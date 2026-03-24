累計20万本突破『マイデニ』にトレンドを捉えた2つの新モデルが登場

ジーイエット株式会社

ジーイエット株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：石野孝司）が運営する「マックハウス」は、2022年の販売開始以来、改良とラインナップ拡充を重ね、累計販売数20万本を突破した大ヒットジーンズシリーズ『マイデニ』に、2つの新モデル「バレルレッグワイドパンツ」と「ワイドタックテーパードパンツ」を投入いたします。

トレンドに左右されない「次世代の定番デニム」として成長を続ける本シリーズは、看板モデルの「ストレート」が累計11万本以上を売り上げ、多くのお客様から「毎日はきたくなるデニム」として圧倒的な支持をいただいています。『マイデニ』新モデルは、2月から全国のマックハウス各店舗およびマックハウス公式オンラインストアにて販売を開始いたしました。

■開発背景：「カッコいいけれど疲れるジーンズ」からの脱却

本格派のジーンズは「硬くて重い」という妥協がつきものであり、近年のトレンドであるワイドシルエットも、伸縮性のないノンストレッチ素材が主流となっています。『マイデニ』は、「カッコいいけれど疲れるジーンズ」から、「カッコよくて、毎日手に取ってしまうジーンズ」へというコンセプトのもと、体型変化や動きやすさを重視する世代に向けて、再設計いたしました。

■『マイデニ』が選ばれ続ける３つの理由

2022年に発売された『マイデニ』は、累計販売数20万本を突破したマックハウスの人気ジーンズシリーズです。品質とディテールの改良を重ね、お客様に選んでいただけるデニムに成長してまいりました。

ー 選ばれる理由１：はき心地 ー

デニムの常識を変える、なめらかな「はき心地」

本格デニムの表情を維持しながら、長時間着用しても窮屈さを感じにくいストレスフリーなはき心地を実現しました。

日常に寄り添う設計：

はいた瞬間から身体になじむよう、専用設計の型紙を採用。動きやすさにこだわり、はき込むほどにその良さを実感いただけます。

ー 選ばれる理由２：製品のこだわり ー

時代に流されない、頑強なモノづくりと細部への「こだわり」

名作ジーンズの歴史的なディテールを現代のデザインに落とし込み、長く愛される品質を目指しました。

理想をかなえるヴィンテージな風合い：

太さの異なる糸を複雑に織り交ぜることで、ストレッチ素材を使用しながらも、綿100％デニムの魅力をそのままに凹凸感と自然な色落ちを両立しました。

耐久性の追求と熟練の技：

作業着としてのルーツを大切に、伝統的な技法を用いて長く愛用できる工夫を凝らしています。熟練の職人による「ヒゲ」や「アタリ」のハンドメイド加工、機械では出せない立体的な陰影を表現しました。

ー 選ばれる理由3：高水準な生産体制 ー

世界が認める品質とサステナビリティ「黒牡丹デニム」

本製品は創業80年余の歴史を持つ世界的デニムメーカー「黒牡丹有限公司」で、生地から縫製までを一貫生産しています。

最高水準の技術：

世界50ヶ国以上で支持される高度な技術を背景に、ヴィンテージの風合いを極めた独自素材・加工を開発。デニム本来の味わい深い表情を実現しました。

環境と人への配慮：

エコ工場認定や労働環境の国際規格（SA8000・BSCI）を取得した工場で生産されており、SDGsに配慮したモノづくりを実践しています。

■『マイデニ』新モデル商品紹介

このたび、人気の「ストレート」「テーパード」に加えて、トレンドを反映した2モデルが新たに仲間入りいたします。

【新登場】バレルレッグワイドパンツ

立体裁断風の遊び心あるシルエットが特徴のモデルです。

カラー展開：4色

（オーバーダイネイビー、ブラック、ブルー、オーバーダイブルー）

サイズ：S、M、L、XL

仕 様：前開き仕様

価 格：\ 4,990（税込）

（左：オーバーダイブルー、右：オーバーダイネイビー）

【新登場】ワイドタックテーパードパンツ

腰回りにゆとりを持たせつつ、裾にかけてスッキリと仕上げた旬のシルエットです。

カラー展開：4色

（ブラック、ワンウォッシュ、フェードブルー、オーバーダイブルー）

サイズ：S、M、L、XL

価 格：\ 4,990（税込）

（左：フェードブルー、右：ワンウォッシュ）

【定番モデル】

レギュラーストレート（累計11万本突破の人気モデル）

カラー展開：4色（ブラック、ワンウォッシュ、中濃色、淡色）

サイズ：W27～W36

価 格：\ 4,990（税込）

テーパードパンツ

カラー展開：3色（ブラック、HS-1（濃色）、中濃色）

サイズ：W26～W34

価 格：\ 4,990（税込）

■販売概要

『マイデニ』は、全国のマックハウス店舗およびマックハウス公式オンラインストアで販売いたします。

発売時期：好評発売中

販売場所：全国のマックハウス店舗、マックハウス公式オンラインストア

URL ：https://www.mac-house.co.jp/f/mainichidenim(https://www.mac-house.co.jp/f/mainichidenim)

【会社概要】

ジーイエット株式会社

所在地：東京都杉並区梅里一丁目7番7号

事業内容：衣料品ならびに雑貨商品の販売、投資事業

【各種リンク】

コーポレートサイト

https://gyet.co.jp

ニュース一覧（広報）

https://gyet.co.jp/news

ニュース一覧（IR）

https://gyet.co.jp/ir/ir-news

【本件に関するお問い合わせ】

ジーイエット株式会社 管理部広報IRグループ 堀池 TEL：03-3316-1911