国境を越え、日本とタイの中小企業の可能性をひらく 海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」を本格始動

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤繁、以下ココペリ）及び現地合弁会社SIAM KOKOPELLI Co.,Ltd（バンコク、最高経営責任者：チナティップ・ポンプラバー、以下SIAM KOKOPELLI）は、海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」の日本・タイ国での海外ビジネスマッチングを開始します。

「BIG ADVANCE GLOBAL」にかける想い

2024年6月、私たちは「BIG ADVANCE GLOBAL」のグローバル展開を発表しました。

そこから約2年を経て、ようやく今、名実ともにスタート地点に立つことができました。

本取り組みは、ココペリにとって初めての海外展開です。制度や文化、言語、商習慣の違いに直面し、決して平坦な道のりではありませんでしたが、在タイ日本大使館、経済産業省、日本の金融機関、そして現地タイ国のパートナーをはじめ、多くの方々の支えによってここまで歩みを進めることができました。

私たちは、この事業は「日本のために」そして「地域の中堅・中小企業のために」、必ず取り組むべき事業であるとの強い想いで進めてきました。日本の中堅・中小企業が持つ技術力や価値は、正しくつながれば世界で評価され、成長できると確信しています。

「BIG ADVANCE GLOBAL」には生成AIをはじめとした最新テクノロジーを搭載し、国や言語の壁を越えた新たな出会いを生み出す基盤を構築しました。私たちは本プラットフォームを、ビジネスマッチングのグローバルスタンダードとなる存在へと育てていきます。

サービス開始までのリリースタイムライン

【ご参考プレスリリース】

タイ国のクルンタイ銀行にて「BIG ADVANCE GLOBAL」のサービス提供を開始へ(https://www.kokopelli-inc.com/all/release/6206/)

BIG ADVANCE GLOBAL」について

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」は、日本企業と海外企業が国境や言語の垣根を越えて出会い、ビジネスの可能性を広げるための新たなサービスです。本プラットフォームは、両国の金融機関の取引先のみが利用できる信頼のネットワークを構築しており、販路拡大や新たな仕入先の開拓をするビジネスマッチングのみならず、中堅・中小企業同士のイノベーションを創出し、両国の中堅・中小企業がグローバルマーケットで持続的に成長するための基盤を築きます。また、生成AIによる自動翻訳機能やAI多言語検索など、最先端のテクノロジーを搭載しております。

その他の詳細は以下の補足資料をご覧ください。

補足資料 :https://www.kokopelli-inc.com/wp-content/uploads/2026/03/BAG%E6%9C%AC%E6%A0%BC%E5%B1%95%E9%96%8B%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%9C%E8%B6%B3%E8%B3%87%E6%96%99-2.pdf

■株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」 https://bigadvance.jp/

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」https://bigadvanceglobal.com/jp/