兼光と備前の名刀」 公式図録 1,700円（税込）

A4サイズ・全32ページの読み応えのある1冊。詳細な解説文に加え、刀身を大きく写した展示作品を掲載しています。

三日月兼光の作者である刀工 兼光が活躍した備前国は、古くより刀剣の産地として知られています。平安時代から鎌倉時代初期にかけて古備前や一文字派といった刀工集団が興隆し、鎌倉時代中期には光忠が備前長船派を興しました。祖である光忠から長光、景光、そして兼光へと、備前長船の系譜は受け継がれていきます。

三日月兼光はもちろん、「太刀 銘 備州長船住景光 正和五年十月日(https://www.touken-world.jp/search/8331/)」や「刀 無銘 伝兼光 本多平八郎忠為所持之(https://www.touken-world.jp/search-noted-sword/juyobijutsuhin-meito/23764/)」など、本展の展示作品を体系的に収録。展示の余韻をご自宅でも楽しめる、来館の記念におすすめの図録です。

図録 表紙裏表紙

オリジナルノベルティの配布

特別展「三日月兼光と備前の名刀」開催を記念して、下記対象商品を購入されたお客様に、オリジナルノベルティ「三日月兼光 限定トレーディングカード」を配布します。本カードが入手できるのは本特別展のみ。ぜひ、この機会に名古屋刀剣博物館ミュージアムショップまでお立ち寄りください。

《オリジナルノベルティ配布の対象商品》

・三日月兼光 茎キーホルダー 購入の方

・特別展公式図録 購入の方

※お一人様1枚ではなく、対象商品の購入点数に応じてお渡しします。

※配布枚数は限定1,000枚。予定枚数に達し次第、配布を終了します。

三日月兼光 限定トレーディングカード

特別展「三日月兼光と備前の名刀」のイベント＆キャンペーン3選

１.ギャラリートーク！特別展「三日月兼光と備前の名刀」を解説ギャラリートーク

特別展開催を記念して、学芸員によるギャラリートークを行います。本展の作品が展示されている北館4階にて、三日月兼光をはじめとする備前刀の見どころや、歴史的背景を解説。刀剣の奥深さや制作の技術など、展示を見るだけでは気づきにくいポイントも知ることができる貴重な機会です。

なお、写真撮影も可能ですので、解説を聞きながらゆっくりと展示をご鑑賞いただけます。

名古屋刀剣博物館 公式サイト :https://www.meihaku.jp/名古屋刀剣博物館 X :https://x.com/meihaku_toukenギャラリートークの開催日時は、公式サイトおよびSNSにてご案内しています。

２.フォトスポット！期間限定の背景で記念撮影フォトスポット

名古屋刀剣博物館の本館2階には、大スクリーンの前で記念撮影ができるフォトスポットがあります。フォトスポットに設置されたパネルを操作して、お好みのシーンで撮影を楽しめるコーナーです。特別展「三日月兼光と備前の名刀」の開催にあわせて、期間限定で特別展デザインの背景が登場します。本展ならではの背景で、来館の思い出の1枚をぜひ撮影してみてください。

３.特別展「三日月兼光と備前の名刀」開催記念バスツアー

名古屋刀剣博物館では、特別展「三日月兼光と備前の名刀」の開催を記念して、バスツアーを実施します。行き先は「熱田神宮」や「城とまちミュージアム」（白帝文庫）、「犬山城周辺」、「ホテル多度温泉」、そして名古屋刀剣博物館です。

「温泉×名刀三昧ツアー」と題しているとおり、本ツアーの注目ポイントは、名刀を満喫しながら温泉も楽しめること。宿泊先のホテル多度温泉では、自家源泉掛け流しの天然温泉「美人の湯」で旅の疲れを癒しながら、ゆったりとした時間を過ごしていただけます。開放感のある露天風呂や、ゆったりと過ごせる個室露天風呂、歩行浴が楽しめる天然温泉プールなど、さまざまな温泉施設が充実しています。

温泉大浴場温泉露天風呂天然温泉プール客室

そして名刀については、白帝文庫所蔵の「明智兼光」や、名古屋刀剣博物館にて展示されている三日月兼光をはじめ、他の兼光作品もあわせて鑑賞できる点が大きな魅力です。

なお、本ツアーは多くの方からご応募をいただき、すでに満員となっておりますが、刀剣鑑賞と温泉をあわせて楽しめる特別なツアーです。

完売した特別展「三日月兼光と備前の名刀」開催記念バスツアー詳細を見る :https://www.totsu-tr.co.jp/bustour/[表: https://prtimes.jp/data/corp/23091/table/65_1_2345d212d09e465dcc3753c378158011.jpg?v=202603241051 ]特別展「三日月兼光と備前の名刀」2026年3月21日(土)～2026年5月31日(日)「三日月兼光と備前の名刀」公式サイト :https://www.meihaku.jp/event-mikadukikanemitsu/