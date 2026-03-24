泌尿器科医師監修「見た目は普通のパンツ、機能は本格吸水」を実現。高齢者用尿漏れパンツ「モレナクリーン」が新登場！

“尿漏れ＝オムツ”の固定観念を変える。高齢者用尿漏れ対策パンツ「モレナクリーン」の４つの特徴

株式会社ジャクトリンクモレナクリーン特徴１.：独自5層構造で“漏れをガードしながら薄型”を両立

撥水生地／吸水・吸湿素材／W吸水パイル／防水・制菌・消臭素材／通気・伸縮生地の「独自5層構造」を採用。

股下のモコモコ感や不自然な膨らみを徹底排除。

特徴２.：最大150ml吸水※1。急な尿意・残尿の不安に備える

吸水量は最大150ml※1。急な強い尿意で思わず漏れてしまった場合でも、しっかり受け止められる設計です。さらに、吸水部分の周囲に防水テープ加工を施すことで、尿がはみ出しにくい構造に。

横漏れ・外側への染み出しを徹底ガードします。

※1 150mlは未着用時での実験の数値のため、全ての環境において漏れないことを保証するものではありません。

特徴３.：SEKマークを取得した消臭・制菌加工素材採用。アンモニア臭99%減少で、気になる匂いも徹底ガード

制菌・抗菌として厳格な試験に合格した「SEKマーク取得生地」を採用し、消臭・制菌加工を実現。試験データとして、アンモニア臭99%減少（アンモニアガス98%減少／酢酸ガス臭89%減少／イソ吉草酸ガス臭98%減少）の数値を示しています。

特徴４.：“骨盤底筋を締める・働きかける”ギャザー設計（実用新案登録済）＋日常で使える仕様

尿漏れ要因の一つである加齢に伴う骨盤底筋のゆるみに着目し、骨盤底筋を締める・働きかける強力ギャザーを搭載。実用新案登録済（実願2026-000204）

さらに、前開き仕様で、洗濯ネット使用で洗濯できるなど日常使いにも配慮しています。

・商品概要

商品名：モレナクリーン

種類：男性用尿漏れ対策パンツ M（ウエスト76-84cm）／L（84-94cm）／LL（94-104cm）

販売URL： https://drexel.jp/shopping/lp.php?p=morena_g&adcd=jacttfqojpp141(https://drexel.jp/shopping/lp.php?p=morena_g&adcd=jacttfqojpp141)

販売価格：1枚 6,980円 2枚セット 10,980円 4枚セット 18,980円 8枚セット26,780円

・会社概要

商号：株式会社ジャクトリンク

広報担当：贄田

電話：03-6869-6570

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15

創立：2017年4月

事業内容：通信販売業、各種コンサルティング業

資本金：100万円

URL：https://drexel.jp/